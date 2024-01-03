Tenis turları, Rus ve Belaruslu oyuncuları men etme kararı nedeniyle Wimbledon'da sıralama puanlarını düşürdü

Ancak bu yıl, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ile birlikte erkek ve kadın profesyonel turları, grand slam etkinliği için sıralama puanlarını kaldırmayı tercih etti.

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA), Tenis Profesyonelleri Birliği (ATP) ve ITF tarafından Cuma günü ayrı ayrı yapılan sıralama puanlarının kaldırılmasına ilişkin duyurular, turnuva organizatörlerinin Rus ve Belarusluların bu yılki etkinlikte oynamasını yasaklama kararının ardından geldi.

WTA Başkanı ve CEO'su Steve Simon tarafından yapılan açıklamada, "Aldığımız tutum, WTA oyuncularının birey olarak rekabet edebilmeleri için sahip olmaları gereken eşit fırsatları korumakla ilgilidir" denildi. "Eğer bu duruşu sergilemezsek, temel ilkemizden vazgeçmiş ve WTA'nın dünyanın diğer bölgelerinde ve diğer etkinliklerde milliyete dayalı ayrımcılığı destekleyen bir örnek haline gelmesine izin vermiş oluruz. WTA, bu tür ayrımcılığı reddetmek için kurallarını uygulamaya devam edecektir."

ATP'den yapılan açıklamada ise "30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren bir Tur'da bireysel turnuvaların ayrımcılık yapması mümkün değildir" denildi.

"Wimbledon ve LTA ile uzun yıllara dayanan ilişkilerimize büyük değer veriyoruz ve Birleşik Krallık Hükümeti'nin son kılavuzuna yanıt verirken karşılaştığımız zor kararları küçümsemiyoruz. Ancak, bunun bir talimat değil gayri resmi bir rehberlik olduğunu ve imzalı bir deklarasyon yoluyla kararı tarafsız sporcular olarak yarışan bireysel oyuncuların ellerine bırakacak alternatif bir seçenek sunduğunu not ediyoruz. Etkilenen oyuncularla yaptığımız iç tartışmalar, bunun Tur için daha kabul edilebilir bir seçenek olacağı sonucuna varmamıza yol açtı."

ITF, Wimbledon gençler ve tekerlekli sandalye etkinlikleri için sıralama puanlarını geri çektiğini duyurarak şunları söyledi: "Bu zor karar, liyakate dayalı uluslararası rekabete açık giriş ilkesini destekleyen ve ITF uluslararası tenis müsabakalarının bütünlüğünü koruyan koruyucu bir önlem olarak alınmıştır. ITF'in pozisyonu, Rus ve Belaruslu sporcuların tarafsız sporcular olarak katılmaya uygun olmaya devam etmeleri yönündedir."

All England Lawn Tennis and Croquet Club'ın bir yan kuruluşu olan AELTC, Cuma günü yaptığı açıklamada kararının arkasında olduğunu söyledi. Wimbledon organizatörleri Nisan ayında Rus ve Belaruslu sporcuların bu yılki turnuvada yarışmalarına izin verilmeyeceğini açıklamışlardı.

AELTC açıklamasında "Daha önce de belirttiğimiz gibi, çeşitli faktörleri dikkatle değerlendirdikten ve Birleşik Krallık Hükümeti'nin direktifleri doğrultusunda hareket etmek zorunda kaldıktan sonra, bu kararın temelini oluşturan iki kesin sonuca vardık" denildi.

Açıklama şöyle devam etti: "Oyuncuların ya da ailelerinin kişisel güvenliğini riske atabilecek herhangi bir adım atmaya hazır değildik. Wimbledon gibi yüksek profilli bir turnuvaya giriş koşulu olarak oyunculardan yazılı beyan talep etmenin - ki bu tüm ilgili oyuncular için geçerli olacaktır - önemli bir inceleme ve risk taşıyacağına inanıyoruz.

"Buna ek olarak, Wimbledon'daki başarı ya da katılımın, yakından kontrol ettiği Devlet medyası aracılığıyla Rus halkına yönelik bir zafer anlatısını desteklemek için sportif başarıyı kullandığı bilinen Rus rejiminin propaganda makinesine fayda sağlamak için kullanılmasını kabul etmek istemiyoruz.

"Bu nedenle ATP, WTA ve ITF tarafından Şampiyona için sıralama puanlarının kaldırılması yönünde alınan kararlardan duyduğumuz derin hayal kırıklığını ifade etmek isteriz. Bu kararların, içinde bulunduğumuz durumun istisnai ve aşırı koşulları bağlamında orantısız olduğuna ve Tur'da yarışan tüm oyunculara zarar verdiğine inanıyoruz.

"Seçeneklerimizi değerlendiriyoruz ve bu aşamada pozisyonumuzu saklı tutuyoruz. Grand Slam'deki meslektaşlarımızla da görüşüyoruz."

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Kaynak: edition.cnn.com