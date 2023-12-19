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'Tiger-esque' Jason Day Oyuncular Şampiyonasını kazandı

Jason Day Players Championship'i baştan sona kazandı

Dünya 1 numarası olarak liderliğini genişletiyor

17 başlangıçta yedinci galibiyetini elde etti

Dünya 1 numarası Pazar günü Players Championship'i baştan sona kazanarak PGA Tour'daki 10. galibiyetini elde etti ve 1,89 milyon dolarlık birincilik ödülünü aldı.

Day'in Sawgrass gezintisi, Tiger Woods'un en parlak dönemini anımsatan 17 başlangıçtaki yedinci zaferi oldu.

Avustralyalı Adam Scott, "Bu Tiger-vari, bu tür bir koşu," dedi.

"İçinde bir sakinlik, sakin bir güven olduğunu görebiliyorsunuz ve etrafta dolaşma şekli, onda yenilmez bir görünüm var."

Ancak geçen yılki U.S. PGA'da ilk büyük şampiyonluğunu kazanan Day, Woods'un 79 PGA Tour galibiyetine ve hatta Phil Mickelson'ın 42 galibiyetine işaret ederek daha fazlasına aç olduğunu söylüyor.

"10 PGA Tour galibiyetine bakıyorum ve kendi kendime 'Bu yeterli değil' diyorum. Sadece 10. Ben 10'dan fazlasını istiyorum," diyor 28 yaşındaki oyuncu.

"Geriye dönüp baktığımda onun oyunun en iyilerinden biri olduğunu bilmek istiyorum."

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'Hiçbir şey bu duygunun yerini tutamaz'

Day ilk kez Eylül 2015'te dünya 1 numarası oldu ve o zamandan beri Amerikalı Jordan Spieth ile zirveyi değiş tokuş ediyor.

Day, Sawgrass'ta Amerikalı Kevin Chappell'i dört atış farkla yenmenin golfün zirvesindeki yerini sağlamlaştırmak açısından çok önemli olduğunu söylüyor.

Day, "Dünyanın 1 numarası olmak için hiç bu kadar motive olmamıştım," dedi.

"(Ama) günün sonunda, dünyanın 1 numaralı oyuncusu olmak çok stresli.

"Çok fazla ilgi odağı oluyorsunuz. Turnuvalara gittiğinizde yapmanız gereken daha çok şey var, haftalar dışında yapmanız gereken daha çok şey var.

"Ama bunu hiçbir şekilde değiştirmezdim çünkü tam olarak olmak istediğim yer burası ve elimden geldiğince uzun süre burada kalmaya çalışmak istiyorum çünkü hiçbir şey bu duygunun yerini tutamaz."

Day, "zorlamaya devam etmek" için bu kadar motive olmasının asıl nedeninin, üçüncü bir sırt ameliyatından sonra rehabilitasyon sürecinde olan Woods'un önünde kalmak olduğunu söyleyerek şaka yaptı.

Day, "Tiger geri döndüğünde canıma okuyacağını söylüyor," diye şaka yaptı.

"Bu yüzden aradaki farkı açmaya çalışacağım, eğer geri dönerse ve tekrar Tiger Woods'a dönüşürse, arkamı kollamam gerekecek."

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'Kazanmak asla yeterli değildir'

Day ve 14 kez majör şampiyonu yakın arkadaş oldular ve Woods sık sık Avustralyalıya motivasyon tavsiyelerinde bulunuyor.

Players'ın final turundan önce Woods Day'e mesaj atarak "kendi dünyanda kalmasını" ve "sadece 16, 17 ve 18'in değil, 18 deliğin de önemli olduğunu" hatırlattı.

Day, "Küçükken ve büyürken onu örnek alabilmek benim için inanılmaz bir yolculuktu ve şimdi onunla iyi arkadaşız ve hakimiyet kurarken neler yaptığı hakkında beynini alabiliyorum" dedi.

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Babasını 12 yaşındayken kanserden kaybeden Day, son dönemdeki yükselişini, Scott, Spieth ve Rory McIlroy gibi isimlerle aynı seviyede yarışabilecek kadar iyi olduğunun farkına varması gibi psikolojik bir değişimin yanı sıra iş ahlakına ve detaylara gösterdiği titizliğe bağlıyor.

"Kendim hakkında çok şey öğrenmek için çok başarısız olmam ve oyunum hakkında çok şey öğrenmem gerekti ki böyle bir pozisyonda olmak için beni gerçekten ileriye itebilsin" diyen Day, 2015 Britanya Açık'ta son green'deki birdie vuruşunun St Andrews'da birkaç santim kısa kalmasıyla playoff'u kaçırmanın yıkımını yaşadı.

Ancak bu bir katalizör oldu ve ertesi hafta Kanada Açık'ta kazandığı zaferle serisine başladı, ardından Whistling Straits'te ilk büyük kupasını kazandı ve kısa bir süre sonra FedEx Cup playoffları sırasında prestijli Barclays ve BMW Championship'i de ekledi.

"Kazanmak asla yeterli değildir ve zamanım dolmadan önce bunu elimden geldiğince çok yapmaya çalışmalıyım" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com