'The Crown' oyuncuları Claire Foy ve Olivia Colman Kraliçe Elizabeth'i canlandırmayı düşünüyor

Çarşamba günü Toronto Uluslararası Film Festivali'nde BBC 'ye konuşan Foy, Kraliçe'yi yaşamı boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı övdü.

"Onun inanılmaz bir hükümdar olduğunu düşünüyorum" dedi. "İnsanları birleştirdi ve süreklilik, saygınlık ve zarafetin muazzam bir sembolüydü."

1947'den 1964'e kadar olan dönemi kapsayan Netflix dizisinin ilk iki sezonunda Kraliçe'yi canlandıran Foy, onu canlandırmış olmaktan "onur duyduğunu" da sözlerine ekledi.

"Benim asıl hissettiğim şey onu bir anne, bir büyükanne ve bir büyük büyükanne olarak düşünmek, gerçekten" dedi. "Onun hikayesinin minicik, küçük bir parçası olduğum için çok onur duyuyorum."

1964-1976 yıllarını kapsayan 3. ve 4. sezonlarda Kraliçe'yi canlandıran Colman, festivalde Variety 'ye verdiği demeçte Kraliçe'nin hayatını onurlu bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.

"Genç bir kadın olarak bir söz verdi ve bunu kesinlikle büyük bir asaletle tuttu" dedi. "Hepimiz onun yaptıklarından inanılmaz derecede etkilendik."

Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in 8 Eylül'de 96 yaşında "huzur içinde" öldüğünü açıkladı. Kraliçe unvanını 1952 yılında almıştı.

"The Crown "ın 1 ila 4. sezonları Netflix'te izlenebilir.

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Kaynak: edition.cnn.com