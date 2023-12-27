'Tiger King' yıldızı vahşi yaşam kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla itham edildi

ABD Güney Carolina Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yetkililer Antle ve çalışanının "Meksika sınırından Amerika Birleşik Devletleri'ne yasadışı göçmen kaçakçılığı operasyonundan elde edildiğine inandıkları 500.000 dolardan fazla nakit parayı akladıklarını" iddia ediyor.

Antle ve bir çalışanının "kaynağı ne olursa olsun toplu nakit makbuzları temin ettikleri veya temin etmeye çalıştıkları ve bu nakit parayı hayvan satın almak ve Myrtle Beach Safari ile bağlantılı diğer amaçlar da dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla kullandıkları" 28 Haziran'da alınan iddianamede belirtiliyor.

Şikayette Antle'ın muhbire "işlemi gizleyeceğini ve turist sayılarını şişirerek parayı Myrtle Beach Safari'ye aktaracağını" söylediği iddia ediliyor.

İddianameye göre Antle, yaban hayatı kaçakçılığı yaparak federal yasaları ihlal etmiş ve aralarında lemurlar, bir şempanze ve Tehlike Altındaki Türler Yasası kapsamında nesli tükenmekte veya tehdit altında olan çitaların da bulunduğu yaban hayatına ilişkin kayıtlarda tahrifat yapmıştır.

CNN yorum için Antle'ın avukatlarına ulaştı.

Kara para aklama suçundan 20 yıla kadar, yaban hayatı kaçakçılığından ise beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Federal bir sulh yargıcı Antle'a federal kefalet verdi.

Ekim 2020 'de Antle, dönemin Virginia Başsavcısı Mark Herring tarafından yürütülen bir soruşturmanın ardından ayrı yaban hayatı kaçakçılığı suçlamalarıyla itham edilmişti.

Antle o dönemde CNN'e verdiği demeçte, "Tüm meslek hayatımı büyük kedilerin ve diğer türlerin refahını ve korunmasını destekleyerek geçirdim. Bakımım altındaki hayvanlara karşı derin saygı ve duygular besliyorum ve onları hiçbir şekilde incitmez ya da istismar etmem."

"Bu suçlamalara cevap verebilmeyi ve iyi ismimi temize çıkarabilmeyi dört gözle bekliyorum" diye ekledi.

Virginia'daki Frederick County Circuit Clerk's ofisine göre, Antle'ın 2020 davası için Ekim ayında jürili duruşmaya çıkması planlanıyor.

Antle, Güney Carolina'da "Tiger King" filminde de yer alan Myrtle Beach Safari adlı özel bir hayvanat bahçesinin sahibi. CNN'e bağlı WPDE-TV'nin haberine göre, Antle daha önce belgeseldeki tasvirinden dolayı "büyük hayal kırıklığına uğradığını" söylemişti.

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Kaynak: edition.cnn.com