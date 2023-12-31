Tenis yıldızı Nick Kyrgios saldırı iddiaları karşısında maça odaklanmakta 'zorlandı'

Şilili Cristian Garín'i düz setlerde yenerek yarı finale yükselen Avustralyalı sporcu, Avustralya'da çıkan haberlere göre, geçen yılın sonlarında eski kız arkadaşına saldırdığı iddiasıyla önümüzdeki ay Canberra'da mahkemeye çağrıldı.

Son galibiyetinin ardından kendisine olay sorulan Kyrgios, dava hakkında açıkça konuşmamasının tavsiye edildiğini ancak hikayenin kendi tarafını anlatmaya istekli olduğunu söyledi.

Gazetecilere verdiği demeçte, "Açıkçası, bu konuda kendi açımdan söylemek istediğim pek çok şey var, pek çok düşüncem var" dedi.

"Açıkçası, avukatlarım tarafından şu anda bir şey söyleyemeyeceğim konusunda bilgilendirildim.

"Herkesin bu konuda soru sormak istemesini anlıyorum ama şu anda size bu konuda fazla bilgi veremem."

Turnuvanın başlarında yaptığı ve Stefanos Tsitsipas 'ın Avustralyalı'nın karakterinde "şeytani bir taraf" olduğunu söylemesine neden olan şovlardan sonra Kyrgios'un çeyrek final maçı daha sakin geçti ve 27 yaşındaki oyuncu ilk grand slam yarı finaline ulaşmak için yeteneklerine ve zihniyetine güvendi.

Mahkeme celbiyle ilgili haberler çim korta çıkmadan bir gün önce geldi ve Kyrgios bunun kendisini gerçekten etkilemediğini söyledikten sonra bunun zor olduğunu söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse beni hiç etkilemedi," dedi. "Açıkçası, onu görmek - ben sadece insanım.

"Açıkçası, bunu okudum ve açıkçası, herkes sorular soruyordu. Çok zordu. Sadece elimizdeki göreve odaklanmak zordu.

"Bugün Wimbledon çeyrek finalleri vardı. İçten içe bunun için hazırlandığımı biliyorum. Bu durum hazırlığımı hiç etkilemedi.

"Kendime sadık kaldığımı ve bugün en iyi performansımı sergilediğimi biliyordum."

Kyrgios'u temsil ettiği bildirilen avukat Jason Moffett, haberi ilk veren Canberra Times'a yaptığı açıklamada, "aile içi bir ilişki bağlamında" olan mahkeme celbi hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

Moffett The Canberra Times'a yaptığı açıklamada "İddianın niteliği ciddi ve Bay Kyrgios bu iddiayı çok ciddiye alıyor" dedi.

Moffett, "Konu mahkeme önünde olduğu için... şu aşamada bir yorumu yok, ancak zaman içinde bir basın açıklaması yayınlayacağız" diye ekledi.

Kyrgios'un resmi olarak suçlandığına dair haberlerin ortasında, Kyrgios'un yasal temsilcisi CNN'e gönderdiği bir açıklamada konuya açıklık getirdi: "Şu anda, iddialar Mahkeme tarafından gerçek olarak kabul edilmemektedir ve Bay Kyrgios İlk Duruşmaya kadar bir suçla itham edilmiş sayılmamaktadır.

"Mahkeme, Savcılığın bir suçlama ile ilerleyeceğini ve Mahkeme önündeki suçlamanın duruşmaya çağrılan kişiye uygulanacağını resmen kabul edene kadar, Celpnameyi, kesin niteliği şu anda ne Savcılık ne de Bay Kyrgios tarafından teyit edilmeyen iddialarla yüzleşmek için resmi bir talimattan başka bir şekilde tanımlamak kamuoyunu yanıltıcı olabilir."

Kyrgios Cuma günü Wimbledon yarı finalinde Rafael Nadal ile oynayacak.

CNN'den Amy Woodyat ve Matt Foster haberleriyle katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com