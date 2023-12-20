Tenis yıldızı Andy Murray oyuncuların aşı yaptırma konusunda 'sorumlulukları olduğunu' söyledi

34 yaşındaki oyuncu aşı yaptırdığı için mutlu olduğunu ancak tenis turundaki herkesin bu kadar hevesli olmadığının farkında olduğunu söyledi.

Cumartesi günü ABD Açık'ın başlamasından önce gazetecilere verdiği demeçte, "Sonuçta hepimizin aşı olmasının nedeni sanırım daha geniş bir kitleye dikkat etmek," dedi.

"Dünyanın dört bir yanına seyahat eden oyuncular olarak diğer herkese de dikkat etmek gibi bir sorumluluğumuz var.

"Aşı olduğum için mutluyum. Önümüzdeki aylarda daha fazla oyuncunun aşı olmayı tercih etmesini umuyorum."

Önümüzdeki hafta düzenlenecek olan ABD Açık'ın organizatörleri, 12 yaş ve üzeri taraftarların yılın son grand slam'ine girebilmek için aşı kanıtı göstermeleri gerektiğini söyledi.

Bununla birlikte, sporun yönetim organları tarafından teşvik edilmesine rağmen, aşılar şu anda oyuncular için zorunlu değildir.

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Tur, geçtiğimiz yıl pandemiden büyük ölçüde etkilendi ve turnuvalar yalnızca sıkı Covid-19 protokolleri nedeniyle mümkün oldu.

Murray, ABD Açık öncesinde "oldukça normal" bir hayat sürdüğünü söylüyor ancak aşı olmayan sporcuların kendileri için hala geçerli olan bazı kısıtlamalarla mücadele ediyor olabileceğini belirtiyor.

Dünya 1 numarası Novak Djokovic kısa bir süre önce aşıların turdaki tenisçiler için zorunlu hale gelmemesini umduğunu ve gelecekte aşı olup olmayacağını açıklamayacağını söyledi.

Bu arada, ABD Açık'ın ilk turunda Murray ile oynayacak olan yükselen yıldız Stefanos Tsitsipas, aşıyı ancak zorunlu hale gelmesi halinde yaptıracağını söyledi.

23 yaşındaki Yunan oyuncu geçtiğimiz hafta gazetecilere yaptığı açıklamada aşının olası yan etkilerinden endişe duyduğunu belirtmiş ancak daha sonra Yunan hükümeti tarafından eleştirilmişti .

Yunan basınında yer alan haberlerde hükümet sözcüsü Giannis Oikonomou'nun "Aşı ihtiyacını değerlendirecek bilgi ve çalışmalara sahip değil" dediği aktarıldı.

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Kaynak: edition.cnn.com