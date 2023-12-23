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Tiger Woods Arnold Palmer Invitational'da 'hislerini' geri kazandı

Tiger Woods Arnold Palmer Invitational'ın ilk turunu dört geride tamamladı

Woods'un dört-under 68'i 71 metrelik muhteşem bir vuruş içeriyordu

Henrik Stenson ilk turun ardından lider

14 kez büyük ödül kazanan Woods, Perşembe günkü Arnold Palmer Invitational turnuvasında Woods'u çekişme içinde bırakan dört-under-par turunun en yüksek noktası olan 71-foot'luk şaşırtıcı bir vuruş yapmıştı.

Woods, PGA Tour'a verdiği demeçte, "Golf sahasında çok fazla düşünmediğimi hissediyorum," dedi ve birçok kişinin nihayet en iyi dönemine geri dönüp dönmediğini sormasına neden olan formundaki yükselişi değerlendirdi.

"Sadece görebiliyorum, hissedebiliyorum ve devam edebiliyorum ve bunun tek nedeni 'hislerimi' tekrar kazanmış olmam."

'Anlatı tersine döndü'

Woods ilk turun lideri Henrik Stenson'ın dört atış gerisinde kalırken, Amerikalı oyuncu bu etkinliği kariyerinde dokuzuncu kez kazanmayı hedefliyor.

Turunun ardından, geçen haftaki ikincilikten sonra hala sersemlemiş olan gazeteciler, üç hafta sonraki Masters'taki beklentilerine bakıyorlardı.

Woods, geçen yıl geçirdiği dördüncü sırt ameliyatının ardından 10 ay uzak kaldıktan sonra oyuna dönüşüyle ilgili olarak "İlk döndüğümde sorduğunuzdan farklı sorular soruyorsunuz ve bu çok uzun zaman önce değildi, iki ay önceydi" dedi.

"Anlatı tamamen tersine döndü ve ben sadece size çok uzun zaman önce farklı sorular sorduğunuzu ve bundan keyif almanız gerektiğini hatırlatmak istedim. Yaşadıklarımdan sonra yeniden oynamaktan keyif alıyorum. Oynamak iyi hissettiriyor."

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Woods'un son beş turunda kaydettiği sekizinci batak olmasına rağmen, 42 yaşındaki oyuncunun skor kartındaki tek leke üçüncü par-dörtte yaptığı çift batak oldu.

PGA Tour web sitesine göre, 2017'de sadece iki tur tamamlayan Woods bu yıl 15 müsabaka turu tamamladı.

Woods, sırt sakatlığı ve kişisel sorunlarla geçen yılların ardından formunu bulmasının nedeninin bu olduğunu ima etti.

"Bence bu sadece turnuva golfü oynamaktan kaynaklanıyor," diyen Woods, son dönemdeki dirilişinin arkasındaki nedenleri açıkladı. "O kadar uzun süre uzak kaldım ki, geri döndüğümde turnuva golfünü tekrar hissetmeye başladım."

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Woods'un şampiyonluk yarışına girme olasılığı golf hayranlarının hayal gücünü ele geçirdi ve bahisçilerin dikkatini çekti.

Woods'un Masters'ı beşinci kez kazanma ihtimali bazı bahis bürolarında 1'e 8 gibi kısa bir oranla gösteriliyor ki bu da son şampiyonluğundan 10 yıl sonra 15. büyük şampiyonluğu olacak.

En iyi formunu gösteren bir başka oyuncu da Rory McIlroy'du.

Eski dünya 1 numarası önümüzdeki ay golfün dört majöründe kariyerinin grand slam'ini tamamlamak için yeşil cekete ihtiyaç duyuyor ve Florida'da iyi durumda görünüyordu, 17 delikte beş altında oturuyordu.

Ancak 18. delikteki çifte bogey, dört kez büyük ödül kazanan sporcu için hayal kırıklığı yaratan bir bitiş anlamına gelse de Eylül 2016'dan bu yana ilk turnuva galibiyetini elde etmek için hala avın içinde.

Geçen haftaki Valspar Championship'te yarışı kaçıran McIlroy, "Sanırım bugün yaptığım atışla sadece (üç under) olmak felaket değil," dedi. "Ama daha iyi olmam gerekiyor."

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McIlroy ve Woods en iyi formlarını aramaya devam ederken, Stenson Perşembe gününü bulmakta zorlanmadı.

İsveçli oyuncunun sekiz-under-par 64'lük derecesi kariyerinin en düşük raundu oldu.

Bugün çok güzel vuruşlar yaptım," dedi Stenson Sky Sports'a.

"Gerçekten iyi yuvarlıyordum. Geçen hafta vuruşlarda zorlanıyordum, bu haftadan önce çok çaba sarf ettim ve işleri yoluna koymayı başardım."

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Kaynak: edition.cnn.com