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Tiger Woods: 'Bu hayatımda yaptığım en iyi vuruş hissiydi'

Tiger Woods en iyi atış olarak bunkerden 3 demir seçti

Woods özel olarak Living Golf'ten Shane O'Donoghue'ya konuştu

Ve 2005 Masters'ta Chris DiMarco ile yaptığı gergin son tur düellosunda Augusta'daki kısa 16. çukurda vurduğu efsanevi curling chip değil.

Hazeltine, Minnesota'daki 2002 US PGA'da ikinci raundunu bitirmek için 18. delikte bir bunkerdan çıkardığı 3 demirliydi.

Woods, geçen ayki Dubai Desert Classic öncesinde CNN'in Living Golf programına verdiği özel röportajda "Hayatımda vurduğum en güzel vuruştu" dedi.

Woods o zamana kadar o yılki Masters ve ABD Açık da dahil olmak üzere sekiz büyük turnuvayı kazanmıştı.

Hazeltine'daki hava gecikmeleri ikinci turun Cumartesi gününe sarkmasına neden oldu ve 18. par-dörtte Woods vuruşunu sol fairway bunker'ına doğru yaptı.

Top sol kenarın yakınına yerleşti ve kumda durduğu için topa normalden daha yakındı.

Ancak topu yontmak yerine 3'lü demirin düz ve affetmeyen bıçağına uzandı ve ağaçların üzerinden geçirerek green'i buldu.

"Rüzgar soldan saatte 25-30 mil hızla esiyordu," diye ekledi Woods. "Dudak önümdeydi, ağaçlar önümdeydi, yokuş aşağı bir yatışım vardı ve bir şekilde vurdum - nasıl bu kadar sağlam, bu kadar temiz, bu kadar hizalı vurduğumu ve rüzgara karşı çekip tuttuğumu bilmiyorum, yaklaşık 20 ft uzağa indi."

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Oyun arkadaşı Ernie Els hayranlıkla izledi.

Woods, "Ernie fairway'de bana kalbinden bir numara için evrensel işareti yapıyordu ve ondan sonra vuruşu yaptım" dedi.

Woods turnuvayı vatandaşı Rich Beem'in bir vuruş gerisinde ikinci olarak bitirdi, ancak altı majör daha kazanmaya devam etti - en son zaferi 2008 Amerika Açık'ta geldi.

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Sırt sorunlarıyla mücadele eden 41 yaşındaki oyuncu, Jack Nicklaus'un büyük rekorunun dört puan gerisinde.

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Kaynak: edition.cnn.com