The Cure'un kurucu üyesine göre gotik olmak ne anlama geliyor?

1970'lerin sonu ve 80'lerin en sevilen albümlerinden bazılarında davul ve klavye çalan Tolhurst için hayat artık çok daha farklı görünüyor. Hâlâ müzisyen ve çağdaşları ve sahnenin emektarları Budgie ve Jacknife Lee ile bir albümü yolda. Ama artık podcast yapmak, oğlunun konserlerini izlemek ve bir ya da iki kitap yazmak için zamanı var.

Yine de, The Cure'un ikinci albümü "Seventeen Seconds "ın grubun karanlık ve uğursuz seslerin yetenekli tedarikçileri olarak statüsünü sağlamlaştırmasından 40 yıldan fazla bir süre sonra, goth hala dünya görüşünün, tanıştığı insanların ve bağ kurduğu müziğin kalbinde yer alıyor.

Bir telefon röportajında "Bence size uyan bir şey bulduğunuzda, onu geride bırakmak istemezsiniz - adapte olursunuz" dedi.

Yeni kitabı"Goth: Bir Tarihçe" adlı yeni kitabı: Goth bir giyim tarzı ya da bir müzik türü değil, dünyayı görmek için bir mercektir. Tolhurst, Goth'un herkes için olduğunu ve bir "aşama" olmadığını yazıyor.

Tolhurst, "Goth'taki hayatım bir tür toplumsal ters meditasyon işlevi gördü," diye yazıyor. "Kitapların, filmlerin, müziğin ve resimlerin karanlığını birlikte keşfederek, hepimizin zaman ve mekânda kendimizi bulduğumuz yeri daha iyi anlamak için kısa bir süreliğine kaçtık. Süzülmeye devam ettik ama şimdi biraz daha özgürleştik."

Gotik olmak ne anlama geliyor

Tolhurst,gotiğin hâlâ sıklıkla "komik bir şekilde" -ağır makyaj, düşünceli tavırlar, okült takıntılar- resmedildiğini söyledi. Tolhurst, gotiği "anlamayan" insanların, onu hafife alarak ya da yalnızca estetik süslemelerine odaklanarak, onu etkili bir şekilde "etkisiz hale getirdiklerini" söyledi. Gotik tarzın yanlış anlaşıldığını düşünenler arasında yankı bulmasına şaşmamak gerek.

Tolhurst'a göre goth'un gerçekliği, "bir kültür olarak doğrudan bakmaktan hoşlanmadığımız tüm o şeylere -ölüm, karanlık- duyulan hayranlıktır."

"Kulağa paradoksal geliyor ama yaşamı onaylıyor" dedi. "Bu kadar korkmamıza gerek yok."

Tolhurst'a göre Goth, 1970'lerin İngiltere'sinde işsizliğin yaygın olduğu, ırk ayrımcılığının Londra'daki Brixton gibi canlı toplulukları hedef aldığı ve statükoya meydan okuyanların dışlandığı kargaşa ve umutsuzluğa bir yanıt olan punk'tan doğdu. Tolhurst ve The Cure'un kurucu ortakları Robert Smith ve Michael Dempsey, meraklı gençler olarak Londra'ya gittiklerinde, polis ve vatandaşlar arasındaki çatışmalara ve punk ve post-punk sanatçılarının öfkeli performanslarına tanık olduklarında bunu ilk elden gördüler.

Ancak punk'ın genellikle nihilist olduğu yerlerde - Sex Pistols 'ın "God Save the Queen "deki alaycı nakaratını düşünün: "No future/no future for you!" - Tolhurst'a göre gotik, dünyanın durumuna dair açık gözlü değerlendirmeleriyle biraz daha romantiktir. Goth, yıkıcı aşk ve acı veren kayıp gibi kapsamlı temalarını ifade etmek için sanat ve edebiyattan yararlanarak teatral bir yeteneğe sahiptir - bıkkın değil, ama yenilmiş de değil.

Tolhurst'a gotiğin cazip gelmesinin ve kendisini gotik olarak görmeye devam etmesinin nedenlerinden birinin de "kapsayıcı felsefesi" olduğunu söyledi. Goth'un her türden uyumsuz için bir sığınak olduğunu ve kendini içinde gören hiç kimseyi dışlamadığını söyledi: "Eğer varım diyorsan, varsındır."

Tolhurst, Bauhaus, The Cure, Siouxsie and the Banshees, Nick Cave'in ilk grubu The Birthday Party gibi her türden gotiğin bir araya gelip günün müziğiyle dans edebildiği Londra'nın merkezindeki ünlü Batcave kulübü hakkında yazıyor. Tolhurst, giriş ücretini ödeyebildikleri ve içeri girebilecek yaşta oldukları sürece, ister blazer ceket ister siyah deri giymiş olsunlar, hoş karşılandıklarını yazıyor. Tolhurst, 1970'ler ve 80'ler Londra'sında gey topluluğu genellikle şiddetle dışlandığı için, queer Londralıların da Batcave'de güvenlik bulduğunu yazıyor.

Gotik büyümek ve Siouxsie Sioux'dan öğrenmek

"Goth "un büyük bölümü Tolhurst'ün post-punk ve goth sahnelerindeki eğitimini anlatıyor: Tolhurst'ün müziği bir kariyer olarak sürdürmeye olan ilgisini pekiştiren, heyecan verici Joe Strummer liderliğindeki The Clash'in erken dönem performansını izlemek; grubun ilk gerçek yol deneyimi olan Siouxsie and the Banshees ile birlikte turneye çıkmak; Curtis'in 23 yaşında intihar ederek ölmesinden önce Ian Curtis ve grubu Joy Division 'ı keşfetmek.

Özellikle Siouxsie Sioux, Tolhurst ve grup arkadaşları için önemli bir öğretmendi. Sahnede hoplayıp zıplıyor, gözleri kalın siyah göz makyajının içinde kayboluyordu. Yine de seyircilerinin tiyatrosuna tahammül edemezdi. Kitapta Tolhurst, Siouxsie'yi her gece grubun açılışını yaptıktan sonra sahnenin kenarından izlediğini, "çevresine tamamen hakim bir kadın" olduğu için onunla alay etmek üzere sahnenin önünü dolduran dazlakların "parmaklarının üzerinde tepindiğini" hatırlıyor.

Karşılaştığı nefret, Tolhurst'un söylediğine göre, özellikle Siouxsie gibi ikonoklastlara karşı hala çok kadın düşmanı olan sektörün içinden de geliyordu.

"Hiç kimseyi esir almadı, ki bu harikaydı," dedi telefonda. "Ama müzik sektöründe bir hiyerarşi var ve bu hiyerarşi onunla nasıl başa çıkacağını bilmeyen yaşlı adamlarla dolu."

Tolhurst, Siouxsie'ye ve gotik müziğin adı duyulmamış kadın dinamolarına saygı duruşunda bulunuyor: The Velvet Underground ile işbirlikleri rock'taki kadınların karanlık tonunu belirleyen Nico; All About Eve'den Julianne Reagan ve şarkı yazımına yaklaştığı maneviyat; Christian Death'ten Gitane DeMone, ağır hamileyken hardcore grupla turneye çıkmaya devam etti.

"İnsanların müzikteki kadınlara bakışını değiştirdikleri için onlara çok fazla kredi verilmeli" dedi. "Onlar kesinlikle öncülerdi. Bana dünyanın iyi anlamda nasıl farklı olabileceğini öğrettiler."

The Cure'un 'goth' kayıtları türü nasıl yeniden tanımladı?

The Cure'un solisti Robert Smith grubun bir "goth" grubu olduğu iddialarını reddetti. Ancak Tolhurst'a göre goth'un karanlık ve romantik ruhu grubun diskografisinin büyük bir kısmında, özellikle de ikinci albümden dördüncü albüme kadar olan albümlerinde - "Seventeen Seconds", "Faith" ve "Pornography" - işitsel açıdan grubun en karanlık ve eleştirmenlerce en çok beğenilen üç albümü. (Kitapta Tolhurst bir goth marşını tanımlamak için yararlı bir ipucu sunuyor: "genellikle aynı şarkıda ölüm ve aşk hakkındadır.")

Tolhurst'un yazdığına göre bu albümlerin kayıtları, grubun yeni üyeler kaybedip kazanması nedeniyle sık sık çalkantılı geçti. Smith zamanını Banshees için yedek gitarist olarak ayırdı ve grup sevdiklerinin ölümüyle sarsıldı. Ancak Tolhurst o yılları müzik kariyerinin en ödüllendirici deneyimlerinden bazıları olarak tanımlıyor. (Not: Tolhurst'un gruptan ayrılması ve aralıklı olarak gruba geri dönmesi ve Smith'le olan ilişkisi hakkında bilgi edinmek isteyen The Cure hayranları, Tolhurst'un daha önceki kitabı "Cured: The Tale of Two Imaginary Boys.")

"The Cure'un tüm varoluş nedeni bu üç albümde yatıyor" diyor. "O zamanki hayatlarımızın bir günlüğü gibiler, bu yüzden (onları) dinlemek ve bunu düşünmek her zaman özeldir."

Tolhurst, The Cure'un minör gam tutkusuyla uyuşmayan eleştirmenlerin ve dinleyicilerin Tolhurst ve grup arkadaşlarına sık sık müziklerinin "depresif görünümlü" hayranlarını daha da umutsuzluğa düşürüp düşürmeyeceğini sorduğunu söyledi.

"Ben de 'hayır, siz tamamen yanlış taraftasınız' derdim" dedi. Tolhurst, anlamını çözmenin zor olduğu yoğun ve tehditkâr bir şarkı olan "Pornography "deki aynı adlı parçayı işaret etti. Ancak Tolhurst, Smith'in söylediği son sözlerin - "Bu hastalıkla savaşmalıyım/Bir tedavi bulmalıyım" - başa çıkma, hayatta kalma ve kasvetten bir yol bulma ile ilgili olduğunu söyledi.

"Bu teselli ile ilgili" dedi. "Tek boynuzlu atlar, kalpler ve 'her şey yoluna girecek' gibi gül renkli bir teselli olmak zorunda değil. Karanlık ve melankoliyi kabul eder. Ve bundan kurtuluş doğar."

Goth'un geleceği parlak - yani, goth'un olabileceği kadar parlak

Tolhurst, Cure'un "A Forest" gibi ikonik goth parçalarını kaydettiği zamankinden farklı görünse ve duyulsa da Goth'un bugün hayatta ve iyi durumda olduğunu söylüyor. Ve bu yeni nesilde The Cure'un ve çağdaşlarının etkisini duyuyor: Siouxsie Sioux olmasaydı " Billie Eilishde olmazdı" diyor.

İrlandalı yazar ve akademisyen Tracy Fahey, Tolhurst'e "Goth: A History" adlı kitabında Tolhurst'e "gotik, krize yanıt veren bir moddur" diyor. Tolhurst, pandemi ve siyasi çalkantıların dünyayı bir kez daha değiştirdiğini ve gotiğin ana akıma uymadıklarını hissedenler arasında "kendi kendini yenileyeceğini" söyledi.

Tolhurst, The Cure ve diğer grupların müziğinde bir topluluk bulan küçük kasabalardaki insanları düşündüğünü söyledi. 2019'da grubun Rock & Roll Hall of Fame'e kabul edilmesi için şüpheci bir Smith'i ikna ettiğini söylerken aklından geçenler onlardı.

"Tüm bu insanların küçük yerlerde yaşadığını görüyorum - onların çıkış yolu bizdik" dedi. "Bundan büyük onur ve gurur duyuyorum. (Gotik) müziğin devam etmesini sağlayan şey bu."

