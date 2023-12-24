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Tenisçi Sara Errani doping yasağının artırılmasından 'iğrendi'

Errani'nin 2017'de yasaklı ilaç letrozol testi pozitif çıktı

Spor Tahkim Mahkemesi annesinin kanser tedavisinde kullandığı ilaçları kabul etti

CAS, itirazların ardından men cezasını iki aydan 10 aya çıkardı

WADA, hormonal ve metabolik bir uyarıcı olarak hareket edebileceğini söylüyor

Bir zamanlar dünya dördüncüsü olan Errani'nin geçen yıl yapılan testlerinde, annesinin meme kanseri tedavisi için kullandığı yasaklı ilaç letrozol pozitif çıkmıştı.

Spor Tahkim Mahkemesi, ilacın izlerinin bir aile yemeği için hazırlanan yiyeceklerde bulunduğunu kabul etti, ancak yaptığı açıklamada Errani'nin yine de "hafif derecede kusurlu" olduğunu söyledi.

Şu anda 72. sırada yer alan 31 yaşındaki sporcu, konunun utanç verici bir şekilde ele alındığını söylüyor .

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"Hayatımı bu spora adadım ve tüm bunları hak ettiğimi düşünmüyorum" diyen 2012 Fransa Açık finalisti Twitter'da şunları yazdı

"Lozan'daki TAS, bunun yanlışlıkla alınan bir madde olduğunu ve üstelik performans artırıcı olmayan bir madde olduğunu bir kez daha teyit etti.

"Zaten yedi ay görev yaptım. Sonuçların diskalifiye edilmesi ve hareketsizlik dönemi arasında, 280 sıralama pozisyonu ile yeniden başlamak zorunda kaldım ve geri tırmandım. Ve şimdi sekiz aylık ekstra bir yaptırım daha eklemek istiyorlar. Tüm bunlar tamamen saçmalık!"

Karar, Errani'nin ilk men cezasına ve geçersiz sayılan sonuçlara karşı yaptığı itirazın ardından gelirken, İtalyan anti-doping ajansı daha uzun bir uzaklaştırma talep etmişti.

Dünya Anti-Doping Ajansı'na göre letrozol, testosteron konsantrasyonunu artırarak hormonal ve metabolik bir uyarıcı olarak hareket edebilen bir aromataz inhibitörüdür.

Beş grand slam çiftler şampiyonluğu bulunan Errani, teniste bir geleceği olup olmadığından emin değil.

"Tüm bunlardan sonra tekrar tenis oynayacak gücü ve arzuyu bulabilecek miyim bilmiyorum" diye yazdı.

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Errani geçtiğimiz hafta Hırvatistan Bol Açık'ta yarı finale kadar yükseldikten sonra turnuvadan çekildi.

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Kaynak: edition.cnn.com