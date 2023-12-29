"The Marvels" Marvel'ın en kısa filmi ama en iyilerinden biri bile değil

Her ne kadar bu "Captain Marvel " devam filmi, " WandaVision " ve "Ms. Marvel "da karakterleri yayın yoluyla tanıtmış olan geniş bir temelin doruk noktası olsa da, birincil zayıflığı, etkileşimleri güzel anlar sağlayan kahraman üçlüsünden çok, kötü adamında yatıyor. İntikamcı bir Kree lideri olan Dar-Benn (Zawe Ashton), Ronan'ın kullandığına benzer bir çekiç kullanırken Kaptan Marvel'dan (Brie Larson) intikam almak istiyor.

Ne yazık ki tehdit çok sıradan ve Dar-Benn de -güçlü olsa da- pek ilgi çekici değil. Basitçe söylemek gerekirse, "Yenilmezler "de Thanos'la kafa tokuşturan iyi kaptandan çok uzakta: Endgame "deki gibi.

Öte yandan, "The Marvels" Kaptan Marvel, Monica Rambeau (Teyonah Paris) ve Bayan Marvel (Iman Vellani) üçlüsünün birbirlerinin yerlerine girip çıkmasına neden olan zamansal yer değiştirme anomalisine dayanarak biraz farklı bir yörünge izliyor; büyük ölçüde gülmek için oynanan ancak ilk başlarda kendi iyiliği için fazla kaotik olduğu kanıtlanan garip bir etki.

Yönetmen Nia DaCosta (senaryoyu Megan McDonnell ve Elissa Karasik ile paylaşıyor), korku türündeki "Candyman" filminin de dahil olduğu bu filmde en çekici oyuncusunu Vellani'nin canlandırdığı Kamala Khan'da buluyor.

Diğer göze çarpan yardımcı oyuncu da aptal tarafa doğru eğiliyor: Tüy yumağından çok daha iğrenç bir şeyi periyodik olarak öksüren Flerken kedisi Goose.

Vellani ve kedinin bir-iki kombinasyonu filmin gençlere yönelik cazibesini artırabilir; yine de bu tür bir malzeme, birden fazla bölümü olan bir yayın dizisinin anlatı genişliğine daha uygun görünüyor ve bu da "The Marvels "ın "Marvel Lite "a yakın bir şey olduğu hissini körüklüyor; stüdyonun Midas dokunuşu zaten önemli ölçüde daha az altın göründüğünde, tiyatro patronluğuna daha az layık. (Özellikle ilk film gişe beklentilerinin çok ötesine geçmişti).

Bunun sorumluluğunu, bazıları Marvel'ın kontrolü dışında olan çeşitli faktörler paylaşıyor. Ancak en çok göz ardı edilen -belki de yayın kaynaklı içerik bolluğu dışında- "Endgame "in ulaştığı ve sonraki filmlerin taklit etmekte zorlandığı operatik zirve ile bu filmde ya da çevresinde ayrılan kilit oyuncuların kaybı olabilir.

Bu açıdan bakıldığında, "The Marvels "in en cesaret verici unsuru, geleceğe yönelik olasılıkları ima etmesi açısından son zamanların en ilgi çekici sahnelerinden biri olan kapanış jeneriğine kadar uzanıyor.

Bunun ötesinde, "The Marvels" Marvel'ın biraz risk alması gereken bir zamanda güvenli bir şekilde yavan hissettiriyor. Çünkü yıldızlara doğru görkemli bir şekilde ilerleyebilen uzay yolcusu bir kahramana sahip olmasına rağmen, bu kahramanlıklar sadece aralıklı olarak yerden yükselen bir filmde yer alıyor.

"The Marvels" 10 Kasım'da ABD sinemalarında gösterime giriyor. PG-13 olarak derecelendirilmiştir.

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Kaynak: edition.cnn.com