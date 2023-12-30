'The Full Monty' ve 'Michael Clayton' filmlerinin yıldızı Tom Wilkinson hayatını kaybetti

Wilkinson'ın 75 yaşında olduğu bildirildi.

Haber Wilkinson'ın ailesi tarafından, uzun süredir menajerliğini yapan Lou Coulson'ın BBC ve The Guardian ile paylaştığı bir açıklamayla doğrulandı.

"Tom Wilkinson'ın ailesi, 30 Aralık'ta evinde aniden öldüğünü büyük bir üzüntüyle duyurur. Eşi ve ailesi yanındaydı" ifadeleri yer aldı. "Aile şu anda mahremiyet talep etmektedir."

Ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. CNN yorum için Wilkinson'ın temsilcilerine ulaştı.

İngiltere doğumlu aktör 130 kadar filmde rol almış ve iki Akademi Ödülüne aday gösterilmişti. İlki 2002 yılında Sissy Spacek ile birlikte oynadığı "In the Bedroom" filmindeki başrolüyle gelmişti. Wilkinson'ın ikinci Oscar adaylığı ise 2007 yapımı "Michael Clayton" filmindeki yardımcı rolüyle geldi.

Bu gelişmekte olan bir haberdir ve güncellenecektir.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com