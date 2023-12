'The Color Purple'ın kalıcı mirası

Bu yüzden Noel günü 165 akrabasının filmi birlikte izlemesi için Alabama, Dothan'da bir sinema salonu kiralıyor. Söylediğine göre herkesten mor giymeleri istenmiş.

Brock, "Bu kültürel klasiği yeni bir nesle tanıtmak ve daha önce izlemiş olanlara farklı bir şekilde yeniden tanıtmak bizim için harika bir fırsat" dedi.

Ülkenin dört bir yanındaki sinemaseverler bu hafta sonu tatilinde sinemalara akın ederken, pek çok Siyah Amerikalı da Siyah toplumda kültürel bir mihenk taşı haline gelen bir hikayeyle yeniden bağlantı kurmayı umuyor.

Yazar Alice Walker'ın "The Color Purple" romanını yayınlamasından bu yana geçen kırk yıl içinde roman bir filme, bir Broadway gösterisine ve şimdi de bir film müzikaline uyarlandı. Ancak hayranları ve akademisyenler CNN'e, hikayenin kız kardeşlik, kadınların güçlendirilmesi ve istismar ve zorlukların üstesinden gelme temalarının on yıllar boyunca yankılanmaya devam ettiğini söylüyor.

NAACP'de emeritus başkan olarak görev yapan Brock, hem genç hem de yaşlı sevdiklerinin filmin temalarıyla ilgilenmesini ve bu konuda konuşmasını istediğini söyledi. Siyah kadınların gücünden bahsettiği için hikayenin yeni izleyicileri de çekmeye devam edeceğini düşündüğünü söyledi.

Brock, "Siyah kadınlar gerçekten de toplumlarımız adına ayağa kalkan, bizi bir arada tutan, bize dua eden ve Siyah ailelerin hayatta kalmaya devam etmesini sağlayan köprü oldular" dedi.

"Erkeklerimizi kutluyoruz. Onları her zaman desteklemeliyiz, ancak totem direğinin en altında yer alan ve yine de yükselen Siyah kadınlardır."

Siyah kadınlığın zenginliği

Alice Walker "The Color Purple "ı 1982 yılında yayımladı. Roman, 1900'lerin başında Georgia kırsalında büyüyen genç bir siyahi kadın olan Celie'nin Tanrı'ya yazdığı dokunaklı mektuplar aracılığıyla hikayesini anlatır. Celie ve romandaki pek çok kadın, hayatlarındaki erkeklerin onlarca yıl süren tacizlerine maruz kalırlar, ancak nihayetinde kız kardeşlik, arkadaşlık ve aile bağlarında güç ve güçlenme bulurlar.

"The Color Purple" aile içi istismarı, cinsel şiddeti ve queer Siyah ilişkilerini ham bir şekilde tasvir etmesi nedeniyle hem övülmüş hem de eleştirilmiştir.

Salamishah Tillet, "In Search of The Color Purple" kitabının yazarı: Bir Amerikan Başyapıtının Öyküsü" kitabının yazarı Salamishah Tillet CNN'e verdiği demeçte romanın Siyah kadınları karmaşık ve incelikli olarak sunduğunu ve derin ve yoğun ilişkileri kutladığını söyledi.

"Pek çok Siyah kadın kendilerinde alkışlayacak, özdeşleşecek, aşık olacak, umut edecek bazı parçalar bulabilir. Bu karakterlerde kendimizden parçalar görüyoruz ya da annelerimizi, büyükannelerimizi, kız kardeşlerimizi, kızlarımızı görüyoruz" dedi.

"(Walker) bu karakterlerin hayatlarında Siyah kadınlığın zenginliğini görebildiği için, biz de kendi genişliğimizi, potansiyelimizi, acımızı ve umudumuzu görebiliyoruz."

1983 yılında Walker, romanıyla Kurgu dalında Pulitzer Ödülü'nü kazanan ilk Siyah kadın oldu. "The Color Purple" aynı yıl aynı kategoride Ulusal Kitap Ödülü'nü de kazandı.

Yönetmen Steven Spielberg romanı 1985 yılında aynı adla filme uyarladı ve başrollerinde Whoopi Goldberg, Oprah Winfrey ve Danny Glover oynadı. Film 11 dalda Oscar'a aday gösterildi ancak herhangi bir ödül alamadı.

Film o dönemde bazı Siyah Amerikalılar tarafından Siyah erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı gibi zararlı stereotipleri sürdürdüğü gerekçesiyle eleştirilmişti.

Tillet, Shug Avery ve Celie'nin ilişkisinin tasvirine yönelik üstü örtülü LGBTQ karşıtı eleştirilerin de olduğunu ve bunun bazıları tarafından "Siyah ailenin birliğinin altını oymak" olarak görüldüğünü sözlerine ekledi.

Vanderbilt Üniversitesi Afro-Amerikan ve Diaspora Çalışmaları bölümünden yazar Alice Randall, CNN'e yaptığı açıklamada, film ve romana yönelik eleştirilere rağmen, hikayenin mesajının bir direniş biçimi olarak dayanıklılık olduğunu söyledi.

"Celie pek çok yönden gelen pek çok zor şeye katlanıyor. Bazen düşmanlarımız kendi evlerimizdedir," diyor Randall. "Ve yine de ayağa kalkmalıyız. Ve yine de neşeyi hak ediyoruz... yine de en iyi halimizde sevgi ve güzellikle bağlantı kuruyoruz. Olmadığı yerde varmış gibi davranmak değil, olduğu yerde bulmak."

Hikâyenin nihayetinde kendini bulmak ve başkalarıyla bir arada olmayı dengelemekle ilgili olduğunu söyledi.

"Bu ikili adres, pek çok Siyah kadının hayatının merkezinde yer alıyor. Bu denge, topluma hizmet etmek, toplumla ilişki kurmak ama bireysel kimliği de korumak - ama kopan bağlar pahasına değil" dedi.

Bir şifa kaynağı

Bazıları için Walker'ın romanı, cinsel ve fiziksel istismardan kurtulan kadın ve kız çocuklarının deneyimlerini canlı bir ayrımla kaleme almıştır.

Tillet, romanı ilk kez 15 yaşındayken okuduğunu ve daha sonra üniversitedeyken cinsel saldırıya uğradıktan sonra bir şifa kaynağı olarak kitaba başvurduğunu söyledi.

"Travma yaşayan, sesini bulan, cinselliğini yeniden tanımlayan ve ardından bu topluluğun bir parçası haline gelen bir karakterimiz var. Ve bu süreçte diğer insanların iyileşmesine de yardımcı oluyor" dedi.

Celie'nin hikayesi Tillet'e üniversite gazetesinde saldırı hakkında açıkça yazması için ilham verdi. Daha sonra 2003 yılında kız kardeşiyle birlikte, iyileşmeyi kolaylaştırmak ve kızlara ve kadınlara yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak için sanatı kullanmaya çalışan A Long Walk Home adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluş kurdu.

"Mağdurluktan hayatta kalmaya geçiş hikayesi, bir kuruluş olarak yaptığımız işe gerçekten ilham verdi" dedi.

Oprah Winfrey orijinal filmde başrol oynarken 2023'te Color Purple müzikalinin yeniden çevriminin yapımcılığını üstlendi. Film, CNN gibi Warner Bros Discovery'nin bir parçası olan Warner Bros Pictures'ın bir yapımı.

Winfrey, "The Color Purple" filminin vizyona girmesinden önce filmin yönetmeni Blitz Bazawule ile yakın zamanda gerçekleştirdiği bir belediye binası tartışmasında filmin hayatı üzerindeki kalıcı etkisinden bahsetti.

Winfrey, "Hayatımdaki her şeyi nasıl yönettiğime dair bir temel oldu - yapabileceğin her şeyi yap ve sonra Tanrı'ya teslim ol" dedi. "'The Color Purple' benim için bu hayat dersinin ve iyileşmenin temeli oldu."

Winfrey ayrıca Halle Bailey, Fantasia Barrino, Taraji P. Henson ve diğerlerinin rol aldığı filmi destekleyen Siyah Amerikalılara ve toplum liderlerine teşekkür etti.

Filmin şu ana kadar aldığı destekten bahsederken duygulandı.

"Böyle bir topluluk olarak bir araya gelmemiz ve desteği görmemiz ve tüm bu salonların satın alınmış olduğunu görmemiz ... güçlü bir şekilde ortaya çıktık ve böyle bir zarafet ve böyle bir güçle ortaya çıktık" dedi. "Herkesin bir arada olması çok güzel bir şey."

Brock, en küçüğü dokuz, en büyüğü 95 yaşında olan ailesinin dört kuşağını filmin gösterimi için bir araya getirmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

Brock, aile üyelerinin tatillerini birlikte geçirmek ve filmi izlemek için ülkenin dört bir yanından geleceğini söyledi. Ve başkalarını da açılış gününde filmi görmeye teşvik ediyor.

"Aile üyelerimin her birinin filmi izlemesini ve filmden kendilerine ne ifade ettiğini anlamalarını istiyorum," dedi. "Ondan ne çıkarabilirler, ondan bilgelik sözleri olarak ne toplayabilirler, kullanabilecekleri mücevherler."

