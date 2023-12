'The Color Purple' müzikal yolculuğunu başarıyla tamamlayarak beyazperdeye geri dönüyor

Yapımcıları arasında Oprah Winfrey (1985 yapımı filmde başrol oynamıştı ve bu filmin de tanıtımını büyük bir heyecanla yapıyor) ve orijinal filmin yönetmeni Steven Spielberg gibi güçlü isimlerin yer aldığı "The Color Purple", yönetmen Blitz Bazawule'nin (Beyoncé'nin "Black is King" klibi de dahil) şarkı-dans numaralarının Broadway enerjisini yakalarken filmin sağladığı daha geniş mercekten yararlanma biçimiyle bir bakıma " In the Heights "ın film versiyonunu yansıtıyor.

1909'un başlarında Georgia'da geçen hikaye, istismarcı babası tarafından zalim Mister'la ("Rustin'in" Colman Domingo'su) takas edilen Celie'nin(Fantasia Barrino, ilk filminde Broadway'deki rolünü yeniden canlandırıyor) içinde bulunduğu acı ve istismarla ilgili acıklı bir fonda ilerliyor. Bu hamle çok geçmeden Celie'yi gerçekten sevdiği tek kişi olan kız kardeşi Nettie'den ("Küçük Denizkızı "nın Halle Bailey'si, yine ışıl ışıl) ayırır.

Bu arada Mister, Celie'nin gözlerini daha geniş olasılıklara açan ve başka türlü kasvetli bir varoluşa ışık getiren, evlenmeyi dilediği şarkıcı Shug Avery'nin (Taraji P. Henson, şarkılarını pervasızca söylüyor) özlemini çekmeye devam ediyor.

Yıllar geçtikçe, Mister'ın oğlu Harpo (Corey Hawkins), Danielle Brooks tarafından canlandırılan ve bulunduğu her sahneyi çalan açık sözlü Sofia ile ilişki kurar - yardımcı oyuncular için böylesine hedef zengini bir ortamda az başarı değildir. Bağımsız ve ataerkil geleneklere karşı mücadele etmeye eğilimli Sofia, üstesinden gelemeyeceği bir güçle karşılaşır: altında yaşadıkları açık, devlet onaylı ırkçılık.

"The Color Purple "ın müzikleri sürekli bir gösteri geçidine sahip olmasa da, şarkılar anlatıyı ilerletiyor ve Celie'nin acımasız durumunun daha sert kenarlarını zımparalıyor, bu da altta yatan bu kadar çok vahşet içeren bir hikayenin bu pakette nasıl daha az kısıtlayıcı bir PG-13 derecelendirmesiyle kaçabildiğini açıklıyor.

Belki de orijinal filmden bile daha fazla (ve evet, gözünüzü kırparsanız nostaljik bir kamera hücresini kaçırırsınız), "The Color Purple", Barrino Tony ödüllü müzikalin imza şarkısı "I'm Here "ı söylerken güçlü bir şekilde eve götürülen dayanıklılık ve manevi direncin bir vasiyetini sunuyor.

"The Color Purple" gerçekten de burada, birçok yeni filmin olduğu ancak sinemaya gitmek için güçlü bir motivasyon sağlayan nispeten az sayıda filmin olduğu bir tatil sezonunun en önemli parçası olarak ortaya konuyor. Bu zorlukların üstesinden gelmek zor olabilir, ancak Bazawule ve ekibi, performanslarının ölçeğine ve kalbinin büyüklüğüne eşit bir ekranda, bir kalabalıkla paylaşmaktan fayda sağlayan türden heyecan verici bir gösteri yarattılar.

"The Color Purple" 25 Aralık'ta ABD sinemalarında gösterime giriyor ve CNN gibi Warner Bros Discovery'nin bir birimi olan Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor. PG-13 olarak derecelendirilmiştir.

