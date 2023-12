'The Voice' 24. Sezon galibini belirledi

Yarışma, Niall Horan takımının şarkıcısı Huntley ile Reba McEntire takımının şarkıcısı Ruby Leigh arasında geçti ve Leigh ile koçu Reba, Brenda Lee'nin "Rockin' Around the Christmas Tree" şarkısının cover'ını seslendirdi.

Huntley ve koçu Horan ise Bob Dylan'ın "Knockin' on Heaven's Door" şarkısının akustik bir versiyonunu seslendirdi.

Horan yarışma boyunca Huntley'den övgüyle bahsetti.

Horan, sonunda 24. Sezonun galibi olan Virginia'lı vokalist için "Huntley zaten birlikte takılacağım türden bir adam" dedi.

Huntley kazanmadan önce Horan için "Niall bana bu sektörde kendim olabileceğimi gösterdi" dedi. "Kendi şapşal Huntley'im olabilirim ve bunu seviyorum."

Finalin diğer bir bölümünde Lila Forde, koç John Legend ile birlikte Ella Fitzgerald'ın "Sleigh Ride" şarkısını yorumladı. Ford yarışmayı beşinci sırada tamamladı.

Reba Takımı'ndan Jacquie Roar, Wynonna Judd'un "No One Else on Earth" şarkısının cover'ını seslendirdi. Dördüncü sırada yer aldı.

Niall Takımı şarkıcısı Mara Justine, Eagles'ın "Wasted Time" şarkısının cover'ını seslendirdi. New Jersey'li şarkıcı üçüncü oldu.

Kaynak: edition.cnn.com