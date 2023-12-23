Thanh Chuong Viet Sarayı: Hanoi'nin kültürel mirasının merkez üssü

Başkent Hanoi'nin dışındaki Soc Son Dağı'nda yer alan saray, Vietnam'ın kültürel tarihini geleneksel mimari, sanat eserleri ve halk mirası parçalarıyla anlatıyor.

Koruma projesinin bir parçası olarak, arazide bulunan kalıntıların birçoğu ülkenin dış eyaletlerinden kamyonlarla getirilmiş ya da ülkenin tanınmış 54 etnik grubunun birçoğundan temin edilmiştir; bunlar arasında ahşap evler ve 500 yıllık bir taş köprü de bulunmaktadır.

CNN Travel'a konuşan sanatçı ve kurucu Thanh Chuong, "Buranın mekân ve atmosferden ekoloji, mimari ve sanata kadar her şeye sahip olduğunu görebilirsiniz" diyor.

"Küçük, yoksulluk çeken ve ıslak pirinç ekimi yapan bir tarım ülkesi olsak da her zaman gerçeği, iyiliği ve güzelliği hedefliyoruz."

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Bir tutku projesi

Şu anda çok ziyaret edilen bir müze olmasına rağmen, 2,5 dönümlük açık hava kompleksi kişisel bir tutku projesi olarak başladı.

"Babam Vietnam'ın halk mirası konusunda gerçekten tutkuluydu. Vietnam gelenekleri ve uygulamaları, festivaller ve diğer kültürel faaliyetler hakkında her şeyi bilirdi" diyor Thanh Chuong. "Çok erken yaşlardan beri babamdan büyük ölçüde etkilendim."

Saray başlangıçta kişisel bir sığınak olarak tasarlanmıştı - Thanh Chuong ve ailesinin Vietnam sanatını hayranlıkla izleyip takdir edebilecekleri bir yer.

Ancak Vietnam'ın koruma politikalarından duyduğu hayal kırıklığı, sanatçıyı bu deneyimi başkalarıyla paylaşmaya yöneltti.

"Biz binlerce yıl öncesine dayanan bir savaşlar ulusuyuz. Bu da tarihte geleneksel mirasımızın tamamen yok edildiği zamanlar olduğu anlamına geliyor," diyor Thanh Chuong.

"(Ancak) yıllar süren savaşlar, doğal afetler ve kötü davranışlar Vietnam geleneksel kültürü için diğer taraflar ve hükümet tarafından son zamanlarda yürütülen koruma girişimleri kadar yıkıcı değil.

"Neden mi? Çünkü onlar işleri yanlış şekilde yapıyorlar. Yüz yıllık kalıntıları tamamen yok ediyorlar ve sonra başka bir şey inşa ediyorlar. Ben bunu anlamıyorum."

Araziyi keşfetmek

2009'da halka açılan banyan ağaçları, güzel taş köprüler, çardaklar ve tapınaklardan oluşan bu sakin kompleks, kısa sürede Hanoi'de yaşayanlar ve ziyaretçiler arasında popüler bir deneyim haline geldi.

Bahçeler ve binalar arasında dolaşırken her alan farklı bir etnik gruba ya da kültürel geleneğe saygı duruşu niteliğindedir.

Örneğin, bazıları Hanoi'nin güneybatısındaki bir bölgede yaşayan etnik bir grup olan Muong halkının geleneksel evlerini temsil eden çeşitli tarzlarda dikili evler bulunmaktadır.

"Atalarımız tüm sessiz yaşamlarını köyün bambu çalılarının arkasında geçiren çiftçilerdi. Onların kültürü çiftçilik kültürüdür" diyor Thanh Chuong.

"Kültürümüzün özü basit, rustik, arkadaş canlısı ve saftır. Ve bu benim için her zaman en güçlü duygu olmuştur - her Vietnamlının en derin kökü."

Konuşan sanat

Bu arada galerilerin içinde resim, seramik, heykel, antika ve hatta Thanh Chuong'un kendi sanat eserlerinden oluşan koleksiyonlar bulacaksınız.

Özellikle bir resim dikkat çekiyor. Bu tablo, ölümsüz bir peri anne ile bir ejderha babanın Vietnam halkını doğurduğunu iddia eden Vietnam folklorundan esinlenmiştir.

"Thanh Chuong bir resimle ilgili olarak şunları söylüyor: "Bu resim, yıllarca savaşlar, zorluklar ve doğal afetler yaşamış ama yine de torunlarının büyük 'Con Rong Chau Tien' [Ejderhanın Çocukları, Tanrıların Torunları] efsanesini bilmesini isteyen Vietnamlı anne figürlerini tasvir ediyor.

"Bu bizim ulusumuzun kökü ve temelidir. [Bu resim] benim ruhumu ve atalarımızın kültürel mirasını gelecek nesiller için koruma tutkumu temsil ediyor."

Bir gösteri için kalın

Yıllar içinde kompleks, su kuklası gösterileri ve halk müziği performanslarını izlemek için de popüler bir yer haline gelmiştir.

"Su kuklacılığı Vietnam'ın en eski sanat formlarından biridir ve Vietnam kültürünün ortak yönlerini tasvir eder. Bu nedenle Viet Palace'da su kuklacılığına bir yer ayırmalıyız," diye açıklıyor Thanh Chuong.

"Bu tiyatro, su kuklacılığının yaratıcısı saygıdeğer keşiş Tu Dao Hanh'ın evi olan Thay Pagoda'daki su pavyonu temel alınarak tasarlandı."

Çeşitli halk gösterileri genellikle Vietnam'ın geçmişine dair hikayeleri anlatmak için şarkı, dans ve müzik içeriyor.

Thanh Chuong, "Modern dünyada hayat çok daha karmaşık hale geldi, bu nedenle günümüzde pek çok insan zamanda geriye gitmek ve işleri basit, doğal bir şekilde yapmak istiyor" diyor.

"Burayı eski yaşam tarzını ve Vietnam kültürünün güzel ruhunu korumak için inşa ettim."

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Kaynak: edition.cnn.com