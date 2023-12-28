The Rock, Pazartesi Gecesi Futbolu ManningCast'te dev T-Rex kafatası 'Stan'i gösteriyor

Dwayne 'The Rock' Johnson, futbolun efsanevi kardeş ikilisi Peyton ve Eli Manning'in sunduğu bu yılki NFL sezonunun son ManningCast programına en sıra dışı arka plan olan bir T-Rex ile katıldı.

Johnson, Los Angeles Rams'in Arizona Cardinals'a karşı rahat bir NFC wild-card playoff maçı galibiyetinin ikinci çeyreğinde ESPN2'nin alternatif yayınına katıldı ve Eli Manning konuğunun arkasındaki dinozoru işaret ettiğinde Miami Üniversitesi'ndeki kolej futbol kariyerini düşünüyordu.

"Bir T-Rex kafatasım var, evet," diye güldü Johnson.

"Bu Stan. Aslına bakarsanız Stan, bir paleontolog - genç bir paleontolog - tarafından bulunan en eksiksiz T-Rex kafatası ve adı Stan'di, bu yüzden bu T-Rex kafasına onun adı verildi.

"Oldukça havalı ve belalı değil mi?"

Eli Manning cevap verdi: "Beğendim. Ben beğendim."

National Geographic'e göre, Ekim 2020'de 39 metrelik bir T-Rex fosili - 1992'de kalıntıları çıkaran kaşifi Stan Sacrison'a ithafen Stan olarak adlandırıldı - Christie's canlı müzayedesinde 31.847.500 $ karşılığında anonim bir alıcıya satıldı .

Kuzey ve Güney Dakota, Wyoming ve Montana'yı kapsayan uzak bir bölgede keşfedilen iskelet, 188 orijinal kemikle bir T-Rex'in en büyük ve en eksiksiz örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

CNN, T-Rex kafatasının kökeniyle ilgili olarak Johnson'ın menajeriyle temasa geçti.

OKUYUN: Dwayne Johnson, kızı Simone'un kendisini WWE'de takip etmesinin aklını başından aldığını söyledi

Şişeledim

İkinci çeyreğin başlarında Johnson, Eli Manning'in 3. hak ve 7. hakta 14-0 geride olan yıpranmış Cardinals takımına nasıl enerji vereceğini sorması üzerine istemeden de olsa bir komedi dehası sergiledi.

Motivasyon konuşmalarına yabancı olmayan Johnson, oyuncular oyuna girmek için sıraya girerken heyecan verici bir moral konuşması yaptı.

Johnson, "Dinleyin, burada tek bir şansınız var, bir fırsatınız var - bunu gerçekleştirmek için tırmalamalı, pençelemeli, savaşmalı, ısırmalı, elinizden gelen her şeyi yapmalısınız," dedi.

"Bu sırtınızı duvara dayama felsefesidir ve sırtınız duvara dayandığında hayatın her anında gidebileceğiniz tek bir yer vardır, o da ileri gitmektir."

Johnson'ın heyecan verici mitingine "Haydi gidelim" sözünü eklemesinden sadece birkaç saniye sonra, Cardinals oyun kurucusu Kyler Murray - son bölgede defans oyuncusu Troy Reeder'ın baskısı altında - bir pick-six için felaket bir interception atmaya devam etti ve Rams liderliğini 20-0'a uzattı.

Manning kardeşler şaşkınlık içinde otururken Johnson üzüntüsünü bir şişe tekila içerek bastırmaya çalıştı.

Eli Manning gülerek, "Bunun için moral konuşmasını suçluyorum," dedi.

Johnson ikinci çeyreğin sonunda yayını terk etti, ancak Eli Manning tarafından kendisine yeni bir lakap taktığı için teşekkür edilmeden önce değil: 'İnsan Karbon Monoksit,' sessiz katil.

Cardinals ikinci yarıda nihayet skor tabelasına girmeyi başardı ancak 34-11'lik mağlubiyete rağmen son çeyrekte de üstünlüğünü koruyamadı.

Rams şimdi Pazar günü Tom Brady'nin Tampa Bay Buccaneers'ı ile bölünme turunda karşılaşacak.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com