'The Terminal List' Chris Pratt'i farklı türden bir intikamcı olarak çıkmaz bir diziye sokuyor

Jack Carr'ın bir romanından uyarlanan dizide Pratt, gizli bir görev sırasında müfrezesi pusuya düşürülen ve yok edilen sert bir Navy SEAL olan James Reece rolünde. Reece eve duygusal olarak yara almış bir şekilde döndükten sonra, birliğinin yanlış giden bir deneyin kurbanları olabileceğini keşfediyor ve bu deney onu hafızasını bulanıklaştıran bilişsel bir travmayla baş başa bırakıyor.

Bu yeterince kötü değilse, Reece'e sorumluları bulması için ek bir neden verilir; Reece bunu bir arkadaşı ve eski bir SEAL'in (Taylor Kitsch) yardımıyla yaparken, Reece'in ortadan kaldırdığı kişilerin onu gözaltında tutmak istediği kadar hikayeyi isteyen bir araştırmacı gazeteciyle (Constance Wu) temas halinde kalır.

Reece (görünüşe göre dipsiz bir kaynak kuyusuna sahip, ama neden ayrıntılara takılalım ki?), durumu ve elindeki görevi yerine getirmek için ne kadar süre odaklanıp sağlıklı kalabileceği açısından saatin tik taklarıyla yüzleşirken, olan bitenin katmanlarını soydukça, ortaya kötü bir iş çıkar. Bu yol tam olarak düz bir yol değil, daha çok noktalı bir yol gibi, zaman zaman komplodan sorumlu ya da komplonun suç ortağı olduğu ortaya çıkan kişileri öldürmek için dolambaçlı yollara sapıyor.

Yapımcılığını yazar David DiGilio ve yönetmen Antoine Fuqua'nın ("Training Day") üstlendiği "Terminal Listesi", Reece'in geçmişe dönüşleri ve bulanık vizyonlarından, ister hükümet yetkilileri, ister şirket patronları ya da askeri müteahhitler olsun, kârlarını ve kariyerlerini askerlerin hayatlarının önüne koyan iktidar sahiplerini çevreleyen alaycılığına kadar son derece klişe hissettiriyor.

Dinozorlar ve Marvel dostlarıyla takılmaya ara veren Pratt, tüm bunlara ciddi, kare çeneli bir kararlılıkla yaklaşıyor, ancak kendisini programa yerleştirilmiş birkaç gri tonu olan etten kemikten bir terminatörü oynamaya bırakıyor - tüm egzersizin karakteristik özelliği olan bir boyut eksikliği.

Aslında, "Terminal Listesi" her şeyden çok eski bir Chuck Norris ya da Charles Bronson filminin dokusunu anımsatıyor; birden fazla bölüme yayılmayı pek de arzulamayan, temel "B" türünden bir film; ki bu da ilerlemenin olmasa da akış zamanının bir işareti.

Bu gibi hususlar bir yana, "The Terminal List", Pratt'in katılımının marquee değeri nedeniyle Amazon için bir parça darbeyi temsil ediyor ve bir film yıldızını öne ve merkeze yerleştiriyor. Yine de, bu kadar çok üstün seçenek varken, bu çıkmaz diziyi "izleme" listenizden çıkarmak pek bir şey kaçırmak anlamına gelmeyecektir.

"The Terminal List" 1 Temmuz'da Amazon'da gösterime giriyor.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com