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Tiger Woods 2018'de büyükler ligini hedefliyor

Hero World Challenge'daki etkileyici dokuzunculuğunun ardından, ağrısız ve 'heyecanlı' bir Tiger Woods, majörleri hedeflediğini söylüyor.

 and  Viktoriya Miller
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Öne çıkan hikayeler

Tiger Woods 2018'de büyükler ligini hedefliyor

Tiger Woods 2018'de büyükler ligini hedefliyor

Woods sırt ameliyatı dönüşünde ağrısız

Dünya 1 numarası Dustin Johnson'ı yendi

Woods'un Hero World Challenge'daki ağrısız dönüşü, sporun en büyük isminin gelecek için "heyecanlı" olduğunu söylemesine yol açtı.

Dördüncü sırt ameliyatından uzun zamandır beklenen dönüşünü yapan Woods - Şubat ayında Dubai Desert Classic'ten çekilmesinden bu yana 301 gün boyunca ilk turnuvasıydı - Bahamalar'daki Albany Club'da 70'in altında üç tur atarak 18 kişilik sahayı dokuzuncu sırada bitirdi.

Turnuvayı kazanan Rickie Fowler'ın 10 atış gerisinde bitirmiş olabilir ancak Woods'un sekiz-under-par toplamı dünya 1 numarası Dustin Johnson, FedEx Cup galibi ve dünya 3 numarası Justin Thomas ve ABD Açık şampiyonu Brooks Koepka'yı geçmeye yetti.

Rickie Fowler (sağda) 11-under-par final raundunda 61 sayı atarak 2017 Hero World Challenge'ı kazandı.

Major programı

Bu performans Woods'u dünya golf sıralamasında 1.199'uncu sıradan 668'inci sıraya yükseltti ama daha da önemlisi, 41 yaşındaki oyuncu son yıllarda kendisini engelleyen sırt ağrısından eser kalmadan rahatça vuruş yapıyordu.

"Heyecanlıyım," dedi Woods, 2008 Amerika Açık'ta kazandığı 14 büyük turnuvanın sonuncusundan bu yana çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle sekiz kez uzun süreli sakatlık geçirdi.

"Beklentilerim gelecek yıl da oynayacağımız yönünde. Büyük şampiyonalar için programımı oluşturmamın en iyi yolunun ne olduğuna karar vereceğiz.

"Hangi golf sahalarında oynayacağımı ve bunun için en iyi yolun ne olduğunu bilmiyorum. Tüm ekiple oturup bunu çözeceğiz - nereden başlayacağım, ne kadar oynayacağım, dinlenme dönemleri, antrenman döngüleri, her şey."

Tiger Woods, World Hero Challenge'ın final turunda 18. green'e yaklaşma vuruşu yapıyor.

'Hayal kırıklığına uğradım'

Jack Nicklaus'un 18 majörlük rekorunun dört majör gerisinde kalan Woods, Nisan ayında belinde bir omur füzyonu geçirdi ve Bahamalar etkinliğinden önce nasıl oynayacağı konusunda hiçbir fikri olmadığını itiraf etti.

Ancak Cuma günü iki kez liderliği paylaştı ve geçen sezon 309.7 yarda ortalamasıyla PGA Tour'un en büyük vurucularından biri olan Thomas da dahil olmak üzere, onun yokluğunda sporu devralan genç oyun arkadaşlarını düzenli olarak geride bırakarak geri çekilmedi.

Etkinlikten önce iki küçük çocuğunun kendisini hiç görmedikleri için "YouTube golfçüsü" olarak gördüğünü söyleyerek şaka yapan Woods, "Birkaç köşeyi aşabileceğim ve 5'li par'larda bir tane uzatabileceğim bir yere geri dönmek güzel" dedi.

"Demir oyunum konusunda biraz hayal kırıklığına uğradım; bu kariyerimin en önemli özelliği oldu. Hala ne kadar uzağa vurduğuma şaşırıyorum ve bu ayarlamaları yapmam gerekiyor.

"Adrenalini de ekliyorsunuz ve bu şekilde vurmanın mümkün olmadığını düşünüyorsunuz. Bunlar üstesinden gelmem gereken şeyler. Genel olarak çok memnunum."

'Ve bana sorulan tek şey Tiger Woods' - PGA Tour'da yılın oyuncusu Justin Thomas (solda).

'Aynı Kaplan'

Bu bir tam saha etkinliği olmamasına ve nispeten kolay bir parkurda oynanmasına rağmen - Albany pistinde beş tane 5'lik var - PGA Tour'da 79 kez kazanan Woods'un bu son geri dönüşünde farklı bir şeyler olduğu hissi var.

Cumartesi günkü üçüncü raundundaki zorlu bir dönem hariç - rüzgarlı koşullarda ön dokuz raundda dörtte dört yaptı - oyununun kontrolünü elinde tutuyor gibiydi ve birçoklarının onu tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak görmesini sağlayan eski büyünün işaretlerini gösterdi.

"Eğer son sekiz yıldır uyuyor olsaydınız ve uyandığınızda Tiger Woods'u en son 2009'da oynarken görseydiniz, 'ne var bunda' diye düşünürdünüz. Bu adam tamamen aynı adam," dedi Golf Channel analisti Brandel Chamblee birinci raunttan sonra.

"Sakatlıklardan ve herkesin konuşmak istemediği o şeylerden önce gördüğüm en iyi vuruşunu yapıyordu.

"Bir vuruşundaki top hızı 178 mil/saat, bir diğer vuruşundaki 180 mil/saatti ki bu da yaklaşık 96 mil/saatlik bir hızlı top demek. Bu büyükler ligine özgü bir şey. Tiger en son oynadığında sopa başı hızı 114 mil/saatti. Bu da top hızında 10-12 mph'lik bir fark anlamına geliyor.

"Bu Tiger Woods'un iyi hissetmesi, iyi vurması."

Woods Bahamalar'da topu ne kadar uzağa sürdüğüne kendisi de şaşırdı.

'İyimser olmak için nedenler'

Chamblee'nin Golf Channel'daki patronları, Bahamalar'daki turnuvanın ilk gününde izlenme oranlarının geçen yıla göre %27 arttığı göz önüne alındığında, Woods'un sakatlanmadan kalmasını umuyorlardır.

Woods Perşembe öğleden sonra vuruşunu yaptığında ABD'de en çok izlenen kablolu spor kanalıydılar.

Her ne kadar belirtiler iyi olsa ve Woods ağrısız olduğunu iddia etse de, gerçekten "geri döndüğünü" söylemek için çok erken olabilir.

Geçen yıl bu zamanlar, Hero'da etkileyici 24 birdie yaptıktan sonra, yeni sezona girerken kendini iyi hissettiğini söyledi, ancak sadece üç tur daha dayanabildi ve Dubai'de beli tutmadan önce Kaliforniya'daki turu kaçırdı.

Caddie'si Joe LaCava, "Heyecan verici ama bunu biraz yumuşatmaya çalışmalısınız," dedi.

"Geçen yıl da aynı şekilde hissettik. Çok heyecanlanmayalım. Ama gördüğünüzü beğenmek zorundasınız, değil mi? İyimser olmak için daha fazla neden var."

Tiger Woods Nisan ayında Augusta'da kazandığı zaferle beşinci Masters ve 15. büyük şampiyonluğunu elde etti.
Eski dünya 1 numarası 2005'ten beri Masters'ı kazanamamıştı ve bu onun 2008'den beri ilk büyük zaferiydi.
Masters'ı kazandıktan bir ay sonra Woods, Başkan Donald Trump'tan ülkenin en yüksek sivil onuru olan Başkanlık Özgürlük Madalyası'nı aldı.
Woods, Eylül 2018'de sezon sonu Tur Şampiyonasını kazandı. Bu, art arda yaşadığı sırt sakatlıklarının ardından beş yıl içinde kazandığı ilk şampiyonluktu.
Woods'un en iyi dönemine geri döndüğüne dair işaretler, Ağustos ayında düzenlenen ve Brooks Koepka'nın ikincilikle bitirdiği PGA Şampiyonası'nda açıkça görüldü. Temmuz ayında düzenlenen Britanya Açık'taki etkileyici performansının ardından kısa bir süre liderlik tablosunun zirvesinde yer aldı.
Woods, son yıllarda geçirdiği çok sayıda sırt ameliyatının ardından 2018'de rekabetçi golfe etkileyici bir dönüş yaptı. Nisan 2018'de üç yıl sonra ilk Masters turnuvasını oynadı.
Dört kez şampiyon olan oyuncu Nisan 2017'de dördüncü ameliyatı olan sırt füzyonu ameliyatı geçirdi ve Aralık ayında ağrısız bir şekilde oyuna geri döndü. Augusta'yı 32. sırada bitirdi.
Woods, sezon başındaki etkinliklerde gösterdiği performansın ardından favorilerden biri olarak lanse edildi. Ayrıca eski rakibi Phil Mickelson ile bir antrenman turu oynayarak dillere destan oldu.
Woods Mart 2018'de Valspar Championship'i ikinci sırada bitirdi ve ardından Bay Hill'deki Arnold Palmer Invitational'da beşinci oldu. Hype iğnesi aşırı hızda hareket etti.
Woods efsanevi yoluna, 1997'de 12 atışlık rekor bir galibiyetle Masters'ın en genç galibi - 21 yaşında - olarak başladı.
En dikkat çekici başarılarından biri, 2000 yılında Kaliforniya'daki Pebble Beach'te ilk ABD Açık'ını 15 atış farkla kazanarak daha önce ya da o zamandan beri görülmemiş bir seri başlatmasıydı.
Woods'un 2001 Masters zaferi,
Woods'un kazanma oranı, fitness antrenmanlarına olan bağlılığı ve başarılı olma arzusu golfü değiştiriyordu. Woods sayesinde para ödülleri fırladı. Saha dışında, 2004 yılında kız arkadaşı Elin Nordegren ile evlendi.
Woods, babası ve akıl hocası Earl'ün vefatından aylar sonra, 2006 yılında Hoylake'de düzenlenen Britanya Açık'ı kazandıktan sonra caddie Steve Williams'ın omzunda gözyaşlarına boğulduğunda nadir görülen bir duygusallık sergiledi.
Woods, dizindeki sakatlık nedeniyle gözle görülür bir şekilde sakatlanmasına ve acı çekmesine rağmen, 2008 yılında Kaliforniya Torrey Pines'da nefes kesici bir şekilde Amerika Açık'ı kazandı. Bu onun 14. büyük şampiyonluğuydu ve onu Jack Nicklaus'un rekorunun sadece dört puan gerisinde bıraktı. Daha sonra diz bağlarında hasar ve sol kaval kemiğinde iki kırık teşhisi kondu. Ameliyattan sonra sezonun geri kalanını kaçırdı. Bu hala onun son büyük şampiyonluğu.
Aralık 2009'da Woods arabasıyla evinin dışındaki bir yangın musluğuna çarptı. Büyük resim ortaya çıktıkça Woods'un bir dizi evlilik dışı ilişki yürüttüğü anlaşıldı. Özel hayatını düzene sokmak için oyundan üç ay uzak kaldı.
Şubat 2010'da Woods dünya medyasına seslenerek yaptıklarını açıkladı ve özür diledi. Sadakatsizliği boşanmasına yol açtı ve Woods'un oyunculuk kariyerinde yokuş aşağı bir düşüşün başlangıcı oldu. Ekim ayında, 281 hafta üst üste elinde tuttuğu dünya 1 numarasını kaybetti.
Woods 2013'te kazananlar çemberine geri döndü ve Arnold Palmer Invitational da dahil olmak üzere beş şampiyonluk kazanarak sıralamada yeniden zirveye çıktı.
2013'ün ilerleyen dönemlerinde, Woods'un Ağustos ayında Barclays turnuvasında topu delikten çıkarırken acı çektiği görüldüğünde her şeyin yolunda gitmediğine dair işaretler vardı. Bir sonraki Nisan ayında 1994'ten beri ilk kez Masters'ı kaçırdı ve sırt ameliyatı geçirdi.
Woods Şubat 2015'te Farmers Insurance Open'dan çekildi ve sezonun geri kalanında sakatlık ve form sorunlarıyla boğuştu.
Woods o yılki ABD Açık'ta oyunuyla mücadele ederken kederli bir görüntü çizdi ve 80 ve 76'lık turlar atarak yarışı kaçırdı.
Ağustos 2015'te Woods, takip eden sırt ameliyatlarını geçirmek üzere 15 ay boyunca son kez sahneye çıktı. Rehabilitasyonunun bir aşamasında Woods
Woods, Aralık 2016'da golfe çok beklenen bir dönüş yaptı ve sahadaki en yüksek birdie sayısı olan 24 ile umut verici işaretler gösterdi, ancak aynı zamanda 18 kişilik etkinliği sondan üçüncü bitirmek için bir dizi maliyetli hata yaptı.
ABD'de 2017'deki ilk etkinliğinde dereceye giremedi ve Şubat ayında Dubai Desert Classic'in ilk turundan sonra sırt spazmlarını gerekçe göstererek turnuvadan çekildi. Nisan ayında dördüncü bir sırt ameliyatı geçirdi.
Ağustos ayında Woods ilk suçlu programına girdi ve 28 Ekim'de dikkatsiz araç kullanma suçunu kabul etti. Şartlı tahliyesini önemli ölçüde ihlal etmediği sürece hapse girmekten kurtulacak.
Woods, 30 Kasım 2017'de Bahamalar'daki Hero World Challenge'da 301 gün sonra golfe geri döndü. İlk raundda 69'da üç vuruş yaptı ve kariyerine devam etmek için ağrısız ve aç görünüyordu.
Tiger Woods: En yükseklerden en düşüklere

Woods'un yarattığı heyecan Fowler'ın Pazar günkü zaferini gölgede bıraktı. Profesyonel kariyerinin en düşük derecesi olan 11-under 61 ile kapanışı yapan Fowler, Amerikalı Charley Hoffman'a dört atış fark atarak zafere ulaştı.

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Hero World Challenge "Tiger kupasını" alırken Fowler, "[Woods'un] önüne geçtiğimden emin olmak istedim," dedi.

"Çünkü bunun onu son görüşümüz olmadığını biliyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com

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