Tenis yıldızı Nick Kyrgios korttan yuhalanarak çıkarılmasının ardından küfürlü bir basın toplantısı düzenledi

Açık sözlü Avustralyalı, Ugo Humbert ile oynadığı ilk tur maçından bileğindeki sakatlık nedeniyle erken ayrılmak zorunda kaldı ve ilk seti kaybetti.

Acapulco'da son şampiyon olan Kyrgios, oynayamayacağını belirtmeden önce kortta sadece 30 dakikadan biraz fazla kalmıştı.

Bu, 24 yaşındaki oyuncunun Ocak ayında Avustralya Açık'ta dördüncü tura ulaşmasından bu yana ilk müsabakasıydı.

Kyrgios maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında kalabalığın tepkisi sorulduğunda birçok kez küfür etti

"Sağlıklı değilim. Buraya gelmeye çalıştım, oynamaya çalıştım. Turnuva için medya işleri yapıyordum ve yardım ediyordum," dedi.

"Oynamaya çalıştım, taraftarlara biraz tenis oynatmaya çalıştım ve sonra saygısızca davrandılar."

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Kyrgios geçen yıl erkek tenisinin yönetim organı ATP tarafından görevlilere ve seyircilere sözlü tacizde bulunduğunun tespit edilmesinin ardından gözetim altına alınmıştı.

Ancak yıldız tenisçi Melbourne'da dördüncü tura çıkarken sergilediği göz kamaştırıcı tenisin ardından köşeyi dönmüş gibi görünüyordu.

Ayrıca bu yılın başlarında Avustralya'yı kasıp kavuran ölümcül orman yangınları için para ve farkındalık yaratarak övgü topladı.

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Kaynak: edition.cnn.com