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The Open 2016: Henrik Stenson, Claret Jug klasiğinde Phil Mickelson'ı geride bıraktı

Henrik Stenson Royal Troon'da Britanya Açık'ı kazandı

İsveçli 42. denemesinde ilk büyük şampiyonluğunu elde etti

Phil Mickelson üç atış geride

İkili sahayı 11 atış farkla bitirdi

40 yaşındaki İsveçli, Pazar günü Royal Troon'da düzenlenen 145. Britanya Açık'ta bir majör kazanan ilk İskandinav erkek olmak için Amerikalı'yı üç atış farkla yenmek için geç bir hücum başlattı.

Dünya 6 numarası Stenson, 14. ve 15. deliklerde uzun kuş vuruşları yaparak sürükleyici bir öğleden sonrasının çıkmazını kırdı ve son üç delikte iki tane daha ekleyerek büyük bir rekora imza attı: 63.

Henrik Stenson Britanya Açık'ı kazandı

Mickelson'ın 20-altılık final skoru, Tiger Woods'un 2000 yılında kırdığı 19-altılık Britanya Açık skor rekorunu kırdı ve Jason Day'in 2015 ABD PGA'da kırdığı tüm zamanların büyükler rekoruna eşitlendi.

Açılış gününde 62'yi kıl payı kaçıran 46 yaşındaki Mickelson, altı-altı 65 attı ama yine de Stenson'ın geç saldırısı karşısında altıncı büyük şampiyonluk hedefinde yetersiz kaldı.

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İkili, 1977'de Turnberry'de Tom Watson'ın Jack Nicklaus'u destansı bir mücadelede yendiği ünlü "Güneşte Düello" Açık'ı tartışmasız gölgede bırakacak bir karşılaşmada, zorlu ve esintili koşullara rağmen muhteşem bir beceri ve sinir ustalığı sergiledi.

Golf standardı Britanya Açık'ı iki ayrı etkinliğe böldü ve en yakın takipçisi Amerikalı JB Holmes altı vuruşta bitirdi.

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Stenson 18. green'de son kıvrımlı vuruşunu yaptığında yumruklarını sıkmadan ve caddie'sine sarılmadan önce durakladı. Kalabalığa el salladıktan sonra, elde ettiği skorla Britanya Açık'ın diğer dört turnuvasını da kazanacak olan Mickelson'ı kucakladı.

Muirfield'daki 2013 Açık'ı Mickelson'a üç atış fark atarak ikinci bitiren Stenson, galibiyetini bu hafta kanserden ölen Dubaili bir arkadaşına adadı.

Gazetecilere verdiği demeçte "Bu hafta yanımda olduğunu hissettim" dedi.

Stenson'ın 42. denemesinde elde ettiği ilk büyük şampiyonluk, 2008 ve 2010'da Açık'ta elde ettiği iki üçüncülükten sonra geldi. Ayrıca ABD PGA'da iki kez üçüncü ve ABD Açık ve PGA'da dördüncü oldu.

Claret Jug'ı kazandığında 43 yaşında olan Mickelson'dan bu yana en yaşlı büyük şampiyon olan Stenson, "Bunun benim zamanım olacağını hissettim," diye ekledi.

"Phil gibi bir rakibi yenmek bunu daha da özel kılıyor. O bu oyunu oynayan en iyilerden biri ve kesinlikle son 20 yılın en iyisi."

'Gurur verici'

Eski dünya 2 numarası kariyerinde, özellikle 2000'li yılların başında, güvenin dibe vurduğu iki uzun süreli düşüş yaşadı. Ayrıca bir saadet zincirinde dolandırıcı Allen Stanford'a önemli miktarda para kaybettikten sonra da büyük acılar çekti.

Ancak sonunda bir majör kazanan ilk İsveçli olduğu için kendisini "ayrıcalıklı" hissettiğini söylüyor.

"Geçtiğimiz yıllarda ve on yıllarda ülkemden pek çok büyük oyuncu denendi ve birkaç tanesi gerçekten kıl payı kaçırdı" dedi. "Özellikle Jesper Parnevik, iki kez. Bana 'Git ve benim bitiremediğimi bitir' diye bir mesaj gönderdi ve ben de bunu yaptığım için gerçekten gurur duyuyorum ve bu galibiyet İsveç'te golf için çok büyük olacak."

Stenson, 2013 yılında Amerikalı oyuncuyu ikinci sırada bitiren Mickelson'a karşı durumu tersine çevirdi.

Stenson son güne Mickelson'a karşı bir vuruş önde başladı ancak ilk delikten sonra pozisyonlar hızla tersine döndü.

Stenson üçüncü delikte tekrar öne geçti ama Mickelson'ın dördüncü delikte yeşilin ortasına doğru uzun bir demirle attığı kartal üçlüğü ikisini eşitledi.

'Kusursuz'

Kısa Postage Stamp sekizinci vuruşta Mickelson tee vuruşunu altı feet'e yaptı ancak Stenson daha uzun mesafeden vuruşunu yapınca birdie vuruşunu kaçırdı.

İsveçli oyuncu tek vuruşluk liderliğini dönüşe taşıdı, ancak zorlu 11. vuruşta bir bogey ile Mickelson'a katılmak için geriye düştü ve mücadele her iki oyuncunun da bir inç bile vermek istemediği daha umutsuz hale geldi.

Ancak daha sonra Stenson 14. atışta yeşilin üzerinden uzun bir atış yaparak önemli bir darbe indirdi ve 15. atışta rakibini sarsmak için bir bomba daha patlattı.

Mickelson'ın 16'da kaçırdığı kartal vuruşu Stenson'ı yakalamak için son şansıydı.

Bir bar kavgacısı gibi, Mickelson hala sallanıyordu ve 16'da bir kartal şansını milimetrelerle kaçırarak iki geride kaldı. 17'deki yarım vuruş Stenson'a 18'de sanal bir tören yürüyüşü sağladı.

Tıklım tıklım dolu tribünlerin önünde 10. birdie'sini yaparak büyük şampiyona golfünün en dikkat çekici günlerinden birini tamamladı.

Mickelson "İkinci olmak hayal kırıklığı yarattı ama Henrik için mutluyum" dedi. "O harika bir şampiyon ve bir süredir arkadaşız."

Şöyle ekledi: "Muhtemelen oynayıp da kazanamadığım en iyi oyundu. Kusursuza yakın bir golf oynadım ve yenildim."

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Amerikalı Steve Stricker beş-under ile bitirirken, Kuzey İrlanda'nın dünya 4 numarası Rory McIlroy etkileyici bir final 67'si atarak İngiliz Tyrrell Hatton ve İspanyol Sergio Garcia ile birlikte dört-under ile beşinci sıraya yükseldi.

Ancak Troon 2016 her zaman Henrik'in doruk noktası olarak hatırlanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com