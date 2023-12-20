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Tiger Woods: Geri dönüş etkinliğindeki 'kötü hatalarına' rağmen hala gülümsüyor

Tiger Woods geri dönüş etkinliğini tamamladı

Kazananın 14 atış gerisinde bitirdi

Sırtındaki sakatlığın verdiği acıdan bahsediyor

Hideki Matsuyama turnuvayı kazandı

Bir zamanlar hakim olduğu oyundan uzun süre uzak kaldığı için dünya sıralamasında 898. sıraya düşen Woods, Bahamalar'daki Hero World Challenge'da Pazar gününü dört üzeri par 76 ile kapattı.

Karışık geçen dört günü tamamlayan 65'lik ikinci tur, PGA Tour tarafından onaylanan davet etkinliğinde beklenmedik bir zafer kazanma umutlarını kısa süreliğine artırdı.

Son gün Britanya Açık şampiyonu Henrik Stenson'ın baskısına dayanabilen Japon Hideki Matsuyama 18-under-par ile kazandı.

Woods, 466 gün sonra yarışmaya geri dönüyordu ve birçok kişi onun golf ölüm ilanını çoktan yazmıştı ve kronik sırt problemine karşı verdiği mücadelenin zor olduğunu itiraf etti.

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Albany'deki son turunu tamamladıktan sonra "Beni hayatımda deneyimlediğim her şeyin ötesinde test etti" dedi.

'Korkunç zamanlar'

"Hareket bile edemediğim oldukça korkunç zamanlar oldu - bunlar korkutucu zamanlar" diye ekledi.

Sırtını korumak için yeniden şekillendirdiği vuruşuyla Woods, sonuncusu 2008'de olmak üzere kendisini 14 büyük şampiyonluğa taşıyan formundan izler gösterdi.

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Bu, dört tur boyunca 24 birdie yapmasına yardımcı oldu - sahadaki en iyi çetele - ama aynı zamanda sonuncusu 470 yardalık 18. delikte olmak üzere bir dizi çift bogey yaptı.

Bu, dört gün boyunca zorlu kapanış deliğinde üçüncü kez aynı skoru kaydetmesiydi ve atılan altı atış pahalıya mal oldu.

'Kötü hatalar'

"Bazı birdie'ler yaptım ki bu güzeldi, agresif oynadım ama bazı kötü hatalar da yaptım," diye itiraf etti.

Bu yılın dört büyük turnuva kazananından üçünün ve eski dünya bir numarası Jordan Spieth'in de yer aldığı 18 kişilik seçkin bir alanda dört-under-par ile 15. sırada kaldı.

Avrupa Turu'nda Britanya Açık ve Race to Dubai'yi kazanan Stenson, Matsuyama'nın yedi vuruşluk gece liderliğine istikrarlı bir şekilde yaklaştı ve son iki çukura girerken farkı sadece iki vuruşa indirdi.

Ancak Matsuyama avantajını korumak ve 2016'yı zirvede bitirmek için gemiyi sabitledi ve beş maçta dördüncü galibiyetini aldı.

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Kaynak: edition.cnn.com