Tiger Woods, etkinlikte kariyerinin en kötü turunu attıktan sonra PGA Şampiyonasından çekildi

PGA Şampiyonası, Şubat 2021'de bir araba kazasında ciddi bacak yaralanmaları geçirdikten sonra neredeyse 17 aylık bir aradan sonra ikinci büyük yarışında Tulsa, Oklahoma'daki Southern Hills Country Club'da 9 üzerinden 79 vuruş yaptıktan sonra 15 kez büyük ödül kazanan Woods'un çekildiğini Twitter'dan duyurdu.

Woods Cuma günü sadece bir vuruş farkla yarışı tamamlayarak hafta sonuna katılmaya hak kazanmak için mükemmelliğinin işaretlerini gösterdi.

Ancak sakatlıkları ve 36 delik oynamanın verdiği yorgunluk, Cumartesi günü serin ve rüzgarlı koşullarda 46 yaşındaki oyuncuyu yakalamış gibi görünüyordu.

İlk deliğinde par'ı kurtarmak için uzun bir vuruş yaptı, ancak ikincisinde bir bogey ile yetinmek zorunda kaldı.

Üçte üçlük 6. delikte işler kötüden daha kötüye gitti ve bu Woods için kötü bir serinin başlangıcı oldu.

Sonraki yedi delikte, 15. delikte turunun ilk kuşunu yapmadan önce, beş deliklik bir seri de dahil olmak üzere altı batış yaptı.

Bir büyük turnuvadaki en kötü skoru olan 2002 Muirfield Açık Turnuvası'ndaki 81'lik derecesinden kıl payı kurtulmayı başardı.

Woods daha sonra oyununu değerlendirirken açık sözlü davrandı ve "hiçbir şeyi doğru yapmadığını" ve "çok fazla iyi vuruş yapmadığını" söyledi.

"Sadece iyi oynamadım. Topa çok iyi vuramadım ve istediğim gibi bir başlangıç yapamadım. İki vuruşta iyi bir vuruş yaptığımı düşündüm ve kendimi suda buldum ve hiçbir zaman kendi tarafımda bir ivme yakalayamadım."

Turdan sonra Woods büyük turnuvayı tamamlayıp tamamlamayacağı konusunda kesin konuşmadı.

"Şey, ağrım var. Bunun bir gerçek olduğunu biliyorum," dedi. "Biraz çalışacağız ve nasıl gittiğine bakacağız."

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Kaynak: edition.cnn.com