"The Walking Dead" sona doğru ilerlemeye başladı. Ama yakın zamanda ölmeyecek.

Aslında, bu durumda "son" biraz yanıltıcı olacak, zira birkaç önemli karakter dizi sona erdikten sonra başlayacak yan dizilere çoktan bağlanmış durumda. Sekizinci sezonuna girecek olan "Fear the Walking Dead "i saymazsak, bu dizi daha önce tanıtılan üç bağlantılı diziden (" The Walking Dead: World Beyond " ve "Tales of the Walking Dead" ile birlikte ) biri.

Gelecek diziler bazı değişikliklere uğradı; belki de en büyük değişiklik, orijinal yıldız Andrew Lincoln (nam-ı diğer Rick) ve Danai Gurira'yı (Michonne) bir araya getiren bir projenin dizi rotasına girmesi oldu. İkilinin, Temmuz ayında Comic-Con'da ağın yayın hizmeti AMC+ aracılığıyla epizodik olarak geri dönecekleri duyurulmadan önce -Lincoln 2018'de diziden ayrıldığında ortaya çıkan- üçlü bir sinema filminde yer almaları gerekiyordu.

Daryl (Norman Reedus) ve Carol'ı (Melissa McBride) içeren bir başka yüksek profilli eşleşme de McBride'ın lojistik nedenlerle projeden çekilmesiyle büyük bir değişikliğe uğradı. Ayrıca, Negan (Jeffrey Dean Morgan) ve Maggie'nin (Lauren Cohan) üçüncü bir dizide bir araya gelmesi pek olası değil; çünkü Maggie, spoiler uyarısı olarak, yedinci sezonda kocasını beyzbol sopasıyla döverek öldürdüğü için anlaşılabilir bir kin besliyor.

Dizinin 2010'da Cadılar Bayramı gecesi prömiyerini yapmasından bu yana oyuncu kadrosu önemli değişikliklere uğradı ve pek çok kayıp verdi ve dizi bitmeden önce daha fazla kurban verileceğinden şüpheleniliyor.

Bununla birlikte, çeşitli yan bölümler, kıyamet sonrası zamanlar için alışılmadık derecede gelişmiş bir topluluk olan ancak hala korkunç, korkunç insanlar tarafından yönetilen Commonwealth olarak bilinen tehdide karışmış çekirdek grubu bulan bu son bölümler yayınlanırken ne olacağı ve kimin hayatta kalacağı konusundaki gerilimin bir kısmını köreltecek gibi görünüyor.

Açıkçası, yazar Robert Kirkman ve çizer Tony Moore'un çizgi romanlarından doğan bu serinin biraz daha düşük bir profil izlemesinde fayda var ama AMC dizinin başarısına, onu diğer medya araçları da dahil olmak üzere akla gelebilecek her şekilde sömürerek karşılık verdi. Kendi "Yıldız Savaşları" hayalleriyle gözleri kamaşan kanal, belki de mevcut eğlence dünyasında en çok kullanılan terim olan "Walking Dead" "evreni "ni başlattı.

Her ne kadar amiral gemisi dizi, en parlak döneminden bu yana - TV'de en çok izlenen program olduğu, temel kablolu bir ağ için neredeyse duyulmamış bir şey olduğu ve zirvede ortalama 14 milyondan fazla izleyiciye ulaştığı - önemli ölçüde soğumuş olsa da, müthiş bir cazibe merkezi ve sosyal medyanın ağır topu olmaya devam ediyor.

Üç bölüme ayrılmış ve aslında bir yıldan uzun bir süre önce başlamış bir sezonun, gerçekte öyle olmasa bile, bir "son" vaadi, neredeyse kesinlikle bir dönüm noktası yaratacak ve son bölümlere olan ilgiyi artıracaktır.

Yine de, eğer başlık her zaman ayak takımı insanlara olduğu kadar onları av haline getirecek canavarlara da atıfta bulunuyorsa, "The Walking Dead" serinin mevcut yıkılmaz doğasına da atıfta bulunabilir. Ve bu keyfi bitiş çizgisine doğru yürüyüşünü çevreleyen her türlü şamataya rağmen, AMC'nin zombilerle dolu TV'ye olan bağlılığının hiçbir yere gitmediğinden emin olabilirsiniz.

"The Walking Dead" son sekiz bölümüyle 2 Ekim'de saat 21.00'de AMC'de başlıyor.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com