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Tenis hakemi şike yapmaktan ömür boyu men edildi

Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı (ITIA) Salı günü yaptığı açıklamada, Portekizli başhakem Daniel Zeferino'nun şike yapmak ve bahisçilere yardım etmekten suçlu bulunarak ömür boyu tenisten men edildiğini duyurdu.

 and  Anne Legman
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Daniel Zeferino şike yapmak ve bahisçilere yardım etmekten suçlu bulunduktan sonra ömür boyu men....aussiedlerbote.de
Daniel Zeferino şike yapmak ve bahisçilere yardım etmekten suçlu bulunduktan sonra ömür boyu men edildi..aussiedlerbote.de

Tenis hakemi şike yapmaktan ömür boyu men edildi

Londra merkezli ajans, Zeferino'nun 2020'deki bir ITF M15 etkinliğinde elektronik puanlama cihazına girilen puanları "manipüle ettiğini" ve bu puanlar üzerinden bahis oynayanların "garantili galibiyetlerini" kolaylaştırdığını söyledi.

ITIA, Zeferino'nun suçlamalara itiraz etmediğini ve bir röportajda davranışını kabul ettiğini de ekledi.

Zeferino'nun bundan böyle herhangi bir uluslararası tenis yönetim organı ya da ulusal federasyon tarafından yetkilendirilmiş ya da onaylanmış hiçbir tenis etkinliğinde hakemlik yapmasına izin verilmeyecek.

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Kaynak: edition.cnn.com

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