The Chicks kurucu üyesi Laura Lynch'in yasını tutuyor

Daha önce The Dixie Chicks olarak bilinen grubun üyeleri Cumartesi günü resmi Instagram sayfalarında bir açıklama yayınlayarak Lynch'in grupla birlikte şarkı söylediği ve çaldığı videoları paylaştılar ve ölümünü "şok ve üzüntüyle öğrendiklerini" yazdılar.

"Birlikte müzik yaparak, gülerek ve seyahat ederek geçirdiğimiz zamanın kalbimizde özel bir yeri var. Laura parlak bir ışıktı... Bulaşıcı enerjisi ve mizahı grubumuzun ilk günlerine kıvılcım kattı," diye devam etti.

"Laura'nın tasarım konusunda bir yeteneği, Teksas'a dair her şeye karşı bir sevgisi vardı ve grubun ilk başarılarında etkili oldu. Onun yadsınamaz yetenekleri bizi sokak köşelerinde çalmanın ötesine taşıyarak Teksas ve Orta Batı'nın dört bir yanındaki sahnelere taşıdı."

Yazı, Chicks'in şu anki üyeleri Emily Strayer, Martie Maguire ve Natalie Maines için "Emily, Martie & Natalie" olarak imzalandı.

Strayer ve Maguire, Dixie Chicks'i 1989 yılında Lynch ve Robin Lynn Macy ile birlikte kurdu.

Macy 1992'de gruptan ayrıldı ve Maines daha sonra Lynch'in yerine baş vokalist oldu.

Grup, Maines'in yer aldığı ilk albüm olan 1998 tarihli dördüncü albümleri "Wide Open Spaces" ile ticari anlamda büyük bir çıkış yakaladı.

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Kaynak: edition.cnn.com