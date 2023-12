'The Last of Us'tan 'Beef'e 2023'ün en iyi yeni dizileri

Arada, program musluğunun kurumamasını sağlamak için ağları ve yayın hizmetlerini programlarda hokkabazlık yapmaya zorlayan yazar ve oyuncu grevleri nedeniyle karmaşıklaşan çok sayıda iyi TV ve daha da vasat şeyler vardı.

Hem devam eden hem de sınırlı diziler dahil olmak üzere yeni programlar arasında eklektik bir liste vardı ve izlenmeye değer bazı programlar - Amazon'un " Swarm "ı ve Netflix'in " The Night Agent "ı ve geç gelen "Gyeongseong Creature" bunlardan birkaçı - tam olarak kesmeyi başaramadı.

Yıl ayrıca, 2023'ün ilk yarısında gelen en iyi yeni tekliflerin birçoğu ile ön yüklemeli olduğunu kanıtladı. İşte alfabetik sırayla bu liste ve basketbolla ilgili belgeseller için alışılmadık derecede ödüllendirici bir yıl için bir mansiyon:

'A Small Light' (National Geographic/ Disney+):Anne Frank ve ailesini Nazilerden korumak için olağanüstü cesaret rezervleri bulan sıradan bir genç kadın olan Miep Gies (Bel Powley tarafından harika bir şekilde canlandırıldı) hakkında yürek burkan sınırlı bir dizi. Otto Frank rolünde Liev Schreiber'in de yer aldığı güçlü bir oyuncu kadrosuyla dizi, bildiğinizi sandığınız bir hikayeyi alıp taze ve acilmiş gibi göstermeyi başardı.

'Ahsoka'(Disney+): Dizi yavaş bir başlangıç yapmasına ve ilk başlarda bazı hantal yazılardan muzdarip olmasına rağmen, Rosario Dawson tarafından canlandırılan animasyon karakterinin canlı aksiyon versiyonu sadece "Star Wars" tarihine bağlanmakla kalmadı, aynı zamanda serinin önümüzdeki yıllarda keşfedebileceği ve keşfetmesi gereken galaksinin çeyreklerine doğru yol gösteriyor gibi görünüyordu. "Star Wars "un beyazperdeye geri döndüğünü görmek isteyenler için "Ahsoka" önemli bir köprü, deyim yerindeyse yeni bir umut olabilir.

'Beef'(Netflix): Bir yol kavgası olarak başlayan olay, Steven Yeun ve Ali Wong'un aşırılıkları ve öfkeleri onları ve etrafındakileri uçurumun derinliklerine çeken iki insan olarak müthiş performanslarıyla yılın en dolambaçlı dizilerinden biri haline geliyor.

'Daisy Jones and the Six' (Amazon Prime Video) : Fleetwood Mac'e bariz bir borçlu olan, 70'lerde gelişip sonra dağılan bir grubu anlatan bu Amazon dizisi, dönemin ruh halini ve müziğini yakaladı; Riley Keough ve Sam Claflin, aynı anda hem anlaşmazlık yaşayan hem de birbirlerine çekilen solistleri canlandırıyor.

'Gen V'(Amazon Prime Video): Yedi'ye katılmak isteyen üniversite çağındaki süper kahramanları konu alan bu dizi, "The Boys" evrenine yeni bir yan ürün eklenmesi konusundaki kuşkuların üstesinden gelerek, kendi gizemini yaratırken amiral gemisi diziden ustalıkla yararlandı ve selefiyle boy ölçüşecek (ya da onu alt edecek) kadar iğrenç anlar sundu.

'Hijack'(Apple TV+): Idris Elba'nın Dubai ve Londra arasında kaçırılan bir uçaktaki arabulucu olarak yanlış yerdeki doğru adamı ya da tam tersini canlandırdığı, "24" benzeri sade ve gergin bir gerilim.

'The Last of Us'(HBO): Ticari cazibe ve ses getirme açısından yılın yeni dizisi olan bu HBO dizisi, video oyunu uyarlamalarının alışılagelmiş lanetini - ve bir başka kıyamet gerilimi yapmanın zorluğunu - Pedro Pascal, Bella Ramsey ve çeşitli konuk yıldızlarla aştı ve felakete uğramış bir dünyanın potansiyel kurtarıcısı ve onun huysuz koruyucusunun hikayesinde parladı.

'Shrinking'(Apple TV+): Güçlü bir oyuncu kadrosu, yas tutan bir psikolog (Jason Segel) ve etrafındakiler hakkındaki bu Apple dizisini yükseltirken, Harrison Ford her şeyden önce gerçekten komik olan bir dizide komedi yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Mansiyon ödülü:Basketbol belgeselleri: Her ne sebeple olursa olsun, 2023 NBA efsanelerine adanmış, tek tek işe yarayan ancak birlikte izlendiğinde birbirini güzel bir şekilde tamamlayan bir dizi çarpıcı belgesel üretti.

"Stephen Curry Underrated" (Apple) uzun menzilli şutlarıyla oyunu temelden değiştiren güncel bir oyuncuya yer verirken, diğer üçü bir zamanlar basketbolu domine eden büyük adamlara ayrılmıştı: "Bill Russell: Legend" (Netflix), Russell ile mücadele eden ve onunla karmaşık bir ilişkisi olan Wilt Chamberlain'e adanmış üç bölümlük bir belgesel dizi olan " Goliath " (Showtime); ve ESPN'in, kariyeri sakatlıklarla kısalan, kekemeliğini yenen ve sevilsin ya da nefret edilsin, söylediği oyun dışında her şey hakkında konuşan bir basketbol analisti haline gelen Bill Walton'ın hayatına dört bölümlük bir dalış olan " The Luckiest Guy in the World ".

Chamberlain ünlü bir sözünde "Kimse Goliath'ı desteklemez" demiştir (başlık da buradan geliyor), ancak sporseverler için bu tür yapımları desteklemek çok kolay.

Kaynak: edition.cnn.com