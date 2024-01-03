Temyiz Mahkemesi Mississippi'nin çoğunluğu siyahlardan oluşan başkentinde devlet tarafından yönetilen bir mahkeme kurulmasını erteledi

CNN, Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri Beşinci Daire Temyiz Mahkemesi'nden Cuma günü öğlene kadar geçici bir idari durdurma kararı aldı.

Pazar günü eyalet mahkemesinin kurulmasını durdurma taleplerini reddeden ve kararında "Bu mahkeme, Jackson'ın ceza adaleti sisteminin neden içler acısı bir durumda olduğunu ve sanıkların hızlı bir şekilde karar verme fikrinden vazgeçmelerini gerektiren aşırı kalabalık bir dosya ile şaşkınlık içinde" yazan ABD Bölge Yargıcı Henry Wingate önünde Çarşamba günü bir duruşma yapılması planlanıyor.

Yargıç, davacılardan hiçbirinin yeni yargıçların atanmasından kişisel olarak nasıl zarar göreceklerini göstermedikleri gerekçesiyle yeni yasanın yürürlüğe girmesini durdurma talebini reddetti. Yargıcın kararı, davacıların yasa için ırkçı motivasyon iddialarının özüyle ilgilenmedi.

Vali Tate Reeves'in Nisan 2023'te imzaladığıHouse Bill 1020, Jackson sakinlerinin, eyalet Kongre Binası, şehir merkezi ve Jackson Eyalet Üniversitesi'ni içeren " Capitol Kompleksi İyileştirme Bölgesi" adı verilen ve devlet tarafından oluşturulan bir bölgenin sınırları içinde hakim seçmesini engelleyecek.

Tasarı, eyalet yüksek mahkemesi başyargıcının yargıçları ve eyalet başsavcısının da savcıları atamasına izin veriyor. CNN daha önce her iki yetkilinin de Beyaz ve muhafazakâr olduğunu, buna karşılık ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun son verilerine göre kentin %82'sini oluşturan Siyah ya da Afro-Amerikan sakinlerin tarihsel olarak büyük ölçüde liberal adaylara oy verdiğini bildirmişti.

Mississippi Başsavcısı Lynn Fitch'in sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada "Yargıç Wingate'in düşünceli değerlendirmesini ve kararını takdir ediyoruz" dedi. "Bu yasayı temyizde savunmaya ve Jackson halkını Şehrin başına bela olan boğucu, boğucu suçlardan korumaya yardımcı olmak için görevlerimizi yerine getirmeye hazır olacağız."

Nisan 2023'te NAACP, ABD Bölge Mahkemesinde Reeves, Fitch ve eyaletteki diğer bazı liderlere karşı bir dava açtı. Dava, HB 1020 yasasının bazı bölümlerini "çoğunluğu Siyah olan Jackson, Mississippi'ye yönelik ırkçı ayrımcı bir şema" olarak nitelendirdi.

CNN yorum için Reeves'in yanı sıra Jackson Belediye Başkanı ve NAACP'ye de ulaştı.

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Kaynak: edition.cnn.com