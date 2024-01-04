The Open: Tiger Woods 'çok daha güçlü' hissediyor ama kısıtlı programının geleceğini kabulleniyor

15 kez büyük ödül kazanan Woods, Şubat 2021'de geçirdiği trafik kazasında bacağından ciddi şekilde yaralanmasından bu yana golfe hızlı ama sancılı bir dönüş yaptı ve spordan neredeyse 17 ay uzak kaldıktan sonra Nisan ayında Masters'ta olağanüstü bir geri dönüşle açılış yaptı.

Woods elemeleri geçti ancak sağ bacağında bir çubuk ve iğnelerle Augusta'nın engebeli arazisinde gözle görülür bir şekilde zorlandı. Ertesi ay Tulsa'da düzenlenen PGA Championship'te yine dereceye girdi, ancak üçüncü turdan sonra bacağında şiddetli ağrı olduğunu itiraf ederek büyük turnuvadan çekildi. Haziran ayında, vücuduna "daha fazla zaman" tanımak için ABD Açık'ta oynamayacağını açıkladı.

Ancak tüm bu mücadelelere rağmen Woods, bir kez daha "yüksek seviyede" oynayabileceğini fark ettiği anda net bir hedef belirlemişti: "golfün evinde" 150. Açık'ı oynamak.

"Odak noktam buraya geri dönmekti," dedi 46 yaşındaki oyuncu Salı günü St Andrews'da gazetecilere.

"İnanılmaz bir yer, arkasındaki tarih, burada kazanmış olan şampiyonlar... Bu, şimdiye kadar sahip olduğumuz en büyük Açık Şampiyona gibi hissettiriyor.

"Tüm bu yıl boyunca gurur duyduğum bir şey oldu... bir daha asla bu fırsatı yakalayamayacakmışım gibi görünürken bu turnuvalarda oynayabilmek" dedi.

'Çok daha güçlü'

Andrews'daki Eski Saha, sırasıyla 2000 ve 2005 yıllarında kazandığı üç Açık Turnuvadan ikisine ev sahipliği yaptığı için Woods'un kalbinde özel bir yere sahiptir. Bu galibiyetlerden ilki Amerikalı oyuncunun Kariyer Grand Slam'ini tamamlayan beş golfçüden biri ve en genci olmasını sağladı.

Augusta'ya kıyasla daha düz olan saha, Woods'a daha uyumlu bir ortam sunarken, son aylarda yaptığı kondisyon çalışmaları da kendisini "çok daha güçlü" hissetmesine yardımcı oldu.

"Ağırlık odasında çalışma, güçlenme ve bacağımın dayanıklılığını artırma şansım oldu" dedi.

"Augusta'da oynarken bacağım 72 delik oynayacak durumda değildi. Sadece benzini bitmişti ama artık farklı."

Yine de Augusta öncesinde tam olarak bu ifadeyi kullanmıştı - "çok daha güçlü " - ve St Andrews'daki kayalık araziye atıfta bulunan Woods, hala karşılaştığı fiziksel zorluklar konusunda samimiydi.

Pazar günü 18 ve sonraki iki gün boyunca dokuzar çukur oynadıktan sonra, Perşembe günü başlayacak turnuva öncesinde Çarşamba günü izin yapmayı planlıyor.

"Vücudum kesinlikle daha iyi olabilir, ama gerçekçi olmak gerekirse, çok fazla değil" dedi.

"Benim için hala zor olan düzensizlik, bacağımda çok fazla donanım var, bu yüzden ne ise o. Zor olacak."

St. Andrews'a veda mı?

Bu tür zorluklar Woods'u programını büyük ölçüde azaltmaya zorladı, öyle ki bir daha asla tam bir programla oynamayacağını itiraf etti. Bu yılın başlarında Masters ve PGA Championship'te yaptığı iki büyük gösteri, bu sezon PGA Tour'daki tek iki etkinliği oldu ve ev antrenmanları onun tek hazırlığı oldu.

Open'ın çeşitli lokasyonlarda rotasyona tabi tutulmasıyla birlikte, 150. edisyonun Woods'un St. Andrews'daki altıncı ve son büyük turnuvası olup olmayacağı henüz belli değil.

Sonuç olarak, son Open'ını, turnuvaya ilk kez katıldığı Eski Sahada oynama ihtimali, üç kez kazanan Woods için dokunaklı olacaktır.

Woods, "Eğer o kadar uzun [altı ya da yedi yıl] sürecekse, o zamana kadar fiziksel olarak bu seviyede yarışıp yarışamayacağımı bilmiyorum," dedi.

"Bu şampiyonada oynamak istememin nedenlerinden biri de bu. Kariyerimin nasıl olacağını bilmiyorum.

"Bir daha asla tam bir programda oynamayacağım, vücudum buna izin vermeyecek. Andrews'da kaç tane Açık Şampiyonam kaldı bilmiyorum ama bunu istiyordum.

"Benim için 95'te burada başladı ve 22'de burada biterse biter. Bitmezse de bitmez. Bir kez daha oynama şansım olursa harika olur ama bunun garantisi yok."

McIlroy Woods zaferini 'görebiliyor'

Salı günü erken saatlerde Woods'un fiziksel durumu hakkında soru sorulan Rory McIlroy, Amerikalı sporcunun yaşadığı zorluklara rağmen kendisini daha formda hissettiğine dair değerlendirmesini paylaştı.

Kuzey İrlandalı oyuncu gazetecilere "Uzun zamandır gördüğümden daha iyi hareket ediyordu" dedi.

"Golf topuna vurmak ve sopayı sallamak sorun değil, asıl zor olan yürüme kısmı.

"Ama iyi hareket ediyor gibi görünüyordu. Dün her şey oldukça iyi görünüyordu, bu yüzden bu cesaret verici."

McIlroy 2014'te Royal Liverpool'da kazandığı zaferin ardından ikinci Açık zaferini hedefliyor ve Woods'un hafta sonunda da sert rüzgarların devam etmesi halinde muhteşem bir dördüncülük elde edeceğine inanıyor.

McIlroy Woods'un galibiyeti için "Bence golf sahasının ve koşulların durumuna bakılırsa bunu kesinlikle görebilirim" dedi.

"Bu hafta bir satranç oyunu olacak ve son 20 yılda golf sahasında bu tür bir satranç oyununu Tiger'dan daha iyi oynayan kimse olmadı."

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Kaynak: edition.cnn.com