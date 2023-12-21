Tenisin yönetim organları ABD Açık öncesinde oyuncuları aşı olmaya çağırmaya devam ediyor

Bunu, sporun önde gelen yıldızlarından bazılarının aşı konusunda tereddütlü olduğu bir dönemde yapıyorlar.

Erkekler dünya 3 numarası Stefanos Tsitsipas, aşı tereddütlerini dile getiren en son yüksek profilli yıldız oldu.

Kadınlar dünya 2 numarası Aryna Sabalenka da Mart ayında Covid-19'a karşı aşı konusunda tereddütlerini dile getirmiş ve şöyle demişti "Buna gerçekten güvenmiyorum. Kesinlikle ailemin bunu almasını istemiyorum. Eğer yaptırmak zorunda kalırsam, yaptırmadan önce gerçekten iki kez düşüneceğim."

Sabalenka'nın temsilcileri, erkekler ATP Turu ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Turu'ndan oyuncuların yarışacağı ABD Açık öncesinde tutumunun değişip değişmediği konusunda CNN'in yorum talebine yanıt vermedi.

WTA sözcüsü CNN'e gönderdiği açıklamada, oyuncularının yaklaşık %50'sinin aşılandığını, ancak yıl sonuna kadar %85'lik bir hedef belirlediklerini söyledi.

Sözcü, organizasyonun "herkesin aşı yaptırması gerektiğine inandığını ve bunu teşvik ettiğini" ancak aşı yaptırma kararının "kişisel bir karar olduğunu ve buna saygı duyduklarını" söyledi.

OKUYUN: Tenis yıldızı Andy Murray oyuncuların aşı yaptırma konusunda 'sorumlulukları olduğunu' söyledi

Erkekler tenis organizasyonu ATP Tour, mevcut aşılama oranının "%50'nin biraz üzerinde" olduğunu söyledi.

Bir sözcü CNN'e yaptığı açıklamada, turun "her şeyden önce sağlanan sağlık yararlarını ve korumayı destekleyen bilimsel kanıtlara dayanarak oyunculara aşı yaptırmayı şiddetle tavsiye etmeye devam ettiğini", ancak her oyuncunun aşı yaptırma kararının "özgür seçim" olarak kaldığını söyledi.

Wimbledon finalisti ve ATP Tour'da dört kez şampiyon olan MaliVai Washington, oyuncuların aşı yaptırma konusunda başkalarını etkileyebilecek ayrıcalıklı bir konumda olduklarını söylüyor.

Washington CNN'e verdiği demeçte, "ATP ve WTA Turlarına baktığımda, elit uluslararası sporcular, şu anda büyük bir liderlik rolü gösterebilirler" dedi.

"Liderler derken, turdaki bu sporcular, onları takip eden birçok insan üzerinde önemli bir etkiye sahipler ve eğer bunun savunucusu olurlarsa, insanlar şöyle diyeceklerdir: 'Biliyor musunuz, buna bir kez daha bakacağım. Bunu takip edeceğim. Eğer falanca bunu yapıyorsa, belki benim için de uygundur.

"Diyelim ki erkekler ve kadınlar turlarında bir avuç oyuncu çıkıp 'Evet, aşı oldum' dese, aşılama oranları üzerinde büyük bir etki yaratabilirler."

Ancak aşı olduğunu söyleyen Washington, oyuncuların platformlarını kullanarak başkalarının aşı olmasını savunmak gibi bir sorumlulukları olduğuna inanmıyor.

Aksine, kendilerini ve çevrelerindekileri korumak için bunu yapma konusunda genel halkla aynı sorumluluğu paylaştıklarına inanıyor.

"Her birey 'sorumluluk' kelimesine farklı bakacaktır," diye açıklıyor. "Ben şahsen aşı yaptırmanın herkesin sorumluluğu olduğunu düşünüyorum ... şimdi, herkes bunu tanıtmak ve oraya çıkıp bunun hakkında konuşmak ve kamera önünde aşı yaptırmak konusunda kendini rahat hissetmiyor çünkü bunun kendi sorumlulukları olduğunu düşünmüyorlar.

"Bugün turda olsaydım, aşı olduğumu kamuoyuna duyurmakta hiçbir sorun yaşamazdım ve muhtemelen diğer insanları da aynısını yapmaya teşvik ederdim.

Bu yılın başlarında, 20 kez grand slam şampiyonu olan Roger Federer aşı olduğunu açıklarken, uzun süredir rakibi olan Rafael Nadal da aşıları kamuoyu önünde destekledi.

Aşı kararsızlığı

Geçtiğimiz hafta CNN'de Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, aşıların artması halinde ABD'de Covid-19 üzerinde "iyi bir kontrol sağlamaya başlayacağımız" 2022 yılına ilişkin bir zaman çizelgesi çizdi.

Dr. Fauci daha sonra Salı günü CBS This Morning'e verdiği demeçte, "Demek istediğim, gerçekten kaç kişinin aşı olduğu, kaç kişinin adım atıp 'Biliyor musunuz, bundan bıktık, hayatlarımızı tamamen altüst eden bu korkunç salgına bir son vermeliyiz' dediğidir" dedi.

Ancak Fauci ve dünyanın önde gelen diğer halk sağlığı uzmanları tarafından benimsenen mesaj, pek çok elit tenis oyuncusu için ikna edici görünmüyor.

Tsitsipas'ın son yorumları Yunan hükümetinin tepkisini çekmeye yetti ve sözcü Giannis Oikonomou 23 yaşındaki oyuncunun "aşı ihtiyacını değerlendirecek bilgi ve çalışmalara sahip olmadığını" söyledi.

ABD Açık'ın başlamasından önce Tsitsipas'ın menajeri, Oikonomou'nun yorumlarının ardından CNN'in aşı olup olmadığına ilişkin sorusuna yanıt vermedi.

Dünya tenisinin yönetim organı ITF'in bir sözcüsü CNN'e gönderdiği açıklamada şunları söyledi: "ITF, Covid-19'a maruz kalma ve yayılma riskini azaltmak amacıyla ITF onaylı tüm turnuvaların ve katılımcıların uyması gereken protokolleri güncellemeye devam etmektedir.

"Her birey için kişisel bir karar olmaya devam etmekle birlikte, ITF etkinliklerindeki tüm katılımcıları, kendilerini ve başkalarını daha fazla korumak için Covid-19 aşısı yaptırmaya şiddetle teşvik ediyoruz.

"Katılımcıların, turnuva ev sahiplerinin ve daha geniş anlamda toplumun yararı için kısıtlamaların sorumlu bir şekilde hafifletilmesi herkesin yararınadır."

ABD Açık kuralları

Ancak dünyanın dört bir yanından yüzlerce tenisçi akın ederken, başta ABD Açık'ın perde arkasında çalışan kişiler olmak üzere New Yorklular için potansiyel gerçek hayat sonuçları var.

Cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri Tenis Birliği (USTA), New York Belediye Başkanlığı'nın ABD Açık'ın büyük bir kısmına giriş için seyircilerden COVID-19 aşısı olduklarına dair kanıt talep edeceğini duyurdu.

Açıklamada, "Delta varyantının devam eden gelişimi göz önüne alındığında ve taraftarlarımızın sağlık ve güvenliğini ilk sıraya koyma niyetimize uygun olarak USTA, Belediye Başkanı'nın şartını 12 yaş ve üstü tüm ABD Açık bilet sahiplerine genişletecektir" denildi.

"Arthur Ashe Stadyumu, Louis Armstrong Stadyumu, Tribün veya ABD Açık sahasına bileti olan tüm ABD Açık katılımcılarının USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi sahasına girebilmek için en az bir doz COVID-19 aşısı olduklarını kanıtlamaları gerekecektir."

ABD Açık yönetmelikleri, oyuncular gibi turnuvaya katılan misafirlerin de New York City'nin son yürütme emri nedeniyle kapalı yemek alanları için aşı kanıtı gerektireceğini belirtiyor.

Oyuncular, ABD Açık'ın Flushing Meadows'taki restoranlarında - ve New York'un diğer her yerinde - yemek yemek için de aşı kanıtı göstermek zorunda olacaklar, ancak şehrin kapalı alan etkinlikleri için aşı zorunlulukları, şehirde ikamet etmedikleri sürece basın toplantıları gibi turnuvaya yardımcı etkinlikler için geçerli olmayacak.

ABD Açık kuralları, oyuncuların varışta Covid testi yaptırmalarını gerektiriyor, ancak sonucu beklerken kendi kendilerini izole etmeleri gerekmeyecek.

Bir ATP sözcüsü CNN'e gönderdiği açıklamada şunları söyledi: "Aşılama aynı zamanda oyuncuların pozitif vaka ya da yakın temaslı olmaları nedeniyle müsabakalardan men edilme riskini azaltmalarına yardımcı olmaktadır.

"Son aylarda konuyla ilgili tıp uzmanlarıyla gerçekleştirdiğimiz birkaç sanal oturum da dahil olmak üzere, oyuncularla iletişimimizde bu pozisyonumuzu düzenli olarak pekiştiriyoruz."

ABD Açık direktörü Stacey Allaster geçen hafta New York City'nin aşılama oranının neredeyse %70 olmasını, organizatörlerin turnuva protokollerinin arkasında durmalarının bir nedeni olarak gösterdi.

Flushing Meadows'ta tribünleri dolduran taraftarlar, tamamen kapalı kapılar ardında oynanan ve hatta oyuncuların büyük ölçüde bir ABD Açık "balonu" içinde kalmasını gerektiren turnuvanın 2020 baskısıyla tam bir tezat oluşturacak.

Önde gelen tenisçilerden biri, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yaklaşan ABD Açık'tan çekilmek zorunda kaldı.

Şu anda dünya beşincisi olan 2020 Avustralya Açık şampiyonu Amerikalı Sofia Kenin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada aşı olduğunu ve semptomlarının "oldukça hafif" olduğunu söyledi.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com