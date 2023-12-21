'The Bubble' Hollywood Covid protokollerini ince bir pandemi dönemi komedisine dönüştürüyor

Potansiyel olarak eğlenceli olan kurgu, tarihin en kârlı 23. filmi olarak tanımlanan hayali bir film serisi olan "Uçurum Canavarları "nın son devam filminin (No. 6!) yapımını içeriyor. Oyuncular, Covid'in en yoğun olduğu dönemde dayatılan yapım kuralları çerçevesinde yeniden bir araya gelmeli, yeşil bir ekranın önünde tellerle asılı olmadıkları zamanlarda bir otelde tecrit edilmeli, sert diyaloglar söylemeli ve bilgisayarda yaratılmış canavarlarla savaşmalıdır.

Oyunculardan Carol'a (Karen Gillan), daha önce uzaylılara karşı birleşen Yahudiler ve Filistinlilerle ilgili kötü bir projede yer almak için son devam filmini kaçırarak rol arkadaşlarını kızdırmış olan Carol, katılmaktan çekindiğinde menajeri tarafından "Şu anda dünyadaki en güvenli yer bir film setidir" deniyor.

Bir filmin yapımında yaşanan tüm çılgınlıklar, ekibin oyuncuların ne kadar tuhaf olabileceği konusunda uyarılar almasıyla, herkesin kapalı bir alanda izole edilmesiyle artan tuhaflıklarla, aslında steroidlere dönüşüyor.

Açıkçası, devam filmlerine odaklanan Hollywood'daki yaratıcılık eksikliği parodi için olgunlaşmış durumda, ancak tüm nazlı sözler muhtemelen bir film endüstrisi galasında Netflix aracılığıyla evde olduğundan daha iyi oynayacaktı. Bu içten espriler arasında People's Choice Ödülleri'nden söz edilmesi, senaryoyu geliştirebileceğine inanan bir aktör ve samimiyetsiz bir gülümsemeyle uzaktan tehditler savuran bir stüdyo patronu (Kate McKinnon) yer alıyor.

Yine de, oyuncuların tek başlarına oturarak katlandıkları can sıkıntısı, Leslie Mann ( Apatow 'un eşi), David Duchovny, Keegan-Michael Key, Pedro Pascal, Iris Apatow -sosyal medya takipçilerinden yararlanmak isteyen bir influencer rolünde- ve hem hacim olarak etkileyici hem de çoğunlukla gereksiz olmayı başaran çok sayıda ünlü cameosunun üstesinden gelerek izleyiciye yayılmaya başlıyor.

Senaryoyu Pam Brady ile paylaşan Apatow, bazı zekice replikler sunuyor ama bunlar çoğunlukla genel gürültü ve manik ton içinde kayboluyor. Komik bir Covid filmi için çok erken olmasa da, "Baloncuk" sonuna kadar aranan düzeyde bir komiklik yakalamak için çabalıyor.

Fred Armisen'in canlandırdığı, tahmin edilebileceği gibi stresli yönetmen sonunda oyuncularına "Ben ressamım, siz de boyasınız" diye çıkışıyor.

Son zamanlarda komedi efsaneleri Garry Shandling ve yakında George Carlin hakkında belgesellere zaman ayıran Apatow, "The 40-Year-Old Virgin "den bu yana kesinlikle unutulmaz komedilerden payına düşeni aldı. "The Bubble" mütevazı misyonunu da açıkça ifade ediyor: Bu sıkıntılı zamanlarda insanlara hafif bir oyalanma sunmak.

Bu güzel bir düşünce, ancak dikkat dağıtıcı şeyler arasında bu, boyanın kurumasını izlemeye çok benziyor.

"The Bubble" 1 Nisan'da Netflix'te gösterime giriyor.

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Kaynak: edition.cnn.com