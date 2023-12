'The Mandalorian' üçüncü sezonuna girerken sıfırlama düğmesine basıyor

Mandalorian geleneğinin tuhaf yönlerinden birinde, miğferini çıkarması Din Djarin'i (Pedro Pascal ya da en azından sesi) bir mürted olarak damgalamış ve kefaretini ödemek için ana dünyasına gitmesine neden olmuştur.

Ancak bu yolculukta önce dev bir yaratığın yer aldığı kaslı bir aksiyon sekansıyla başlayan, ardından eski dostu Greef Karga'yı (Carl Weathers) ve Djarin'in Mandalorian kurallarına bağlılığını anlamayan Bo-Katan'ı (Katee Sackhoff) ziyaret ettiği birkaç pitstop gerekiyor. (Karga, Disney'in saldırgan sosyal medya paylaşımları nedeniyle onu canlandıran aktör Gina Carano ile yollarını ayırmayı tercih etmesinin ardından Cara Dune'un yokluğunu açıkladı).

Yapımcı Jon Favreau tarafından kaleme alınan bölümde, küçük bir uzaylıyı evcil hayvan sanmaktan döner sandalyenin harikalarını keşfetmeye kadar çeşitli şekillerde kendini eğlendiren Grogu, nam-ı diğer Bebek Yoda'nın da dahil olduğu küçük komedi unsurları vardı.

" Boba Fett'in Kitabı "nda (aslında "The Mandalorian Season 2B") ikisi yeniden bir araya gelmeden önce, "The Mandalorian "ın önceki sezonları Grogu için bir yuva bulma arayışıyla yönlendirildiği ölçüde, prömiyer anlatı ölçeğinde düşük anahtar hissi verdi. Favreau ve yapımcı Dave Filoni'nin, son filmlerden animasyon dizisi "Star Wars: The Clone Wars" ve Bo-Katan'ın başladığı yer olan "Star Wars Rebels "a kadar "Star Wars" evrenini araştırmak için getirdikleri anlayış, kurtarıcı lütuftan kaynaklanıyor.

Disney+ bölümü önceden eleştirmenlere sunmadı, bu da ilk bölümün, belki de ikinci sezonu kapatan büyük cameo gibi bir tür vahiy veya sürpriz içerebileceği beklentilerini besledi.

Ancak "The Apostate" bunun tam tersiydi; sezona hızlı bir giriş yapmaktan ziyade, Mandalorian siyasetine bir dalış için zemin hazırlarken, görünüşe göre "Boba Fett'in Kitabı "ndan bir yıl sonra Grogu gibi dizinin hayranlarının arkalarına yaslanıp yolculuğun tadını çıkarmaya hazır oldukları izlenimine dayanıyordu.

