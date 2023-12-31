"The Rock": Dwayne Johnson, T-Rex kafatasının isimsiz alıcısı olmadığını söyledi

National Geographic'e göre, Ekim 2020'de 39 metrelik bir T-Rex fosili - 1992'de kalıntıları çıkaran kaşifi Stan Sacrison'a ithafen "Stan" olarak adlandırıldı - Christie's canlı müzayedesinde 31.847.500 $ karşılığında isimsiz bir alıcıya satıldı.

Pazartesi günü Johnson, "Monday Night Football with Peyton and Eli" programına sanal olarak katıldığı sırada evindeki ofisinde dev bir T-Rex kafatasıyla görüldü.

Yardımcı sunucu Eli Manning dinozora dikkat çekti.

Johnson gülerek, "Bir T-Rex kafatasım var, evet," dedi. "Bu 'Stan'. Aslına bakarsanız 'Stan' bir paleontolog - genç bir paleontolog - tarafından bulunan en eksiksiz T-Rex kafatası ve adı Stan'di, bu yüzden bu T-Rex kafasına onun adı verildi. Oldukça havalı ve belalı, değil mi?"

Salı günü uzun bir Instagram paylaşımında Johnson, alıcının kendisi olmadığını ve ManningCast'te görülen kafatasının bir replika olduğunu söyledi.

"Dün gece @NFL's Monday Night Football'daki #ManningCast programındaki CANLI röportajımdan sonra, bilim dünyasında STAN olarak bilinen orijinal T-REX kafatasının "gizemli alıcısı" olduğuma dair dünya çapında tonlarca spekülasyon yapıldı" diye yazdı.

"Gizemli alıcı ben değilim. Evimdeki ofisimde, Black Hills Jeolojik Araştırmalar ve Paleontolojik Kazılar Enstitüsü'ndeki arkadaşlarımdan satın aldığım ve yaptığım STAN'ın REPLİKA DÖKÜMÜ duruyor.

"Orijinal STAN 1987 yılında amatör paleontolog Stan Sacrison tarafından bulunmuş ve nihayet 1992 yılında kazılmıştır. Bilimde, bu T-REX kafatası şimdiye kadar bulunan en mükemmel korunmuş kafatası olarak kabul edilmektedir. Bu güzel yaratığın kemikleri tamamen bozulmamıştı.

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"STAN'ın bu kadar sıra dışı ve özel olmasının nedeni budur. STAN 2020 yılında açık artırmaya çıkarıldı ve 31,8 milyon dolara anonim bir alıcıya satıldı ve bir daha asla görülmedi. O alıcı ben değildim.

"Paleontoloji ve arkeoloji bilimine olan sevgim, saygım, hayranlığım ve merakım derinlere dayanıyor - ve eğer gerçek STAN'ın gururlu sahibi olsaydım, onu ofisimde tutmayacağıma eminim. Onu bir müzede tutardım, böylece dünya ondan zevk alabilir, çalışabilir ve öğrenebilirdi. "Johnson profesyonel güreşçiden film yıldızına, büyük girişimciye ve bir ankete göre Amerika'nın neredeyse yarısının ABD'nin bir sonraki başkanı olarak görmek istediği birine dönüştü. Instagram'da 285 milyon takipçisi var.

Chloe Melas bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com