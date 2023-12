"The Boys in the Boat" spor filmi havuzunun sığ ucunda sıkışıp kalıyor

George Clooney'nin yönetmen şapkasını takarak mütevazı bir çıkış yaptığı "Kayıktaki Çocuklar", kürek takımına girmek için pragmatik maddi sebepleri olan, para sıkıntısı çeken çocuk Joe Rantz rolünde Callum Turner (" Fantastik Canavarlar" filmlerinden ve Apple TV+'ın yakında gösterime girecek olan " Masters of the Air"inden) ve sert koç rolünde Joel Edgerton'ın başını çektiği oyuncu kadrosuyla heyecan, gerilim ve boğazda düğümlenen anlar yaratmaya çalışıyor.

Tüm bunlara rağmen, film ciddi aşinalığının girdap benzeri sürükleyiciliğinden kurtulamıyor ve bu çok yıpranmış türün en heyecan verici uygulayıcılarına rakip olmayan bir orta kulvarda kürek çekiyor.

Gerçekten de, Joe'yu okulu bırakmak zorunda bırakmakla tehdit eden durumu kurguladıktan sonra, Clooney ( Geceyarısı Gökyüzü'nde birlikte çalıştığı Mark L. Smith'in senaryosundan hareketle) Joe ve takım arkadaşları kusursuz bir uyum içinde çalışmayı öğrenmeye çalışırken, Edgerton çatık kaşlarla kronometreye bakarken, alışılagelmiş antrenman montajlarına güveniyor.

Mürettebat mekaniği konusunda bilgili olmayanlar için, başarı herkesin birlikte hareket etmesiyle gelir, ancak en hızlı zamanı yapmanın ötesine geçen engeller vardır; Kuzeybatı'dan gelen bu sonradan görme yabancının ayrıcalıklı oyun alanlarına girmesini hayal edemeyen kibirli Ivy League okulları da buna dahildir.

Joe ayrıca suda olmadığı zamanlarda Joyce'a ("Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty" ve yeni vizyona giren "Anyone But You"dan Hadley Robinson) kur yapmak için zaman bulur ve fazla derinliğe vakti olmayan bir ilişkinin kıvılcımını ateşler, böylece onu önemli anlarda radyodan yarış çağrılarını endişeli bir ifadeyle dinlemek zorunda bırakır.

Clooney'nin dönem filmlerine olan tutkusu "Good Night, and Good Luck" ve "Leatherheads "e kadar uzanıyor. 2008 yapımı bu son film 1920'lerde profesyonel bir futbol takımını konu alıyor. Yine de, onu bu malzemeye neyin çektiğini ya da neden böylesine sıradan, gösterişsiz bir filmin ödül sezonunun dalgalı denizlerine atıldığını anlamak açıkçası zor.

Kabul etmek gerekir ki, "Kayıktaki Çocuklar" muhtemelen çok yakında evlerde de izlenebilecek, ancak o zaman bile, geçmişe ait nitelikleri göz önüne alındığında, film en iyi ihtimalle bir ada gibi hissettiriyor - akıntıya doğru usulca kürek çekerken zaman öldürmek için sade bir yol.

"Kayıktaki Çocuklar" 25 Aralık'ta ABD sinemalarında gösterime giriyor. PG-13 olarak derecelendirilmiştir.

Kaynak: edition.cnn.com