Thomas Bjorn Avrupa'nın Ryder Kupası zaferini sırtına yaptırdığı dövmeyle kutladı

Avrupa, ABD'yi 171⁄2-101⁄2 mağlup ederek Paris'teki Ryder Cup'ı kazanırken, Rory McIlroy maç sonrası basın toplantısında kaptanı için "Bay Bjorn için çok yakında bir dövme salonuna ziyaret olabilir" dedi.

Bjorn o sırada kız arkadaşı Grace Barber'ı kastederek "Sadece Grace'in göreceği bir yere yapılacak" demişti.

12 hafta sonra, Bjorn final skorunun arkasına kazındığı gibi teslim etti.

Bjorn olayı kaydeden bir video kameraya "Yapacağımı söylemiştim," dedi. "Mutlu Noeller."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com