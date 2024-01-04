TGI Fridays 'düşük performans gösteren' 36 restoranını aniden kapatıyor

Zincir yaptığı açıklamada, "devam eden büyüme stratejisinin" bir parçası olarak 36 "düşük performanslı" restoranı kapattığını, bunun aynı zamanda yönetici kademelerinde bir sarsıntı ve bazı restoranları eski CEO'suna geri satmayı da içerdiğini söyledi.

TGI Fridays kapatılan yerlerin bir listesini yayınlamadı, ancak yerel basında çıkan haberlere göre en çok etkilenen New Jersey'de yedi, Massachusetts'te altı ve New York'ta beş lokasyon kapatıldı. California, Colorado, Florida, Texas ve Pennsylvania'daki bazı lokasyonların da kapatıldığı bildirildi.

Kapanışlardan önce TGI Fridays'in ABD'de yaklaşık 270 şubesi vardı ve bu sayı son yıllarda giderek azaldı. Şirketten yapılan açıklamada, "toplam etkilenen çalışanların" yaklaşık %80'ine transfer fırsatları sunulduğu belirtildi.

ABD başkanı ve işletme müdürü Ray Risley konuyla ilgili açıklamasında "En önemli önceliğimiz her zaman her bir TGI Fridays misafirine üstün bir deneyim sunmak olmuştur ve bu marka vaadini yerine getirmek ve aşmak için en iyi şekilde konumlandığımızdan emin olmak için operasyonlarımızı optimize etme ve düzenleme fırsatları belirledik" dedi.

Yaklaşık 60 yıllık zincirde yapılan diğer değişiklikler arasında, tamamı Kuzeydoğu ABD'de bulunan ve daha önce şirkete ait olan sekiz lokasyonun eski CEO Ray Blanchette'e satılması da yer alıyor. Blanchette, Mayıs 2023'e kadar beş yıl boyunca TGI Fridays'in CEO'luğunu yürütmüştü.

Zincir satışla ilgili olarak yaptığı açıklamada Blanchette'nin "TGI Fridays işi ve restoranın konuklara mükemmellik sunma taahhüdü konusunda eşsiz bir anlayışa sahip olduğunu" ve "lokasyonları yeni bir canlanma aşamasına götüreceğini" söyledi.

TGI Fridays bir özel sermaye şirketi olan TriArtisan Capital Advisors'a ait olduğundan mali sonuçlar açıklanmıyor. Ancak şirket geçen yıl yaptığı açıklamada toplam satışların 2022'de 1,6 milyar dolara ulaşmasının ve ABD'deki aynı mağaza satışlarının 2019'a kıyasla %8 artmasının öngörüldüğünü belirtti.

Şirket ayrıca son aylarda başta Applebee's ve Chili's olmak üzere rakiplerine ayak uydurmak için menüsünü değiştirdi; suşi ekledi, kokteyl menüsünü yeniledi ve meze seçeneklerini yeniledi.

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Kaynak: edition.cnn.com