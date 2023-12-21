Teqball Dünya Şampiyonası Olimpiyatlara katılıma giden yolu vurguluyor

Bu spor 2028 Olimpiyatlarına dahil edilme hedefine doğru ilerliyor ve sporcular Teq oyunlarını bir üst seviyeye taşımaya başladıkça rekabet de kızışıyor.

Aralık ayında dünyanın dört bir yanından en iyi Teqball oyuncuları Teqball Dünya Şampiyonası için Polonya'nın Gliwice kentine gitti. Erkekler ve kadınlar turnuvada yarışabilmek için kendi ülkelerinde belirli kategorilerde kalifiye olmak zorundaydı.

Seyirciler için Teqball, futbol ve masa tenisinin garip bir kombinasyonu gibi görünüyor; kavisli bir masanın etrafında dört oyuncu topa vole vuruyor ve topu ileri geri yönlendiriyor.

Bu yılki Dünya Şampiyonası, bir avuç sporcunun 2019'daki unvanlarını korumaları için bir şanstı. Diğerleri içinse geçen yılki turnuvanın pandemi nedeniyle iptal edilmesi, antrenman yapmaları ve ülkelerine ilk Teqball şampiyonluğunu getirmeyi hedeflemeleri için fazladan bir yıl sağladı.

Teqball'un resmi web sitesi FITEQ'e göre, 8-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen dört günlük turnuva boyunca, sporcular 1.500 kişiye varan kalabalığın önünde kelimenin tam anlamıyla kanlarını, terlerini ve gözyaşlarını sahaya bırakırken, arenadaki enerji pompalandı.

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Teq etkisi

Merak, insanları durup bir masada Teqball maçı izlemeye çeker, ancak rekabetçi bir ruha sahip olanlar için bu spor, atlayıp oynamak için karşı konulmaz bir meydan okuma sunar.

Bunu yapanlar, bir kez başladıktan sonra kendilerini koparmanın zor olduğunu çabucak fark ederler.

Katılımcıların Teqball oynamak için önceden atletik deneyime sahip olmaları gerekmez, ancak rekabetçi bir seviyeye ulaşmak için her dokunuş ve saldırı hassasiyet ve planlama gerektirir.

Kuralların karmaşıklığı, başarılı olmak için beceri ve stratejinin bir kombinasyonunu gerektirir ve deneyimli oyuncular servislerini, şutlarını ve dönüşlerini mükemmelleştirmek ve incelikli hale getirmek için her gün masada saatler geçirirler.

Teq'de Kadınlar

Bu yıl, tek ve çift erkekler ile karışık çiftler müsabakalarına ek olarak tek ve çift kadınlar müsabakaları da heyecan verici bir şekilde başlatılarak toplam kategori sayısı beşe çıkarıldı.

İlk beş sırayı almak için mücadele eden 32 ülkeden sadece üçü altın madalyaya uzandı: Macaristan, Brezilya ve Sırbistan.

Macaristan'dan Anna Izsak, Polonya'dan Paulina Lezak'ı mağlup ederek tek kadınlar müsabakasını kazanan ilk isim oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. Izsak'ın Lezak'ı rahat ve tek setlik bir zaferle geçmesiyle maç neredeyse başlamadan sona erdi.

Tüm gözler merakla beklenen çift kadınlar finalindeydi ve ABD turnuva tarihine geçme şansı için Brezilya ile karşılaştı. ABD'li Carolyn Greco bir gün önceki tekler müsabakasında Brezilya'nın eski şampiyonu Natalia Guitler'i yenerek üçüncülüğü elde etmişti ancak Guitler ve partneri Rafaella Fontes, Greco ve Margaret Osmundson'u üç set sonunda mağlup ederek altın madalyaya uzanırken Brezilya'nın aklında intikam vardı.

Guitler, galibiyetin kendisi ve Fontes için bir rüyanın gerçekleşmesi olduğunu söyledi ve Teqball yapısının eksikliği nedeniyle Brezilya'daki koşulların zor olmasına rağmen hazırlanmak için tüm yıl çok çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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Guitler eski karışık çiftler dünya şampiyonu ve bugüne kadar Teqball'da en çok tanınan kadın oyuncu. Fontes ise son derece zorlu bir partner olduğunu kanıtladı. 19 yaşındaki oyuncu Brezilya'da çok sayıda Teqball şampiyonluğu kazanmış ve Brezilya sporu footvolley'deki başarısıyla tanınıyor.

Osmundson Amerikalı ikilinin daha iyi sonuçlar almayı umduğunu söyledi: "Bunun ilk yarışmamız olduğunun farkındayız, bu yüzden ülkemizi temsil edebilme ve nihayetinde bazı donanımlarla ayrılabilme deneyimi için minnettarız, ancak gelecek yıl için her zaman daha fazlasını kovalayacağız."

Osmundson ve Greco Los Angeles'ta BellaTeq adında dünyanın ilk tamamı kadınlardan oluşan Teqball kulübünü kurdu. Eve döndüklerinde doğrudan işe döneceklerini söyleyen Greco, odak noktalarının tüm dünyadaki kadın Teqball sporcularının önünü açmaya devam etmek olacağını söyledi.

Küresel büyüme

ABD Ulusal Teqball Federasyonu Başkanı Ajay Nwosu'ya göre Teqball nispeten yeni - sadece yedi yaşında - ancak spor dünya çapında muazzam bir büyüme kaydetti ve şu anda 118 ülkede binlerce sporcunun oynadığını söyledi.

Spor Budapeşte, Macaristan'da ortaya çıktı ve kurucu ülke Dünya Şampiyonasında tek erkekler ve tek kadınlar ve karışık çiftler etkinliklerinde üç altın madalya ile zirveye çıktı.

Ádám Blázsovics üç kez Teqball dünya şampiyonu olurken, Izsak tek kadınlarda ilk altın madalyayı aldı. Csaba Bányik ve Zsanett Janicsek, Brezilya'dan Leonardo Lindoso ve Vania Moraes Da Cruz'u yakın bir maçta yenerek karışık çiftlerde altın madalya aldı.

Sırbistan, 2018 şampiyonları Bogdan Marjevic ve Nikola Mitro'nun Romanya'dan Apor Gyorgydeak ve Szabolcs Ilyes'i yenmesiyle çift erkeklerde birinci oldu.

Turnuvanın en yeni yüzlerinden biri olmalarına rağmen ABD, kadınlarda iki kez podyuma çıktı.

Nwosu, bu yıl kendilerini ne kadar iyi temsil ettiklerinden dolayı ABD takımıyla mutlu ve gururlu olduğunu söyledi: "ABD'de bu sporu benimsediğimizden bu yana sadece iki yıl içinde çok büyüdük. Gelecek yıl kesinlikle birkaç altın madalya ile podyuma geri dönmeyi umuyoruz."

Teqball'un geleceği için vizyon

Teqball federasyonu, FITEQ web sitesine göre kendisini dünyanın en hızlı büyüyen sporu olarak tanımlıyor. Kurucu ortak ve Başkan Viktor Huszár, web sitesinde Teqball'un Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Olimpiyat programına yeni sporlar ekleme göstergeleri söz konusu olduğunda "yeşil tik" olduğunu söylüyor.

Federasyon, 2028 yılında Los Angeles'ın ev sahipliği yapacağı oyunlara kadar Teqball'u Olimpiyatlara sokmayı hedefliyor. Son iki yılda Kaliforniya'da ve Amerika Birleşik Devletleri genelinde görülen büyüme, sporun doğru yönde ilerlediğine dair olumlu bir işaret.

FC Barcelona ve Paris Saint-Germain, Teq masalarına sahip birçok Avrupa kulübü arasında yer alıyor. Paul Pogba, Kylian Mbappé, Roberto Carlos ve John Terry kendi özel masalarına sahip mevcut ve eski oyuncular arasında yer alıyor.

FC Bayern Münih, kulübün bazı oyuncuları arasında bir müsabakaya ev sahipliği yaparken, David Beckham da oğlu Romeo ile Inter Miami CF Teq masasında bir maç yaptı.

"Çok fazla oyuncuya ihtiyacınız yok, pahalı bir spor değil. Tek ihtiyacınız olan şey masa. Parka, plaja koyabilirsiniz ve işe yarar," dedi Huszár.

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Kaynak: edition.cnn.com