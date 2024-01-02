Temyiz Mahkemesi Trump'ın E. Jean Carroll hukuk davasını erteleme talebini reddetti

Geçtiğimiz hafta sonunda yayınlanan kısa bir mahkeme kararında, ABD İkinci Daire Temyiz Mahkemesi'nin üç üyeli yargıçlar heyeti, Trump'ın talebini ayrıntıya girmeden reddetti.

Trump, daha önce başkanlık dokunulmazlığını hakaret iddialarına karşı bir savunma olarak kullanma girişimini kaybetmesinin ardından temyiz mahkemesinden duruşmayı ertelemesini istemişti. Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurmak da dahil olmak üzere seçeneklerini değerlendirmek için ek süreye ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunu hala yapabilir, ancak hakaret davası 16 Ocak'ta başlayacağı için hızlı hareket etmesi gerekecek.

Trump'ın bir sözcüsüne hemen ulaşılamadı.

Geçtiğimiz ay İkinci Daire, Trump'ın E. Jean Carroll tarafından yöneltilen hakaret suçlamasına karşı savunma yapmak için başkanlık dokunulmazlığını kullanamayacağına, çünkü bunu kullanmak istediğini söylemek için çok uzun süre beklediğine hükmetmiş ve mahkeme yargıcının kararını onaylamıştı.

Carroll Trump'a iki kez dava açmış, ilk olarak 2019 yılında Trump'ın başkan olarak 1990'ların ortasında New York'ta bir mağazada kendisine tecavüz ettiği iddiasını reddetmesi üzerine hakaret davası açmıştı. İkinci davayı ise 2022 yılında, cinsel saldırı davalarının açılmasının önünü yeniden açan Yetişkin Hayatta Kalanlar Yasası kapsamında, Trump'ın o yıl, yani görevden ayrıldıktan çok sonra yaptığı açıklamalar ve uğradığı saldırı nedeniyle açtı. 2019 yılında açılan davanın duruşması yasal zorluklarla karşılaştı.

Geçen yıl bir jüri Trump'ın Carroll'a cinsel saldırıda bulunduğuna ve 2022 yılında yaptığı açıklamalarda onu karaladığına karar vermişti. Jüri Carroll'a 5 milyon dolar ödül verdi. Trump kararı temyiz ediyor.

Önümüzdeki ay yapılacak duruşmada jüriden Trump'ın 2019'daki açıklamaları için Carroll'a ne kadar tazminat ödemesi gerektiğine karar vermesi istenecek.

Trump ilk duruşmaya katılmamıştı.

Ayrıca, Trump'ın avukatları ikinci duruşmada jürinin ilk duruşmada izletilen Trump'ın ifade videosunu görmesini engellemek için harekete geçti. Videoda Trump, fotoğraftaki Carroll'ı ikinci eşi Marla Maples ile karıştırıyor, Carroll'a "kaçık" diyor ve "tarihsel olarak" ünlülerin kadınları elleyebileceğini söylüyor: "Son bir milyon yıla bakarsanız, bunun büyük ölçüde doğru olduğunu görürsünüz. Her zaman değil ama büyük ölçüde doğru. Maalesef ya da neyse ki." Avukatları Trump'ın tanık olarak listede yer aldığını ve bu nedenle ifadesinin dinletilmemesi gerektiğini söylüyor.

Carroll'un avukatları ise buna karşı çıkarak hakime "Bu şarkıyı daha önce de duyduk" diye yazdılar. Trump ilk duruşmada da potansiyel tanık olarak listelenmiş ancak ifade vermemişti. Avukatlar videoyu hala davalarında kullanabileceklerini söylediler. Yargıç bu anlaşmazlık konusunda henüz bir karar vermedi.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com