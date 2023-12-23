Tesla kapı riskleri nedeniyle 120.000'den fazla aracı geri çağırıyor

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu kusur ABD'deki bazı 2021-2023 Model S ve X araçlarını etkiliyor.

Tesla, sorunu ilk olarak 6 Aralık'ta yapılan rutin bir çarpışma testi sırasında öğrendiğini ve sorundan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hak talebinden haberdar olmadığını söyledi.

Otomobil üreticisi, güvenlik kusurundan etkilenen otomobiller için havadan (OTA) bir yazılım güncellemesi yayınladı. Bildirim mektuplarının 17 Şubat 2024 tarihine kadar bu araçların sahiplerine postalanması bekleniyor.

Araç sahipleri ayrıca 1-877-798-3752 numaralı telefondan Tesla müşteri hizmetlerine ulaşabilirler. Tesla'nın bu geri çağırma için verdiği numara SB-23-00-009'dur.

Otopilot riskleri

Daha geçen hafta Tesla, Autopilot özelliğinin kullanımını sınırlandırmak üzere ABD'deki 2 milyon aracının neredeyse tamamını geri çağır dı. Geri çağırma, ABD güvenlik düzenleyicileri tarafından özelliğin devreye girdiği yaklaşık 1.000 kazanın iki yıl süren soruşturmasının ardından geldi.

NHTSA, Autopilot sisteminin sürücülere yanlış bir güvenlik hissi verebileceğini ve Tesla'nın teknolojisinin yolda güvenli bir şekilde gezinemediği bazı tehlikeli durumlarda kolayca kötüye kullanılabileceğini söyledi.

Tesla, Autopilot'un "Autosteer" işlevi açıkken yola dikkat etmediklerinde sürücülere daha fazla uyarı veren bir OTA güncellemesi yayınladı. NHTSA'dan yapılan açıklamaya göre, bu bildirimler sürücülere ellerini direksiyonda tutmalarını ve yola dikkat etmelerini hatırlatacak.

Geri çağırma, Washington Post tarafından yayınlanan ve Autopilot özelliğinin ilk etapta devreye sokulmaması gereken, bazıları ölümle sonuçlanan en az sekiz ciddi kazanın tespit edildiği ayrıntılı bir soruşturmadan iki gün sonra geldi.

Otopilot'un değeri

Tesla(TSLA), 791 milyar doları aşan piyasa değeriyle, satışlarda Ford ve Toyota gibi rakiplerinin gerisinde kalmasına rağmen açık ara dünyanın en değerli otomobil üreticisi konumunda.

Bu değerleme büyük ölçüde gelecekteki satış tahminlerine, tescilli Tesla yazılımına ve yapay zeka gelişimine dayanıyor. Ancak son geri çağırmalar Tesla'nın zirvedeki konumunu tehdit edebilir.

Tesla CEO'su Elon Musk Ekim ayında Wall Street analistleriyle yaptığı bir görüşmede "Uzun vadede Tesla'yı dünyanın açık ara en değerli şirketi yapma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum" dedi. "Ölçekli tamamen otonom arabalarınız ve gerçekten yararlı olan tamamen otonom insansı robotlarınız varsa, sınırın ne olduğu belli değil."

Tesla, CNN'in yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Tesla'nın hisseleri 2023'te genel olarak %105 arttı ancak son altı ayda %1,6 düştü.

CNN'den Chris Isidore bu rapora katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com