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'The Bachelorette' yıldızı Rachel Lindsay'in kocası boşanma davası açtı

Televizyon kişiliği ve "The Bachelorette" yıldızı Rachel Lindsay'in dört yıllık eşi Bryan Abasolo ile evliliği sona eriyor.

 and  Max Becker
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Rachel Lindsay ve Bryan Abasolo 2022'de Los Angeles'ta..aussiedlerbote.de
Rachel Lindsay ve Bryan Abasolo 2022'de Los Angeles'ta..aussiedlerbote.de

'The Bachelorette' yıldızı Rachel Lindsay'in kocası boşanma davası açtı

CNN tarafından elde edilen dosyalama kopyasına göre, Abasolo Salı günü Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne boşanma dilekçesi verdi.

Dilekçeye göre Abasolo, boşanma gerekçesi olarak uzlaşmaz farklılıkları gösterdi. Eş desteği ve Lindsay'in avukatlık ücretlerini ödemesini talep ediyor.

Çift 2017 yılında Lindsay'in uzun süredir devam eden ABC reality şovu "The Bachelorette "de rol aldığı sırada tanıştı. Programın finali sırasında nişanlandılar ve 2019'da evlendiler.

CNN yorum için Lindsay'in bir temsilcisine ulaştı.

Abasolo Salı günü Instagram sayfasına gönderdiği açıklamada "4 yılı aşkın bir evlilikten sonra Rachel ve ben yollarımızı ayırmak ve yeniden başlamak için zor bir karar verdik" dedi. "Ben bir aile babasıyım, ancak bazen kendinizi ve eşinizi sevmek, gitmenize izin vermeniz gerektiği anlamına gelir."

Çevrimiçi kayıtlara göre Lindsay, Abasolo'nun dilekçesine henüz yanıt vermedi. Çiftin birlikte paylaştıkları bir çocukları bulunmuyor.

Abasolo'nun Salı günü yaptığı başvurudan önce Rachel, Yeni Yıl tatili hafta sonunda Instagram sayfasına "Kesinlikle hayatımın en zor yıllarından biri, ancak minnettar anlara odaklanmayı ve bu enerjiyi 2024'e taşımayı seçiyorum" yazdı.

Lindsay en çok "The Bachelorette "in 13. Sezonunun yıldızı olarak tanınıyor. Aynı zamanda bir televizyon kişiliği olarak hizmet veriyor ve Van Lathan ile birlikte "Higher Learning" podcast'inin ortak sunuculuğunu yapıyor. Abasolo, sosyal medya profillerine göre Los Angeles'ta masör olarak çalışıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com

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