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Tiger Woods 2018'de büyükler ligini hedefliyor

Tiger Woods 2018'de büyükler ligini hedefliyor

Woods sırt ameliyatı dönüşünde ağrısız

Dünya 1 numarası Dustin Johnson'ı yendi

Woods'un Hero World Challenge'daki ağrısız dönüşü, sporun en büyük isminin gelecek için "heyecanlı" olduğunu söylemesine yol açtı.

Dördüncü sırt ameliyatından uzun zamandır beklenen dönüşünü yapan Woods - Şubat ayında Dubai Desert Classic'ten çekilmesinden bu yana 301 gün boyunca ilk turnuvasıydı - Bahamalar'daki Albany Club'da 70'in altında üç tur atarak 18 kişilik sahayı dokuzuncu sırada bitirdi.

Turnuvayı kazanan Rickie Fowler'ın 10 atış gerisinde bitirmiş olabilir ancak Woods'un sekiz-under-par toplamı dünya 1 numarası Dustin Johnson, FedEx Cup galibi ve dünya 3 numarası Justin Thomas ve ABD Açık şampiyonu Brooks Koepka'yı geçmeye yetti.

Major programı

Bu performans Woods'u dünya golf sıralamasında 1.199'uncu sıradan 668'inci sıraya yükseltti ama daha da önemlisi, 41 yaşındaki oyuncu son yıllarda kendisini engelleyen sırt ağrısından eser kalmadan rahatça vuruş yapıyordu.

"Heyecanlıyım," dedi Woods, 2008 Amerika Açık'ta kazandığı 14 büyük turnuvanın sonuncusundan bu yana çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle sekiz kez uzun süreli sakatlık geçirdi.

"Beklentilerim gelecek yıl da oynayacağımız yönünde. Büyük şampiyonalar için programımı oluşturmamın en iyi yolunun ne olduğuna karar vereceğiz.

"Hangi golf sahalarında oynayacağımı ve bunun için en iyi yolun ne olduğunu bilmiyorum. Tüm ekiple oturup bunu çözeceğiz - nereden başlayacağım, ne kadar oynayacağım, dinlenme dönemleri, antrenman döngüleri, her şey."

'Hayal kırıklığına uğradım'

Jack Nicklaus'un 18 majörlük rekorunun dört majör gerisinde kalan Woods, Nisan ayında belinde bir omur füzyonu geçirdi ve Bahamalar etkinliğinden önce nasıl oynayacağı konusunda hiçbir fikri olmadığını itiraf etti.

Ancak Cuma günü iki kez liderliği paylaştı ve geçen sezon 309.7 yarda ortalamasıyla PGA Tour'un en büyük vurucularından biri olan Thomas da dahil olmak üzere, onun yokluğunda sporu devralan genç oyun arkadaşlarını düzenli olarak geride bırakarak geri çekilmedi.

Etkinlikten önce iki küçük çocuğunun kendisini hiç görmedikleri için "YouTube golfçüsü" olarak gördüğünü söyleyerek şaka yapan Woods, "Birkaç köşeyi aşabileceğim ve 5'li par'larda bir tane uzatabileceğim bir yere geri dönmek güzel" dedi.

"Demir oyunum konusunda biraz hayal kırıklığına uğradım; bu kariyerimin en önemli özelliği oldu. Hala ne kadar uzağa vurduğuma şaşırıyorum ve bu ayarlamaları yapmam gerekiyor.

"Adrenalini de ekliyorsunuz ve bu şekilde vurmanın mümkün olmadığını düşünüyorsunuz. Bunlar üstesinden gelmem gereken şeyler. Genel olarak çok memnunum."

'Aynı Kaplan'

Bu bir tam saha etkinliği olmamasına ve nispeten kolay bir parkurda oynanmasına rağmen - Albany pistinde beş tane 5'lik var - PGA Tour'da 79 kez kazanan Woods'un bu son geri dönüşünde farklı bir şeyler olduğu hissi var.

Cumartesi günkü üçüncü raundundaki zorlu bir dönem hariç - rüzgarlı koşullarda ön dokuz raundda dörtte dört yaptı - oyununun kontrolünü elinde tutuyor gibiydi ve birçoklarının onu tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak görmesini sağlayan eski büyünün işaretlerini gösterdi.

"Eğer son sekiz yıldır uyuyor olsaydınız ve uyandığınızda Tiger Woods'u en son 2009'da oynarken görseydiniz, 'ne var bunda' diye düşünürdünüz. Bu adam tamamen aynı adam," dedi Golf Channel analisti Brandel Chamblee birinci raunttan sonra.

"Sakatlıklardan ve herkesin konuşmak istemediği o şeylerden önce gördüğüm en iyi vuruşunu yapıyordu.

"Bir vuruşundaki top hızı 178 mil/saat, bir diğer vuruşundaki 180 mil/saatti ki bu da yaklaşık 96 mil/saatlik bir hızlı top demek. Bu büyükler ligine özgü bir şey. Tiger en son oynadığında sopa başı hızı 114 mil/saatti. Bu da top hızında 10-12 mph'lik bir fark anlamına geliyor.

"Bu Tiger Woods'un iyi hissetmesi, iyi vurması."

'İyimser olmak için nedenler'

Chamblee'nin Golf Channel'daki patronları, Bahamalar'daki turnuvanın ilk gününde izlenme oranlarının geçen yıla göre %27 arttığı göz önüne alındığında, Woods'un sakatlanmadan kalmasını umuyorlardır.

Woods Perşembe öğleden sonra vuruşunu yaptığında ABD'de en çok izlenen kablolu spor kanalıydılar.

Her ne kadar belirtiler iyi olsa ve Woods ağrısız olduğunu iddia etse de, gerçekten "geri döndüğünü" söylemek için çok erken olabilir.

Geçen yıl bu zamanlar, Hero'da etkileyici 24 birdie yaptıktan sonra, yeni sezona girerken kendini iyi hissettiğini söyledi, ancak sadece üç tur daha dayanabildi ve Dubai'de beli tutmadan önce Kaliforniya'daki turu kaçırdı.

Caddie'si Joe LaCava, "Heyecan verici ama bunu biraz yumuşatmaya çalışmalısınız," dedi.

"Geçen yıl da aynı şekilde hissettik. Çok heyecanlanmayalım. Ama gördüğünüzü beğenmek zorundasınız, değil mi? İyimser olmak için daha fazla neden var."

Tiger Woods: En yükseklerden en düşüklere

Woods'un yarattığı heyecan Fowler'ın Pazar günkü zaferini gölgede bıraktı. Profesyonel kariyerinin en düşük derecesi olan 11-under 61 ile kapanışı yapan Fowler, Amerikalı Charley Hoffman'a dört atış fark atarak zafere ulaştı.

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Hero World Challenge "Tiger kupasını" alırken Fowler, "[Woods'un] önüne geçtiğimden emin olmak istedim," dedi.

"Çünkü bunun onu son görüşümüz olmadığını biliyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com