Thierry Henry çevrimiçi kampanya başlatırken sosyal medya şirketlerinin 'nefret üzerinden para kazandığını' söyledi

Eski Arsenal ve Barcelona forveti, siyahi futbolcuları hedef alan ve sosyal medya şirketlerinin kullanıcıları eylemlerinden sorumlu tutmadaki yetersizliği olduğunu söylediği çevrimiçi ırkçı tacizlerin ardından Mart ayının sonundan bu yana tüm sosyal medya platformlarını boykot ediyor.

Onun bu kararı, yüksek profilli yıldızların da aynı şeyi yapmasına yol açtı ve sonuçta İngiltere'de 30 Nisan - 3 Mayıs hafta sonu boyunca futbolcular ve yönetim organları tarafından yaygın bir sosyal medya karartması uygulandı.

Lizbon'daki Web Zirvesinde konuşan Henry, sponsoru Puma ve Game of Our Lives vakfıyla birlikte çevrimiçi istismarla mücadeleye yardımcı olmak ve sosyal medya şirketlerine daha sert önlemler almaları için baskı yapmak amacıyla bir kampanya başlatacağını duyurdu.

Guardian'da yer alan habere göre Henry, "Nefret üzerinden para kazandıklarını fark ettiğinizde, ilacınız zehiriniz olduğunda bu çok zor oluyor," dedi. "Samimi ve iyi olmak para kazandırmaz.

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France 24'ün haberine göre, "Yardıma ihtiyacımız var, hepimiz bundan etkilendik," diye ekledi. "Ben, bir birey olarak, onsuz [sosyal medya] iyiyim. Daha yüksek mevkilerdeki insanların yardımına ihtiyacımız var. Bu insanların belki de bu platformları daha hesap verebilir hale getirecek bir yasa çıkarmalarını sağlamak için bir araya gelmemiz gerekiyor.

"Kendimizi güvende hissetmemiz için gerekenlerin yakınından bile geçtiklerini düşünmüyorum. Gerçekten hiçbir şeyi değiştirmeye çalışmıyorlar."

Bir Meta sözcüsü CNN'e gönderdiği açıklamada şunları söyledi: "Uygulamalarımızda maksimum sayıda insana mümkün olduğunca olumlu bir deneyim sunmaya çalışmaktan başka bir şey yapmak için kesinlikle hiçbir ticari teşvikimiz, ahlaki teşvikimiz ya da şirket çapında bir teşvikimiz yok ve her gün yaptığımız şey de bu.

"Hizmetlerimiz insanları bir araya getirecek şekilde kullanılmıyorsa, uygulamalarımızı kullanan kişi ya da reklamveren sayısının artması hiçbir şey ifade etmez.

"Hiç kimse hiçbir yerde ırkçı tacize maruz kalmamalıdır ve biz bunu uygulamalarımızda istemiyoruz. Nefret içerikli içerikleri bulur bulmaz kaldırıyoruz ve polis soruşturmalarına yardımcı olmak için geçerli yasal taleplere hızla yanıt veriyoruz."

Twitter'dan hemen yorum alınamadı.

Mayıs ayında CNN'e özel bir demeç veren Henry, 11 milyon kişinin takip ettiği tüm sosyal medya hesaplarını silme kararını "Bir araya geldiğimizde... güçlü oluyoruz" sözleriyle açıklamıştı.

"Başlangıçta biraz garip bir ruh hali içindeydim diyebilirim, o anlarda çok konuştuk ve şöyle düşündüm: 'İnsanlar burada neyin tehlikede olduğunun ve şu anda bu toplumda yaşadığımız sorunun farkında değiller'" dedi.

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"Ama her zaman konuşuyordum ve her zaman sürünün gücünden bahsediyordum ve bazen bir şeyi haykırmak için yalnız olduğunuzda kendinizi yalnız hissediyorsunuz - ama ben kendimden bahsetmiyorum, sesi olmayan insanlardan bahsediyorum. Sosyal medyada görünüşleri, inandıkları şeyler, tenlerinin rengi nedeniyle tacize uğrayan, taciz edilen insanlardan bahsediyorum.

"Belki de sosyal medyadan çıkarsam, bildiğiniz gibi, belki de sesi olmayan insanlar için bir tavır alırsam, belki de sosyal medyadan çıkmam nedeniyle bir dalga yaratabilirsiniz. İnsanlar nedenini bilmek isterler ve nedenini bilmek istediler. Ama sonrasında bir süre şöyle düşündüm: 'İnsanların tepki vermemesi biraz utanç verici' dedim."

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Kaynak: edition.cnn.com