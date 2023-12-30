Tenis hakemi şike yapmaktan ömür boyu men edildi

Londra merkezli ajans, Zeferino'nun 2020'deki bir ITF M15 etkinliğinde elektronik puanlama cihazına girilen puanları "manipüle ettiğini" ve bu puanlar üzerinden bahis oynayanların "garantili galibiyetlerini" kolaylaştırdığını söyledi.

ITIA, Zeferino'nun suçlamalara itiraz etmediğini ve bir röportajda davranışını kabul ettiğini de ekledi.

Zeferino'nun bundan böyle herhangi bir uluslararası tenis yönetim organı ya da ulusal federasyon tarafından yetkilendirilmiş ya da onaylanmış hiçbir tenis etkinliğinde hakemlik yapmasına izin verilmeyecek.

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Kaynak: edition.cnn.com