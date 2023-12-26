'The Crown' daha kopuk bir beşinci sezonda yeni başroller ve eski sorunlarla yeniden yükleniyor

Prens Charles'ın (Dominic West) veliahtlık statüsünden yakındığı ve annesi Kraliçe'nin(Imelda Staunton) modern monarşinin değişen taleplerini karşılayamayacak kadar geçmişe ve geleneklere bağlı olmasına bir gönderme olan "Kraliçe Victoria Sendromu "nu açıkça tartıştığı yeni sezonda, bu tema saray entrikalarının en sulu parçaları arasında yer alıyor.

Elbette sezon 1991'de başlıyor, yani Elizabeth'in bu unvanı otuz yıl daha koruyacağı ve Charles'ın Diana'nın dalgın, belli belirsiz hüzünlü bakışlarını mükemmel bir şekilde yakalayan Diana (Elizabeth Debicki) ile evliliğinin sona ermesi sayesinde kamusal imajına kötü bir şekilde zarar vermek üzere olduğu bilgisi var. Karakter duygusal içgörü açısından daha az başarılı, çünkü bu kez daha az sempatik bir şekilde tasvir ediliyor, en azından Kraliyet Ailesi hakkında kamuoyu önünde konuşmanın yol açacağı cehennem hakkındaki saflığıyla.

Kamuoyundaki bu alevlenmelerden duyulan rahatsızlık, olup bitenlerin dinamiklerini kilit oyunculardan daha iyi bilen yeni Başbakan John Major'a (Jonny Lee Miller) düşüyor ki bu da rolünü onun için daha az rahatsız edici hale getirmiyor.

Yazar/yapımcı Peter Morgan, 10 bölüm boyunca Prens Philip (Jonathan Pryce, büyük bir rol oynuyor) ile Philip'in vaftiz oğlunun çok daha genç karısı Penny Knatchbull (Natascha McElhone) arasında gelişen ve Philip'in kızının trajik ölümü üzerine onu teselli etmeye çalışmasıyla başlayan beklenmedik dostluk da dahil olmak üzere yine her türlü duruma giriyor.

Philip ayrıca Diana'yı evlendiği kurumu anlayamadığı için azarlamayı da kendine görev edinir ve ona bunun "bir aile olmadığını" hatırlatır. Bu bir sistem."

Yine de, bu on yıl boyunca Diana ve Charles'a odaklanıldığı göz önüne alındığında, bu sezon geçmişiyle tam olarak barışmamış olan Prenses Margaret'in (şimdi Lesley Manville) durumundan sapmalar daha belirgin - ve bazı durumlarda sorgulanabilir - görünüyor, Dodi ve Mohamed al-Fayed'in (sırasıyla "The Kite Runner "dan Khalid Abdalla ve Salim Daw), Diana'nın nihai erkek arkadaşı ve genç adamın gözünde asla yeterince başarılı olamayan statü takıntılı zengin babasının arka planına kapsamlı bir sapma.

Rusya'ya ve Kraliyet'in Devrim etrafındaki kirli tarihine adanmış bir bölüm de eklenince, zaman zaman bir iki köprü fazla atılmış gibi hissediliyor.

Üst dudaklar, en zor koşullar altında bile inanılmaz derecede sert kalıyor. Charles, Diana konusunda annesine özel olarak şunları söylediğinde, "İstediğini yaptım anne. Yürütmeye çalıştım" dediğinde, annesi sert bir şekilde "Mutlu bir evlilik bir gereklilikten ziyade bir tercihtir" diye yanıt verir.

Oyuncu kadrosu neredeyse her düzeyde şatafatlı bir esneklik sergilemeye devam ediyor -Timothy Dalton bile küçük ama önemli bir kamera hücresinde görünüyor- ve Kraliyet dedikodularına doyamayanlar için Morgan yine seyirciyi, Charles ve Diana'nın boşanmalarını tamamladıktan sonra sessizce sohbet etmeleri gibi kapalı kapılar ardında yaşananların kendi versiyonuna mahrem kılıyor.

"Hiçbir zaman genç olmadın, gençken bile" diyor ona.

"The Crown", dördüncü sezonuyla aldığı Emmy ödüllerinin de gösterdiği gibi harikaydı ve hala da oldukça iyi. Yine de, Kraliçe'den ödünç almak gerekirse, bu karakterlerin genç versiyonlarının sunduğu yüksek performanslar göz önüne alındığında, mevcut sezonu izlemek bir gereklilikten çok bir tercih gibi geliyor.

"The Crown" beşinci sezonuna 9 Kasım'da Netflix'te başlıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com