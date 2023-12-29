The Pointer Sisters'dan Anita Pointer 74 yaşında öldü

Neal CNN'e yaptığı açıklamada, Pointer'in Cumartesi günü Los Angeles'taki evinde ailesi ile birlikte vefat ettiğini söyledi. Ölüm nedeninin kanser olduğunu söyledi.

Pointer'in ailesi yaptığı açıklamada, "Anita'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşarken, onun şu anda kızı Jada ve kız kardeşleri June & Bonnie ile birlikte ve huzur içinde olduğunu bilmek bizi rahatlatıyor" dedi. "Cennet, Anita'nın olduğu çok daha sevgi dolu ve güzel bir yer."

"O hepimizi uzun süre bir arada ve yakın tutan kişiydi. Ailemize olan sevgisi her birimizin içinde yaşamaya devam edecek" denilen açıklamada, "bu keder ve kayıp döneminde" ailenin mahremiyetine saygı gösterilmesi de istendi.

Dört Pointer Kardeş, 50 yılı aşkın bir süre önce babalarının görev yaptığı Oakland, Kaliforniya'daki kilisede birlikte şarkı söylemeye başladı. Bonnie P ointer ve en küçük kız kardeşi June, 1969 yılında bir ikili olarak ilk profesyonel şarkılarını söylediler. Daha sonra ablaları Anita ve Ruth'u da aralarına katarak 1973 yılında birlikte ilk albümlerini yayınladılar.

Grup ilk Grammy Ödülünü 1974 yılında crossover hitleri "Fairytale" ile kazandı. Grup ayrıca "Slow Hand", "Neutron Dance" ve "Jump" gibi hitleriyle de tanınıyor.

Grup toplam üç Grammy Ödülü kazandı ve 1973 ile 1985 yılları arasında ABD'de 13 Top 20 hitine imza attı.

CNN'den Sandra Gonzalez bu habere katkıda bulunmuştur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com