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Tiger Woods doktorundan 'ihtiyaç duyduğu kadarını yapması' için yeşil ışık aldı

Tiger Woods sırt sakatlığının rehabilitasyonunu hızlandırdı

Eski 1 numara Şubat 2017'den beri yok

Amerikalı oyuncunun menajeri Mark Steinberg'e göre doktorlar oyuncuya "yapması gerektiği kadarını yapması" için izin verdi.

"Steinberg ESPN 'e yaptığı açıklamada "İyi bir rapor aldı ve devam etmesine izin verildi. "Yapması gerektiği kadarını yapabilir. Tiger bunu çok ama çok ağırdan alacak. Bu iyi bir şey ama bunu doğru şekilde yapmayı planlıyor."

Steinberg CNN'in yorum talebine hemen yanıt vermedi.

14 kez büyük şampiyon olan Woods, sekiz ay önce Dubai Desert Classic'ten çekilmesinden bu yana hiçbir turnuvada oynamadı ve son üç yılda dört kez sırt ameliyatı geçirdi.

Woods, 2013 WGC-Bridgestone Invitational'dan bu yana PGA Tour'da kazanamadı ve Şubat ayında CNN Sport 'a "bir daha asla harika hissedemeyeceğinden" korktuğunu söyledi .

Ancak 15 Ekim'de 41 yaşındaki oyuncu Twitter'da umut verici bir vuruş yaparken çekilmiş bir videosunu "ilerleme kaydediyorum" sözleriyle paylaştı.

Woods'un eski koçu Hank Haney tweet atacak kadar ileri gitti: "Bu onun kazanabileceği bir vuruş, çizgiyi geçmiyor ve aşağı inerken içeride sıkışmış, biraz sert görünüyor ama yeterince iyi."

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Sinir ağrısı

Woods daha önce sadece 60 metreden atış yapabiliyordu ve Mayıs 2017 'de topa tam kapasitesiyle vurmak bir yana, dönerek bile vuramıyordu.

Woods blogunda"Artık yaşadığım acıyla yaşayamazdım," diye yazdı. "Uzanmak bile acı veriyordu. Yaptığım her şeyde sinir ağrısı çekiyordum ve artık dayanacak gücüm kalmamıştı."

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Ancak şimdi tünelin ucunda ışık var gibi görünüyor.

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Kaynak: edition.cnn.com