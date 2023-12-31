Tiger Woods, Aaron Beverly'yi Charlie Sifford'un PGA Tour etkinliğinde oynama muafiyetinin sahibi olarak belirledi

Charlie Sifford Memorial Muafiyeti her yıl veriliyor ve "golf oyununda çeşitliliğin ilerlemesini" temsil ediyor.

Woods, Beverly'nin PGA Tour 'daki ilk maçında 120 oyuncunun yer alacağı Genesis Invitational'a ev sahipliği yapacak.

Beverly, "Charlie Sifford Memorial Muafiyetini almak ve The Genesis Invitational'da oynama fırsatına sahip olmak gerçek bir onur ve hayatımın fırsatı" dedi.

"Tüm sıkı çalışmalarım ve özverilerim beni bu ana hazırlıyordu ve Riviera'da yarışmak için sabırsızlanıyorum."

Beverly son olarak Advocates Professional Golf Association (APGA) Tour'da yarıştı ve Kasım ayında Wilshire Country Club'da APGA Tour'un Sonbahar Serisi finalini kazandı. İki turluk sonbahar serisi boyunca eşitliği bozan sadece üç oyuncudan biriydi.

APGA Tour'daki ilk yılında, Covid-19'un yaklaşık 17 kilo kaybetmesine neden olmasının ardından sezona ara verdi.

Beverly'nin 17-20 Şubat tarihleri arasında Kaliforniya'daki Riviera Country Club'da katılacağı etkinlik, onun bir PGA Tour etkinliğindeki ilk katılımı olacak.

Beverly bir Instagram paylaşımında "İlk PGA Tour etkinliğimde oynayacağımı duyurmaktan büyük heyecan duyuyorum" dedi.

"Bu, babamla her gün hakkında konuştuğumuz bir şey," diye ekledi 27 yaşındaki Beverly paylaşımında. "Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle beni izleyeceğini biliyorum."

'Hey bir turnuva kazandım'

Üniversitenin atletizm web sitesine göre Beverly, Sacramento State Üniversitesi'nden 2017 yılında mezun oldu.

State Hornet'e göre Beverly, ikinci sınıf sezonu başlamadan hemen önce hem anne hem de babasının kanser olduğunu öğrendi.

Beverly'nin annesi Kim, State Hornet'e "Bu onun için çok zordu," dedi. "İkimize de destek oldu ve geri adım atıp biraz ara verdi.

"Bence bu ona hayatın değerli olduğunu ve ne olacağını bilmediğiniz için hayallerinizin peşinden gitmeniz gerektiğini anlamasına yardımcı oldu."

Beverly'nin babası Ron Eylül 2019'da hayatını kaybetti.

Beverly, APGA Tour'un Sonbahar Serisi finalindeki başarısının ardından Haggin Oaks web sitesine verdiği demeçte, "Sanırım benim için en büyük duygusal tepki, babamı arayıp ona 'Hey bir turnuva kazandım' diyememek oldu" dedi.

Woods, "Aaron Beverly'yi 2022 Sifford Exemption olarak The Genesis Invitational'da ağırlamayı dört gözle bekliyorum" dedi.

"Aaron da benim gibi oyunu babasından öğrendi. Charlie Sifford'un önümüzdeki ay Riviera'da PGA Tour'daki ilk maçına çıkacak olan Aaron'la gurur duyacağını biliyorum."

Muafiyet, Genesis Invitational'a katılabilmeleri için her yıl "azınlık geçmişini temsil eden bir golfçüye" veriliyor.

Bu muafiyetin adı 2017 yılında ilk siyahi profesyonel golfçü olan Charlie Sifford 'u onurlandırmak üzere değiştirildi.

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Kaynak: edition.cnn.com