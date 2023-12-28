Terk edilmiş tren istasyonu muhteşem bir otele dönüştürüldü

Canfranc İstasyonu, 1928 yılında hem İspanya Kralı hem de Fransa Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın katıldığı bir açılış töreniyle zengin bir demiryolu merkezi olarak açıldı; otel İspanya'da yer alıyor, ancak Fransa sınırından çok uzakta değil.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Canfranc tutuklamalara, casusluğa ve altın kaçakçılığına tanık oldu. 1970 yılına gelindiğinde istasyon kapılarını kapatmıştır.

İstasyon, hala güzel olan ancak uzun süredir ihmal edilen binanın Barcelo Hotel Group tarafından işletilen bir otele dönüştürülmesi için çalışmalar başlayana kadar onlarca yıl atıl durumda kaldı. Yıllar süren yenileme çalışmalarının ardından Canfranc İstasyonu Ocak 2023'te ilk misafirlerini ağırladı.

Canfranc Belediye Başkanı Fernando Sánchez Morales, yerel halkın açılışı "coşkuyla" karşıladığını söylerken, demiryolu ve tarih meraklılarının ölmeden önce yapılacaklar listesinde resmi olarak yeni bir yer var.

CNN Travel 'a konuşan Sánchez Morales, "İstasyonun yeniden canlı ve parlak olmasından çok memnunuz" dedi.

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Canfranc bir harabe olarak bile ziyaretçilerin ilgisini çekiyordu: İspanyol mimar Fernando Ramirez de Dampierre tarafından tasarlanan istasyona akın eden fotoğrafçılar, Avrupa demiryolu tarihinin unutulmuş bir kesitini yakalamaya hevesliydi.

Terk edilmiş binalarda güzellik bulanlar, otelin bu ürkütücü, harap haliyle daha çekici olduğunu öne sürebilir.

Ancak Canfranc İstasyonu da yeniden canlandırıldıktan sonra oldukça muhteşem görünüyor ve şimdiden otel misafirlerinin ilgisini çekmeye başladı.

Mimar Thomas O'Hare, Canfranc İstasyonu'na ilk kez birkaç yıl önce tesadüfen rastlamış. Terk edilmiş demiryolu merkezinin bir otel olacağını keşfettiğinde, O'Hare tamamlandıktan sonra geri dönmeye söz verdi.

Bugün Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde yaşayan O'Hare, ailesiyle birlikte otelde tatil yapıyor.

CNN Travel'a konuşan O'Hare, "Dış görünüşü çok görkemli ve kesinlikle farklı bir zamandan kalma bir seyahat izlenimi veriyor" diyor.

O'Hare'ler günlerini otele komşu olan ve İspanya'nın en eski kayak merkezlerinden biri olan Candanchu'da kayak yaparak geçiriyor.

Çalkantılı tarih

Sınırdaki konumu nedeniyle Canfranc İstasyonu'nun mülkiyeti başlangıçta Fransa ve İspanya arasında paylaşılmıştır. Şu anda İspanya'daki yerel Aragon hükümetine aittir ve otel yenileme sürecinde Barcelo Hotel Group ile birlikte çalışmıştır.

Canfranc İstasyonu İkinci Dünya Savaşı sırasında aktif bir rol oynamış, hem umut hem de umutsuzluk anlarına tanıklık etmiştir.

Nazilerin Canfranc belediyesini ele geçirmesinden önce istasyon, Alman rejimi tarafından zulme uğrayan bazı Avrupalı Yahudiler için özgürlüğe açılan bir kapı görevi gördü.

2003'te Premio Nacional de Periodismo Dijital gazetecilik ödülünü kazanan heraldo.es/canfranc projesinin arkasındaki yazar Ramón Javier Campo Fraile, 2017'de CNN Travel 'a Canfranc'ın tarihi hakkında konuştu.

"Dünya savaşının ilk yıllarında, 1940'tan 1942'ye kadar, binlerce Yahudi Canfranc'tan trenle Lizbon'a ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı" dedi.

Campo Fraile'ye göre Canfranc'tan trenle kaçanlar arasında Yahudi olmayan ressam Max Ernst ve Marc Chagall da vardı. Amerikalı şovmen Josephine Baker da istasyondan geçiş yapmıştır.

Casuslar, Nazi karşıtı Fransız Direnişi'ne katılmak ve Müttefik ülkelere mesaj iletmek için Canfranc'tan trenle seyahat ediyorlardı.

Belediye Başkanı Sánchez Morales 2017'de "Müttefikler tarafından da kullanıldı ve bir casus ağı aracılığıyla Fransa ve İspanya'ya bilgi aktarıldı" dedi.

Ancak Naziler Kasım 1942'de Canfranc belediyesini ele geçirdi ve Haziran 1944'e kadar kontrolü ellerinde tuttu.

Canfranc'tan kaçmak zorlaştı ve istasyon birçok tutuklamanın yapıldığı yer haline geldi.

Canfranc, Naziler tarafından işgal edilen tek İspanyol belediyesi oldu ve rejim varlığını hissettirdi. Campo Fraile, Portekiz'de Lizbon'a doğru kaçan 300'den fazla kişinin tutuklandığını ve İspanya'daki cezaevlerine gönderildiğini söyledi.

"Almanlar altın [ve tungsten] trafiğini kontrol ettiler ve Fransız bayrağını da indirdiler."

Canfranc istasyonu üzerinden Nazi altın kaçakçılığı yapıldığına dair söylentiler yıllarca yayılmış, ancak ancak 2000 yılında doğrulanmıştır.

Campo Fraile CNN Travel'a yerel bir otobüs şoförünün "1942 ve 1943 yılları arasında istasyondan 86 ton Nazi altınının geçtiğini" gösteren kanıtlar bulduğunu söyledi.

"Avrupa ve Amerikan arşivlerinde 100 tondan fazla altının bölgeden geçtiğini kanıtlayan daha fazla belge bulduk" dedi.

Dikkatli yenileme

Canfranc İstasyonu'nun yeni versiyonu, istasyonun tarihini tanımayı ve korumayı amaçlarken, aynı zamanda istasyon ve bölge için yeni bir sayfa açıyor.

Canfranc otel müdürü María Bellosta CNN Travel'a yaptığı açıklamada, yenileme projesinin "her ayrıntısına özel önem verildiğini" söyledi.

Bellosta, "kişiliğinin ve muazzam mirasının bir zerresini bile kaybetmekten" kaçınmanın önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Bu "muazzam miras" Bellosta'nın deyimiyle "muazzam bir zorluğu" da beraberinde getiriyor.

1928 tarihli binanın, tarihi karakterini kaybetmeden modern bir otelin standartlarına ve lüksüne uygun hale getirilmesi gerekiyordu.

Bellosta, "DNA'sını, uluslararası demiryolu ruhunu korumak istedik" diyor.

Madrid merkezli tasarım stüdyosu ILMIODESIGN'ın ürünü olan otelin iç tasarımı, kumaş, dekor ve personel üniformaları aracılığıyla 1920'leri çağrıştırmayı amaçlıyor. Tasarım aynı zamanda Bellosta'nın deyimiyle "Canfranc'ın tarihi, kültürel ve sosyal mirasına ve 20. yüzyıl boyunca geliştirdiği role" özel selamlar içeriyor.

Renkler ve tonlar oteli çevreleyen doğal, dağlık manzarayı çağrıştırıyor.

Otelde dördü süit olmak üzere 104 oda bulunmaktadır. Otelde havuz ve üç restoranın da yer aldığı bir sağlıklı yaşam alanı bulunuyor. Bir zamanlar istasyonun giriş kapısı olan yer şimdi otelin resepsiyonu.

Otel konuklarından Thomas O'Hare istasyon girişinin otel resepsiyonuna dönüştürülmesini "zevkli" buluyor.

"Odalar, bar ve restoran, demiryolu seyahati tarihine yönelik ağır bir jestle bu güzel modern iç mekan hissini takip ediyor" diyor.

O'Hare'in en büyük itirazı, otelin havuzunu kullanmak için misafir başına ekstra 15 € alınması. Ayrıca, Canfranc'ın dağın yamacındaki çarpıcı konumu, çok fazla araziye sahip olmadığı anlamına geliyor.

Hare ayrıca otelin Canfranc İstasyonu'nun tarihini anlatan bir sergiden faydalanabileceğini belirtiyor ancak personelin bu konuda çok bilgili olduğunu da ekliyor.

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Canfranc bir harabe iken, unutulmaz harabenin ambiyansını yakalamak isteyen hem profesyonel hem de amatör fotoğrafçılar için bir mıknatıs gibiydi.

Bellosta, restorasyondan sonra bu fotoğrafçıların "etkileyici restorasyondan sonra sadece kameralarıyla ölümsüzleştirme ayrıcalığına sahip olmayacaklarını, aynı zamanda kalıp iyi bir yemeğin tadını çıkaracaklarını" öne sürüyor.

Belediye Başkanı Sánchez Morales ise otelin genelinde "istasyonun ve demiryolu çevresinin tarihinin" yansıtılmasından "çok mutlu" olduğunu söylüyor.

"Bunun Canfranc'ın bir turizm merkezi olarak güçlenmesini sağlayacağını umuyoruz" diyor.

CNN'den Rochelle Beighton bu habere katkıda bulundu

Açıklama: Makale, Max Ernst'in Nazi zulmünden kaçarken Yahudi olmadığını açıklığa kavuşturmak için değiştirilmiştir.

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Kaynak: edition.cnn.com