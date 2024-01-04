The Open: Cameron Smith inanılmaz bir finişin ardından ilk büyük ödülünü kazandı

Etkinliğe ilk kez katılan 28 yaşındaki oyuncu, Old Course'un arka dokuzunda art arda beş birdie kaydederek sekiz-under 64 puan aldı ve 20-under par ile oyun arkadaşı Cameron Young'ı bir vuruş farkla geride bıraktı.

Güne Smith'in dört vuruş önünde başlayan Rory McIlroy, bogey'siz 70'in ardından üçüncü olarak iki vuruş geride bitirdi.

Bu, sekiz yıllık majör kuraklığını sona erdirmek isteyen Kuzey İrlandalı için kalp kırıklığı anlamına geliyordu, ancak ikinci Claret Jug galibiyeti, kaçırılan putting fırsatlarıyla geçen bir günün ardından parmaklarının arasından kayıp gitti.

Cumartesi günkü heyecanlı düellodan sonra zirvede Viktor Hovland ile liderliği paylaşan McIlroy, beşinci delikte iki üzeri 74 ile dördüncü bitiren Norveçli'nin önüne geçtikten sonra nihayet beşinci büyük ödülünü kazanma yolunda görünüyordu. İngiltere'den Tommy Fleetwood, etkileyici bir 67 atış yaptıktan sonra 14-under ile 24 yaşındaki oyuncuya katıldı.

Ancak 33 yaşındaki oyuncu daha sonra sadece bir kez daha birdie yaparken, öndeki Smith - beşinci deliğe kadar bu sayıyı ikiye katlamıştı - 18. delikte bir tane daha eklemeden önce beş birdie ile arka dokuzda bir patlama yaptı.

Young'ın birkaç dakika önce dramatik bir son kartal atışı yapmasının ardından Avustralyalı oyuncunun turun sekizinci ve son birdie'si onu bir playoff'tan kurtardı ve McIlroy'un eşitliği sağlamak için gereken spekülatif kartal vuruşunu yapamamasının ardından zaferi garantiledi.

Geri dönen çocuk

Duygu seline kapılan ve 18. vuruşta kupa takdimi sırasında neredeyse kelimelerini çıkaramayan Smith, basın toplantısına yeniden nefes alabilmeyi memnuniyetle karşılayarak başladı.

Smith gazetecilere "Açık Şampiyonayı kazanmak başlı başına bir golfçünün kariyerindeki en önemli olaydır," dedi.

"Bunu St Andrews civarında yapmak inanılmaz. Burası çok güzel bir yer. Golf sahasını seviyorum. Şehri seviyorum."

Bu zaferle Smith, Greg Norman'ın 1993 yılında Royal St George's'da kazandığı Claret Jug'ı neredeyse 30 yıl sonra kaldıran ilk Avustralyalı oldu. Smith'in dört vuruşluk üstünlüğü, en son 1995 yılında John Daly tarafından elde edilen St Andrews'daki en büyük geri dönüş galibiyetiyle eşleşerek tarihe geçti.

Açık'ın en büyük patlamaları

Cumartesi günü attığı 73'lük atışla hayal kırıklığı yaratan Smith'in, açılıştaki 67'lik ve hafta sonuna lider girmesini sağlayan 64'lük performansını bozması, son gündeki olağanüstü geri dönüşünü mühürledi.

Yine de Smith, kendisine fazladan iş vermekten pişmanlık duymak bir yana, karar günü öncesinde geride kalmasının "iyi bir şey" olduğunu açıkladı.

"Orada savunmaya geçmek ve 60, 70 feet'e vurmaya devam etmek çok kolaydır ve tüm gün pars yapabilirsiniz, ancak birdie yapmayacaksınız" dedi.

"Bence kesinlikle geride olmam iyi bir şeydi. Önde olsaydım, özellikle de arka dokuzda düşünce yapım biraz daha farklı olabilirdi."

'Ölüm kalım meselesi değil'

Üçüncülük McIlroy'un 2013 yılında St Andrews'da elde ettiği derecenin tekrarı anlamına geliyor. 13. Açık Şampiyonasında yarışan Kuzey İrlandalı, 2014'te Royal Liverpool'da kazandığı Claret Jug'a eklemek için 'golfün evinde' kazanma "hayalini" gizlememişti.

Eski Saha'ya yerel destek dalgasının yanı sıra, Masters'ı ikinci sırada bitirmiş ve bu sezon diğer iki büyük turnuvada ilk sekize girmiş formuyla geldi.

Bu form McIlroy'un gün boyunca mükemmel vuruşları ve yaklaşma oyunuyla kendini gösterdi, ancak 21 kez PGA Tour şampiyonu olan oyuncu final turunun tamamında yeşilden tek vuruş yapamayınca kısa oyunu yüzünden başarısız oldu.

McIlroy gazetecilere verdiği demeçte, "Kaçırdığım birkaç vuruşa üzüleceğim ama genel olarak iyi bir hafta geçirdim," dedi.

"Uzun zamandır oynadığım en iyi golflerden bazılarını oynuyorum, bu yüzden sadece kapıyı çalmaya devam etmek gerekiyor ve sonunda bir tane açılacak.

"Günün sonunda, bu ölüm kalım meselesi değil. Açık Şampiyonayı kazanmak için başka şanslarım da olacak, büyük şampiyonaları kazanmak için başka şanslarım da. Bu elimden kaçırdığımı hissettiğim bir fırsat ama başka fırsatlar da olacak."

Cumartesi günkü heyecanlı mücadeleleri boyunca Hovland'la sohbet eden McIlroy, yerel taraftarların favorisi için sık sık kulakları sağır eden kalabalık kükremeleri arasında karar turu boyunca odaklanmanın bir resmiydi.

"Desteği kesinlikle takdir ettim ve 72 delik boyunca alkışlanmak inanılmazdı, ancak bunun beni daha fazla baskı altına almasına izin vermedim" dedi.

"Günün sonunda bunu kendim için yapmaya çalışıyorum. Evet, destek almak harika ama Claret Jug'ı kazanmış olsaydım dünyadaki en mutlu kişi ben olurdum."

Bu arada Hovland, sadece ikinci Açık turnuvasında son derece etkileyici bir performans sergilediğini belirterek "anti-iklimsel" bir kapanış yaptığını ifade etti. Cumartesi günü kusursuz bir skor kartına sahip olan 24 yaşındaki oyuncu, son turda üç kez bogey yaptı ve sadece bir kez birdi.

Profesyonelliğe henüz 2019'da adım atmış olmasına rağmen Norveçli sporcu hafta boyunca liderlik tablosunun zirvesinde yer aldı. İlk majör hayalini gerçekleştirmek için gereken tempoyu koruyamasa da, dördüncü sırada bitirerek, geçen yılki etkinlikte ve 2019'daki ABD Açık'ta 12. sırada bitirmesinin ardından bugüne kadar bir majörde aldığı en iyi sonucu elde etti.

Hovland gazetecilere verdiği demeçte, "Orada biraz daha uzun süre kalacağımı umuyordum," dedi.

"Bugün bunu yapamadığım için biraz hayal kırıklığına uğradım ama bugün ve tabii ki dün de harika bir deneyimdi. Tüm hafta iyi bir öğrenme deneyimiydi ve bundan daha iyi olacağımı hissediyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com