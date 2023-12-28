The Match 2022: Brady ve Rodgers, Mahomes ve Allen'a karşı - tüm oyun kurucuların golf karşılaşması nasıl izlenir

Son beş yılın MVP'lerinden dördünün yer aldığı "the Match "in altıncı edisyonunda, tecrübeli işaretçiler Tom Brady ve Aaron Rodgers, Las Vegas'ta genç yıldızlar Patrick Mahomes ve Josh Allen ile karşı karşıya gelecek.

Saat 18:30'da başlayacak olan Wynn Golf Club'daki 12 delikli etkinlikte tüm oyuncular açık mikrofonlara sahip olacak ve rakipleri ve yorumcularla iletişim kurabilecekler; bu da bu yılki yineleme için potansiyel olarak yıkıcı sonuçları olan bir gelenek.

İki takım arasındaki atışmalar, Nisan ayında sıralamanın açıklanmasının hemen ardından başladı ve Allen, karşılaşmanın "yaşlı boğalar" ve "genç buzağılar" arasında olacağını tweetleyerek ateşi körükledi.

Yedi kez Super Bowl kazanan Brady, kendisinden 18 yaş küçük olan Buffalo Bills oyun kurucusuna hemen karşılık verdi ve takımların karşılıklı atışmaları karşılaşma arifesine kadar devam etti.

"Kafalarının içinde olacağız ve onları birkaç şut atmaya ve birkaç vuruş kaçırmaya zorlayacağız, bunu garanti ederim," dedi Allen.

"Tom'un ekibinin senaryosundaki espriler bittiğinde, böyle ayakları üzerinde düşünebileceğini sanmıyorum."

Mücadele konuşması

Allen'ın partneri Kansas City Chiefs'in oyun kurucusu Mahomes, ikilinin arkadaşlığının onlara yaşlı rakipleri karşısında avantaj sağladığına inanıyor.

Bir antrenman turu dışında, genç ikili hiç birlikte golf oynamadı, ancak Masters'a birlikte yaptıkları geziler, yüksek riskli bir karşılaşmada belirleyici olabilecek bir kimya oluşturmalarına yardımcı oldu.

CNN Sport' tan Andy Scholes'a konuşan Mahomes, "Eğer bu adamlara kaybedersek, bunu yaşamamıza asla izin vermezler" dedi.

"Ben ve Josh sadece kendimiz olacağız. Eğer bir yerdeysek, spor ne olursa olsun saçma sapan konuşuruz ve biraz eğleniriz.

"Onların deyimiyle iki büyük ağır sikleti yeneceğiz ve eminim yarından sonra bir rövanş maçı isteyecekler."

Brady ve Rodgers'ın toplam 82 yıllık hayat tecrübesi, yaşlı ikilinin dövüş konuşmalarında da kendini gösterdi ve üç kez MVP seçilen Rodgers, "iki eski toprak veteranın" söz savaşında yenilmesi fikrini reddetti.

Kendi başlarına

Bryson DeChambeau ile birlikte oynayan Green Bay Packers'ın sinyalcisi, geçen yılki etkinlikte Brady ve Phil Mickelson'a karşı galip gelmişti.

"The Match "teki önceki iki karşılaşmasında yenilgiye uğrayan Brady, turnuvaya iddialı geliyor.

Tampa Bay Buccaneers'ın oyun kurucusu, "Dürüst olalım, Josh kariyeri boyunca futbol sahasında çok fazla destek vermedi," diye espri yaptı. "Özellikle de bana karşı oynarken."

Ancak Brady başlama vuruşundan önce biraz endişeli olduğunu itiraf etti, çünkü bu yılki etkinlikte ilk kez profesyonel golfçüler yer almayacak. Ayrıca ilk kez taraftarlar da etkinliğe katılacak.

"Dedim ki 'Dışarıda caddie var mı? Bize yardım edebilecek kimse var mı?" Brady şaka yaptı. "Onlar [organizatörler] 'Hayır, siz tamamen kendi başınızasınız' dediler.

"Yani birbirimizin vuruşlarını okuyacağız. Bunun iyi bir şey olup olmadığını bilmiyorum."

'Azrail' Mahomes bile golf öncesi gerginliklerden muaf değil ama Temmuz 2020'de South Lake Tahoe'da oynadığı yıldızlarla dolu American Century Championship golf turnuvasındaki deneyimlerinden ders aldığına inanıyor.

Mahomes Scholes'a "Sanırım ilk vuruşta biraz gergin olacağım," dedi. "Ama ilk vuruşu yaptıktan ve çocuklarla birlikte sahaya çıktıktan sonra gitmeye hazır olacaksınız.

"Tahoe'da oynadığım ilk maçı hatırlıyorum, çok gergindim ve bu beni biraz sıkı tuttu, bu yüzden gevşek olmaya çalışacağım ve oraya gidip biraz eğleneceğim."

Nasıl izlenir

"The Match" sadece TNT tarafından yayınlanacak ve yayın saat 18:30'da Wynn Las Vegas'tan başlayacak.

Turner Sports, etkinliğin başladığı 2018 yılından bu yana "The Match "i altıncı kez yayınlayacak.

CNN, HBO, Warner Bros, TNT, TBS ve diğer medya varlıklarıyla birlikte Warner Bros Discovery'nin bir bölümüdür.

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Kaynak: edition.cnn.com