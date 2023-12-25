'The Square': Ruben Ostlund Altın Palmiye ödüllü filminde sanat dünyasını eleştiriyor

Seyircilerden "Çöp" sesleri duyuyoruz. "Evine git." Sanatçının çalışmasını özetlemeye yönelik her girişimi bir hakaretle noktalanıyor. Sonunda onu rahatsız eden kişinin Tourette sendromu olduğu ortaya çıkar ve espri sona erer. Filmin devam etmesini beklersiniz ama yönetmen Ruben Ostlund anlatıyı bir iki dakika daha askıya almaya karar vererek bu istemsiz yankıdan duyduğumuz rahatsızlığı arttırır.

Ostlund bu tür garipliklerden zevk alıyor. Bu anlar İsveçli'nin kartviziti haline gelmiş ve hepsi de acımasızca kesilmiş.

Yönetmen, 2014 yapımı draması "Force Majeure "de modern erkekliğin acımasızlığını irdeledikten sonra, Cannes Film Festivali'nde yarışmaya katılan "The Square "de dikkatini çağdaş sanata çeviriyor. Sanat camiasının kaprislerini, ikiyüzlülüklerini ve benimsediği içi boş değerleri irdeleyen yönetmenin değerlendirmeleri hiç de parlak değil. Sanat yanlış gittiğinde, çok yanlış gider, onun argümanı gibi görünüyor.

Bir yönetmenin bu eleştirileri yapmaya ne hakkı olduğunu merak edenler için ipucu filmin adında saklı. "The Square", 2014 yılında İsveç'teki tasarım müzesi Vandalorum'da Ostlund'un yapımcı Kalle Boman ile birlikte yarattığı gerçek bir galeri enstalasyonu olarak hayata geçti.

"The Square bir güven ve şefkat sığınağıdır. İçinde hepimiz eşit hak ve yükümlülükleri paylaşırız," diye yazıyordu manifestosu. Fedakârlığı teşvik etmek ve hepimizi bağlayan toplumsal sözleşmeyi hatırlatmak için tasarlanan Meydan, 2015 yılında Varnamo'da halka açık bir plazaya taşındı.

Ostlund CNN'e yaptığı açıklamada, "Şehir onu pek çok farklı şekilde kullanmaya başladı" diyor. Konserler ve evlenme tekliflerinin yanı sıra, "devletten aldıkları yardımları kaybeden işlevsel engelliler oraya gidip protesto gösterileri yaptılar ... İsveç'te bir lisenin vurulmasına yakın bir zamandı ve (öğrenciler) birlikte teselli bulmak için (orada) bir araya geldiler."

Ostlund filmde The Square'i, kraliyet ailesinin lağvedildiği ve saraylarının bir sanat galerisine dönüştürüldüğü kurgusal bir İsveç'te yeniden yaratıyor. Claes Bang'in canlandırdığı, beyinsel işi sığ yaşam tarzıyla dengelenen kibar baş küratör Christian'ı izliyoruz.

Onun tımarı, sersemletici boşluğuyla nesneleri sanata dönüştüren bir dizi beyaz küpten oluşuyor. Moloz ve taş yığınlarından yapılan bir enstalasyon müşterilerin aklını çeliyor ama temizlikçilerin kafasını karıştırıyor. İşler ters gittiğinde küratör bile bunu pek ciddiye alamıyor.

"The Square "in lansmanı öncesinde Christian yanlışlıkla istismarcı bir viral pazarlama kampanyasına yeşil ışık yakar, bu da enstalasyonun değerlerini ters yüz eder ve projeye kötü bir şöhret kazandırır.

"İnsanlığınıza erişmemiz için ne kadar insanlık dışılık gerekiyor?" kampanyanın kışkırtıcı sloganı haline geliyor.

Ostlund, "Medya çıldırıyor ve çok rahatsız oluyor, ama doğrudan tuzağa düşüyorlar" diyor.

Sanat dünyasını hicvetmekle yetinmeyen Ostlund, medyanın tartışmaya olan doymak bilmez iştahıyla da alay ediyor. Bir pazarlamacı galeri çalışanlarına, "anlamlı bir şekilde yer almak için rakipleriniz diğer müzeler değil, doğal afetler ve terör tehditleridir" diyor.

Ostlund, "Bence (medya) terör olaylarına ve bu gibi şeylere birçok yönden çok ama çok garip bir şekilde ve çok ters etki yaratacak şekilde yaklaşıyor," diyor. Pazarlamacılara göre fikir birliği iyi haber yapmaz, anlaşmazlık yapar.

Christian "Meydan "ın insani değerlerini överken, Stockholm'ün çok sayıdaki evsiz sakini kadraja girip çıkıyor. Küratör zengin bağışçılardan milyonlarca kron kabul ediyor ama "Hiç nakitim yok" onun sürekli nakaratı. "The Square" sağlam bir konsept olsa da, ideallerinin sınırlarının ötesine geçmediği açık.

Yönetmen, "(Sanat) dünyasında, onu müze duvarlarının dışında olup bitenlerden çok ayrı kılan pek çok ritüel ve gelenek var," diye açıklıyor. "Bu dünyaya biraz saldırmaya ve ne yaptığımız hakkında sorular sormalarını sağlamaya çalışıyoruz."

Terry Notary tarafından canlandırılan bir performans sanatçısının maymun gibi davrandığı sinir bozucu bir sahne bu noktayı örnekliyor. Sanat ve sosyal deney arasındaki boşluğu işgal eden - ve yönetmene göre kısmen müzisyen GG Allin'den esinlenen - siyah kravatlı bir galadaki izleyicilere, yemek masaları arasında gezinirken "hayvanla" göz teması kurmamaları veya yüzleşmemeleri söyleniyor. Bir kadın konuğa vahşice saldırmaya başladığında bile pasif kalırlar. Bu, tüyler ürpertici bir n'inci dereceye kadar alınan seyirci etkisidir.

Christian, "Sanat her türlü tabuyu aşmak için bir fırsattır," diye düşünür. Ama sanat bunu sanat için mi yapmalıdır?

Ostlund sanat aracılığıyla toplumsal sözleşmenin hassasiyetini ve ne kadar kolay bozulabileceğini pekiştiriyor. Nezaketin altında, orman kanunu hâlâ geçerli. Bununla birlikte, sanatın toplumun kurtuluşu olabileceğine dair bir öneri de var. Ne de olsa, diyor yönetmen, insan "hayatla başa çıkmaya çalışan, kültürlü bir maymun "dur.

Hem sanat hem de sinema dünyasında dolaşan İsveçli, kınayıcı olmaktan ziyade izine karşı kararsız görünüyor. Peki Ostlund'un sanatçı dostları "The Square" hakkında ne düşünmeli?

"Eğer işlerinde gerçekten bir içerik olan sanatçılarsa, korkacaklarını sanmıyorum" diyor. "Ama bir sanatçı rolünü oynuyorsanız ve (ifşa olmaktan) korkuyorsanız, elbette film tarafından tehdit edilmiş hissedeceksiniz."

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Kaynak: edition.cnn.com