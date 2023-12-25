"The Watcher": Gerçek evin yakınındaki sakinler bunu aştı

NJ.com'a göre, diziye ilham veren Westfield, New Jersey'deki evi görmek için çok uzaklardan ziyaretçiler geliyor.

Yayın, evi görmek için evinden 25 dakika uzağa giden Pradeep Soni'nin "Hikayenin ne kadar ilginç olduğunu düşünerek geldim," dediğini aktarıyor. "Ev yine de güzel. Ürkütücü falan değil."

Yayın devi "The Watcher "ı şöyle tanımlıyor: "Brannock ailesi banliyödeki rüya evleri olması gereken yere taşınır, ev kısa sürede cehenneme döner."

Dizinin açıklamasında "Kendisine 'Gözcü' diyen birinden gelen uğursuz mektuplar, mahallenin uğursuz sırları ortaya dökülürken sadece bir başlangıçtır" deniyor.

Dizi, altı yatak odalı evi satın aldıktan kısa bir süre sonra giderek daha tehditkâr hale gelen isimsiz mektuplar almaya başlayan Broaddus ailesinin gerçek hikâyesine dayanıyor. New York Magazine, 2018'de "Bir Rüya Evin Laneti" başlıklı bir makalede onların üzücü hikayesini belgeledi.

Aile sonunda evi ödediklerinden daha düşük bir fiyata sattı.

NJ.com'a konuşan ev sakini Trish Dulinkski, "Hepimiz şu anda orada yaşayan aile ve komşuları için endişe duyuyoruz," dedi. "İnsanların ilgisini kaybetmesi ve mahallenin normale dönmesi için ne kadar zaman geçmesi gerektiğini ve zavallı ev sahiplerinin dünyanın dört bir yanındaki çatlaklardan ne kadar posta alacağını hayal bile edemiyorum."

"The Watcher "ın 657 Boulevard'daki gerçek evde çekim yapmadığı, bunun yerine Rye, New York'taki bir evi kullandığı bildirildi.

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Kaynak: edition.cnn.com